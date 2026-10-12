Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh giờ ra sao?

Từng được nghệ sĩ Hoài Linh dìu dắt, nâng đỡ trên con đường nghệ thuật, nhiều người con nuôi của nam danh hài đã có những ngã rẽ khác nhau sau nhiều năm.

Hoài Lâm

Trong số những người con nuôi của Hoài Linh, Hoài Lâm là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Cột mốc giúp Hoài Lâm trở thành gương mặt được yêu thích khi giành quán quân Gương mặt thân quen 2014. Giọng hát giàu cảm xúc cùng hình ảnh hiền lành giúp Hoài Lâm từng có giai đoạn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những giọng ca nổi bật của Vbiz.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của nam ca sĩ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm 2018, Hoài Lâm gây sốc khi tuyên bố hủy 12 show diễn trong và ngoài nước, thậm chí có những show báo hủy bỏ chỉ trước giờ mở màn với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Mối quan hệ của Hoài Linh và con nuôi trở nên căng thẳng hơn khi nam danh hài tuyên bố: "Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mắc công tôi tốn hơi, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt".

Hoài Lâm được Hoài Linh nâng đỡ trong những năm đầu vào nghề

Sau đó Hoài Lâm dần hạn chế hoạt động, trải qua những biến động trong đời tư và có giai đoạn ít xuất hiện trên sân khấu. Cả hai cũng không xuất hiện cùng nhau suốt thời gian dài, cho đến những năm gần đây, mối quan hệ trở nên cởi mở. Tháng 9/2026, Hoài Lâm bất ngờ hội ngộ Hoài Linh tại nhà thờ Tổ nghiệp. Hai cha con cùng song ca, đánh dấu khoảnh khắc đáng chú ý sau thời gian ít có dịp đứng chung sân khấu.

Đáng chú ý, sau đám cưới, Hoài Lâm đăng tải tâm thư gửi lời cảm ơn và xin lỗi những người đã yêu thương, chỉ dạy mình. Nam ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với cha nuôi Hoài Linh, Hứa Minh Đạt và khán giả. Hoài Lâm thừa nhận bản thân từng có những hành động, suy nghĩ tiêu cực trên mạng xã hội, khiến những người yêu thương anh buồn lòng và thất vọng. Hoài Lâm cũng bày tỏ mong muốn trở lại với công việc bằng chính sức lao động của mình, tập trung đi hát và dùng những gì làm được trong thời gian tới để chứng minh sự thay đổi.

Sau những va vấp, Hoài Lâm hứa sẽ trở lại sân khấu một cách nghiêm túc

Phạm Hương

Vào tháng 3/2016, Phạm Hương khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ nghệ sĩ Hoài Linh là người hỗ trợ, đưa nhiều lời khuyên khi cô quyết định Nam tiến. Phạm Hương từng chia sẻ: "Tôi phải gọi nghệ sĩ Hoài Linh là bố nuôi. Bố Hoài Linh là một người mà tôi rất hâm mộ. Bố đơn giản, chân thật và mộc mạc. Khi tôi vào Sài Gòn, có cả bà ngoại Ngọc Giàu, cùng với bố Hoài Linh là những người đã giúp đỡ và nâng đỡ tôi rất nhiều. Họ truyền cho tôi niềm yêu thương, sự cống hiến thật sự của mình với cái nghề mà mình đang theo đuổi".

Phạm Hương gọi nghệ sĩ Hoài Linh là bố nuôi

Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sự nghiệp của mỹ nhân quê Hải Phòng "lên như diều gặp gió". Tuy nhiên, năm 2018, Phạm Hương quyết định tạm ngưng hoạt động, sang Mỹ định cư.

Sau đó, cô lần lượt công bố việc có hai con trai và dành toàn thời gian cho cuộc sống gia đình. Thay vì xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí trong nước, người đẹp chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thời gian bên các con và những chuyến đi cùng gia đình trên mạng xã hội.

Theo nhiều nguồn tin, chồng Phạm Hương là doanh nhân Bobby Trần - CEO của một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn tại Mỹ. Dù chưa từng tổ chức đám cưới rình rang hay công khai quá nhiều về hôn nhân, nhưng cuộc sống của Phạm Hương vẫn khiến nhiều người choáng ngợp bởi biệt thự sang trọng, xe sang, hàng hiệu và những chuyến du lịch xa xỉ. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn hạn chế công khai diện mạo của ông xã trên MXH.

Phạm Hương hiện tại có 2 con, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và sống tại Mỹ

Ben Hoàng Quân

Trong số những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, khán giả biết đến Ben (tên thật Hoàng Quân) từ khi còn nhỏ. Hoàng Quân từng giành quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015, gây ấn tượng với khả năng ca hát, nhảy múa và diễn xuất.

Bé Ben vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nghệ sĩ Hoài Linh

Sau thành công khi còn nhỏ, Hoàng Quân không liên tục xuất hiện trong showbiz mà dành nhiều thời gian cho việc học. Bước vào giai đoạn trưởng thành, Quân bắt đầu định hình rõ hơn con đường của mình, đồng thời cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, Hoàng Quân vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trong chương trình truyền hình và phát triển bản thân theo hướng ca hát, diễn xuất. So với hình ảnh cậu bé từng đứng trên sân khấu Gương mặt thân quen nhí, anh đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình và phong thái.

Bé Ben - Hoàng Quân hiện tại

Cao Hữu Thiên



Cao Hữu Thiên, tên thật Huỳnh Đức Nhật, từng được chú ý khi thay mặt Hoài Linh nhận giải tại một lễ trao giải truyền hình vào năm 2014. Anh hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, song không tạo được dấu ấn rộng rãi như Hoài Lâm.

Cuộc sống của Cao Hữu Thiên từng gặp biến cố lớn vào tháng 4/2020, khi anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trong lúc đi giao hàng. Sau ca phẫu thuật và thời gian dài nghỉ ngơi, anh dần trở lại sinh hoạt bình thường. Trong giai đoạn khó khăn, nam ca sĩ từng phải kết hợp đi hát với kinh doanh online để trang trải cuộc sống.

Sau biến cố, cuộc sống hiện tại của Cao Hữu Thiên kín tiếng

Ánh Linh

Ánh Linh tên thật là Phạm Hoài Linh, quê ở Tuyên Quang. Cô bắt đầu được khán giả biết đến sau khi tham gia Solo cùng bolero mùa thứ hai vào năm 2015. Sau cuộc thi, NSƯT Hoài Linh nhận cô làm con nuôi và đặt nghệ danh Ánh Linh, nhằm tránh nhầm lẫn với tên của mình.

Cô theo đuổi dòng nhạc bolero, từng xuất hiện tại một số chương trình và sân khấu ca nhạc. Sau một thời gian hoạt động, Ánh Linh bất ngờ vắng bóng khỏi làng giải trí. Cho đến mới đây, nữ ca sĩ vừa trở lại sau hơn hai năm ít xuất hiện vì di chứng liên quan đến việc sử dụng thuốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thanh quản.

Ca sĩ Ánh Linh vừa trở lại hoạt động sau thời gian vắng bóng

Ảnh: Tổng hợp