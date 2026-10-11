Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc iPhone từng có giá 31 triệu đồng, nay hàng cũ chỉ còn hơn 5 triệu

| | Lifestyle

Gần 7 năm sau khi lên kệ với giá 30,99 triệu đồng, iPhone 11 Pro bản 64GB đã qua sử dụng hiện được nhiều cửa hàng tại Việt Nam chào bán quanh mức 5,3-6,6 triệu đồng, tức chỉ bằng khoảng 1/5 giá ban đầu.

Ra mắt năm 2019 với giá 30,99 triệu đồng, iPhone 11 Pro bản 64GB đã qua sử dụng hiện được nhiều cửa hàng tại Việt Nam chào bán quanh mức 5,3-6,6 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 1/5 giá ban đầu.

iPhone 11 Pro chính thức lên kệ tại Việt Nam ngày 1/11/2019 với ba phiên bản: 30,99 triệu đồng cho bản 64GB, 34,99 triệu đồng cho bản 256GB và 40,99 triệu đồng cho bản 512GB. Đây là chiếc iPhone đầu tiên Apple gắn tên “Pro” và cũng là mẫu đầu tiên có cụm ba camera. So với iPhone 11 tiêu chuẩn hai camera, bản Pro có thêm ống kính tele.

Chiếc iPhone từng có giá 31 triệu đồng, nay hàng cũ chỉ còn hơn 5 triệu- Ảnh 1.

Gần 7 năm sau, giá iPhone 11 Pro cũ không đồng nhất giữa các nơi bán, chủ yếu tùy độ mới, dung lượng và thời điểm khảo sát. Mức thấp nhất được ghi nhận là khoảng 5,3 triệu đồng cho bản 64GB. Bên cạnh đó, tại các đại lý khác mức giá cho mẫu iPhone cũ này dao động từ 6,5 đến hơn 7,5 triệu đồng.

Tính chung, một chiếc iPhone 11 Pro 64GB cũ hiện có giá phổ biến khoảng 5,3-6,6 triệu đồng, tương đương 1/6 đến 1/5 số tiền người mua phải trả lúc mở bán. Trước đó, ngay từ cuối tháng 8, nhiều đời iPhone cũ khác đã giảm giá. iPhone 12 bản 64GB lùi về quanh 5,6 triệu đồng, iPhone 12 Pro 256GB còn khoảng 8,4 triệu đồng, còn iPhone Xs 64GB qua sử dụng tại chỉ còn 4,59 triệu đồng.

Trong khi đó, máy mới chính hãng rẻ nhất hiện là iPhone 14, có giá từ 13,39 triệu đồng cho bản 128GB. Khoảng cách giá gần gấp đôi khiến iPhone 11 Pro cũ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người muốn dùng iPhone nhưng chỉ có ngân sách dưới 7 triệu đồng.

Chiếc iPhone từng có giá 31 triệu đồng, nay hàng cũ chỉ còn hơn 5 triệu- Ảnh 2.

Về phần mềm, iPhone 11 Pro vẫn chưa bị bỏ lại. Khi công bố iOS 27 ngày 8/6/2026, Apple giữ nguyên danh sách thiết bị hỗ trợ như iOS 26, trong đó có toàn bộ dòng iPhone 11. Tuy nhiên, các tính năng Apple Intelligence chỉ có trên iPhone 15 Pro trở lên, nên người dùng iPhone 11 Pro được cập nhật hệ điều hành nhưng không có các tính năng AI mới. Máy đã gần 7 năm tuổi, vì vậy khả năng bị loại khỏi những bản iOS tiếp theo là điều cần tính đến.

Với máy cũ, phần cứng mới là yếu tố quyết định. Những chiếc iPhone giá rẻ thường đã qua tay nhiều người, vì vậy người mua cần kiểm tra kỹ pin, màn hình, Face ID và nên chọn nơi bán có chính sách bảo hành rõ ràng.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa có thêm một "ngôi làng" đặc biệt nằm phía mũi của một hòn đảo xa bờ: Rộng 65 ha, sở hữu siêu dinh thự 16.000m2 với 8 phòng, ai thấy cũng phải choáng ngợp

Việt Nam vừa có thêm một "ngôi làng" đặc biệt nằm phía mũi của một hòn đảo xa bờ: Rộng 65 ha, sở hữu siêu dinh thự 16.000m2 với 8 phòng, ai thấy cũng phải choáng ngợp Nổi bật

Người đẹp Tanzania đăng quang, Emoura Phạm giành Á hậu 4 Miss Grand International

Người đẹp Tanzania đăng quang, Emoura Phạm giành Á hậu 4 Miss Grand International Nổi bật

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

13:08 , 11/10/2026
Taylor Swift và chồng nghèo cầu thủ gặp biến căng chỉ sau 3 tháng cưới

Taylor Swift và chồng nghèo cầu thủ gặp biến căng chỉ sau 3 tháng cưới

12:51 , 11/10/2026
Ca sĩ Việt có ca khúc 10 tỷ views nhập viện cấp cứu, không thể tham gia biểu diễn

Ca sĩ Việt có ca khúc 10 tỷ views nhập viện cấp cứu, không thể tham gia biểu diễn

12:34 , 11/10/2026
Xuân Son về Ninh Bình hậu chấn thương: Đi mua bún chả, chủ quán từ chối tính tiền

Xuân Son về Ninh Bình hậu chấn thương: Đi mua bún chả, chủ quán từ chối tính tiền

12:11 , 11/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên