Phát hiện cặp đôi 24 tuổi sở hữu 1 biệt thự, 2 căn nhà, tổng giá trị lên tới 282,4 tỷ đồng

Mới đây, Jasmin Arndtt và James Ewens - Cặp vợ chồng 24 tuổi người Australia đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hành trình đầu tư BĐS của mình. Cặp đôi đang sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 10,9 triệu USD (khoảng 282,4 tỷ đồng), căn nhà mới nhất mà họ mới tậu là một biệt thự trên đồi tại vùng Sunshine Coast, bang Queensland.

Chia sẻ về hành trình đầu tư BĐS của mình, cả Jasmin Arndtt và James Ewens đều khẳng định việc trở thành nhà sáng tạo nội dung trên Youtube là bước ngoặt giúp cả 2 đạt được những thành tựu mà trước đây, họ chưa bao giờ dám mơ tới. Kênh YouTube JasminandJames của họ đã đạt thành tích đáng chú ý trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Theo bảng xếp hạng do TubeFilter - Trang tin chuyên về ngành công nghiệp sáng tạo nội dung, kênh này đứng thứ hai thế giới về lượt xem trong tuần đầu tháng 2/2026, với tổng cộng 903 triệu lượt xem.

Jasmin Arndtt và James Ewens

Trước đó, vào đầu tháng 12 năm ngoái, kênh từng vươn lên vị trí số một toàn cầu sau khi thu hút hơn 1,63 tỷ lượt xem chỉ trong tuần đầu tiên của tháng. Nội dung của cặp vợ chồng trẻ này chủ yếu là những video nhảy múa, hài hước và mang màu sắc tích cực, giúp họ xây dựng lượng khán giả lớn trên nền tảng trực tuyến. Nhờ vậy, thu nhập của cả hai có thể lên tới 500.000 USD (khoảng 12,96 tỷ đồng) mỗi tháng.

Con số này tạo điều kiện để Jasmin và James theo đuổi mục tiêu sở hữu BĐS từ khi còn rất trẻ. Thay vì chỉ tận hưởng mức sống cao nhờ thành công trên MXH, họ từng bước xây dựng danh mục nhà đất có giá trị lớn.

Theo hồ sơ giao dịch, một căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi tại khu vực nội địa Sunshine Coast vừa được chuyển nhượng với giá 6,4 triệu USD (khoảng 166 tỷ đồng). Người mua được xác định là James Ewens. Bất động sản tọa lạc tại Cooroy Mountain, có 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm và được thiết kế bởi kiến trúc sư Tim Ditchfield.

Điểm nổi bật của căn nhà không chỉ nằm ở giá trị giao dịch mà còn ở diện tích đất và không gian sống. BĐS nằm trên khu đất rộng khoảng 4,9ha với địa hình thoai thoải và tầm nhìn bao quát những dãy núi xung quanh. Không gian rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên cùng thiết kế riêng biệt khiến căn biệt thự trở thành tài sản đáng chú ý trong danh mục của cặp đôi.

Sau khi hoàn tất việc mua nhà, Jasmin và James chia sẻ tin vui trên Instagram, đồng thời hé lộ kế hoạch thực hiện video tham quan căn biệt thự trên YouTube. Cả 2 cho biết dù đã chuyển vào căn biệt thự để sinh sống nhưng cảm giác vẫn như là đang mơ. Cặp đôi cũng nhấn mạnh rằng ngôi nhà giữa thiên nhiên, với sự yên bình và không gian rộng lớn, là điều họ đã hình dung và mong muốn trong nhiều năm.

View từ căn biệt thự trên đồi mà cặp vợ chồng 24 tuổi đang ở

Căn biệt thự này không phải bất động sản đầu tiên mà Jasmin và James sở hữu. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kênh YouTube, cả hai đã âm thầm mở rộng danh mục nhà đất bằng những thương vụ liên tiếp tại Noosaville, một khu vực thuộc bang Queensland.

Tháng 6 năm ngoái, cặp đôi chi 2,5 triệu USD (khoảng 64,8 tỷ đồng) để mua một căn nhà có 4 phòng ngủ nằm trên khu đất gồm hai lô liền kề tại Noosaville. Trước đó, vào năm 2024, họ đã bỏ ra hơn 2 triệu USD (khoảng 51,8 tỷ đồng) để mua một căn nhà khác cũng có 4 phòng ngủ trong cùng khu vực.

Như vậy, chỉ trong khoảng hai năm, Jasmin và James đã thực hiện ba thương vụ BĐS với tổng giá trị lên tới 10,9 triệu USD (khoảng 282,4 tỷ đồng).

Hành trình của Jasmin Arndtt và James Ewens cho thấy cách thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung có thể mở ra cơ hội tích lũy tài sản giá trị lớn từ sớm. Với nguồn thu nhập được cho là lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi tháng, cặp đôi vừa có khả năng duy trì hoạt động sáng tạo, vừa liên tục mở rộng danh mục bất động sản. Ở tuổi 24, họ đã biến một phần thành quả từ công việc trên MXH thành những tài sản có giá trị cao, trong đó căn biệt thự trên đồi mới mua là dấu mốc nổi bật nhất.

(Nguồn: realestate.com.au)