Chiếc iPhone từng có giá 31 triệu đồng, nay hàng cũ chỉ còn hơn 5 triệu

Ra mắt năm 2019 với giá 30,99 triệu đồng, iPhone 11 Pro bản 64GB đã qua sử dụng hiện được nhiều cửa hàng tại Việt Nam chào bán quanh mức 5,3-6,6 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 1/5 giá ban đầu.

iPhone 11 Pro chính thức lên kệ tại Việt Nam ngày 1/11/2019 với ba phiên bản: 30,99 triệu đồng cho bản 64GB, 34,99 triệu đồng cho bản 256GB và 40,99 triệu đồng cho bản 512GB. Đây là chiếc iPhone đầu tiên Apple gắn tên “Pro” và cũng là mẫu đầu tiên có cụm ba camera. So với iPhone 11 tiêu chuẩn hai camera, bản Pro có thêm ống kính tele.

Gần 7 năm sau, giá iPhone 11 Pro cũ không đồng nhất giữa các nơi bán, chủ yếu tùy độ mới, dung lượng và thời điểm khảo sát. Mức thấp nhất được ghi nhận là khoảng 5,3 triệu đồng cho bản 64GB. Bên cạnh đó, tại các đại lý khác mức giá cho mẫu iPhone cũ này dao động từ 6,5 đến hơn 7,5 triệu đồng.

Tính chung, một chiếc iPhone 11 Pro 64GB cũ hiện có giá phổ biến khoảng 5,3-6,6 triệu đồng, tương đương 1/6 đến 1/5 số tiền người mua phải trả lúc mở bán. Trước đó, ngay từ cuối tháng 8, nhiều đời iPhone cũ khác đã giảm giá. iPhone 12 bản 64GB lùi về quanh 5,6 triệu đồng, iPhone 12 Pro 256GB còn khoảng 8,4 triệu đồng, còn iPhone Xs 64GB qua sử dụng tại chỉ còn 4,59 triệu đồng.

Trong khi đó, máy mới chính hãng rẻ nhất hiện là iPhone 14, có giá từ 13,39 triệu đồng cho bản 128GB. Khoảng cách giá gần gấp đôi khiến iPhone 11 Pro cũ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người muốn dùng iPhone nhưng chỉ có ngân sách dưới 7 triệu đồng.

Về phần mềm, iPhone 11 Pro vẫn chưa bị bỏ lại. Khi công bố iOS 27 ngày 8/6/2026, Apple giữ nguyên danh sách thiết bị hỗ trợ như iOS 26, trong đó có toàn bộ dòng iPhone 11. Tuy nhiên, các tính năng Apple Intelligence chỉ có trên iPhone 15 Pro trở lên, nên người dùng iPhone 11 Pro được cập nhật hệ điều hành nhưng không có các tính năng AI mới. Máy đã gần 7 năm tuổi, vì vậy khả năng bị loại khỏi những bản iOS tiếp theo là điều cần tính đến.

Với máy cũ, phần cứng mới là yếu tố quyết định. Những chiếc iPhone giá rẻ thường đã qua tay nhiều người, vì vậy người mua cần kiểm tra kỹ pin, màn hình, Face ID và nên chọn nơi bán có chính sách bảo hành rõ ràng.