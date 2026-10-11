Vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Trong ba doanh nghiệp liên quan đến cặp vợ chồng nghệ sĩ bị nêu tên, Công ty TNHH Lavender Sài Gòn (địa chỉ 61 Trương Định, phường Xuân Hòa, TPHCM) có số nợ lớn nhất, hơn 5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 8/2011. Sau nhiều lần thay đổi cơ cấu vốn, đến tháng 9/2025, bà Lý Thùy Chang quay lại giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm giám đốc, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu lên 99% vốn.

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo.

Công ty cổ phần đầu tư Côn Sơn, trụ sở tại 80-84 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa (nhà hàng Côn Sơn Restaurant), đang nợ thuế hơn 100 triệu đồng. Doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2021 với vốn điều lệ 60 tỷ đồng; bà Lý Thùy Chang sở hữu 70% vốn, Công ty cổ phần Lavender By Chang nắm 20%, và ông Phạm Gia Chi Bảo (diễn viên Chi Bảo) sở hữu 10% còn lại.

Bà Chang từng là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc, đến tháng 9/2026, vị trí này được chuyển giao cho bà Võ Thị Kim Nga. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn nợ thuế hơn 81 triệu đồng.

Cùng danh sách trên, Công ty TNHH một thành viên Tăng Nhật Tuệ (thường gọi là Tăng Nhật Tuệ Production) đang nợ thuế 578 triệu đồng. Doanh nghiệp được thành lập năm 2015, trụ sở trên đường Trần Văn Đang (phường Nhiêu Lộc, TPHCM), hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, đào tạo và sản xuất nhóm nhạc thần tượng.

Ông Lê Duy Linh, sinh năm 1986 (tên thật của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ), là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Nhiều đơn vị khác trong lĩnh vực này cũng bị nêu tên Công ty cổ phần giải trí Rồng nợ hơn 5,3 tỷ đồng, Công ty cổ phần phim Giải Phóng nợ hơn 4,33 tỷ đồng, Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc nợ hơn 4,2 tỷ đồng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ giải trí Việt nợ hơn 3,77 tỷ đồng, Công ty TNHH 777 Entertainment nợ gần 357 triệu đồng.