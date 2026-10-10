Cặp đôi không mua nhà, thuê hẳn căn 350m² ở ngoại ô: Sau 45 ngày, kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Thuê căn nhà 350m² bị bỏ hoang, cải tạo trong 45 ngày

Yang Wan là một nghệ sĩ, còn Leng Chong làm kiến trúc sư. Hai người quen nhau từ khi còn trẻ và đã đồng hành khoảng 12 năm, từng học tập, sinh sống tại Mỹ rồi trở về Trung Quốc.

Cuối năm 2024, sau một thời gian sống ở trung tâm Thượng Hải, họ quyết định tìm một không gian rộng hơn, yên tĩnh hơn ở Zhujiajiao, vùng ngoại ô thành phố.

Căn nhà họ chọn có diện tích bên trong khoảng 350m², gồm 4 tầng chưa tính sân thượng. Tuy nhiên, tình trạng ban đầu không hề đẹp đẽ như những gì người ta thấy sau cải tạo.

Khi hai người đến xem nhà, công trình đã bị bỏ hoang một thời gian. Một cơn bão vừa đi qua khiến tầng hầm gần như ngập nước. Cỏ dại bên ngoài mọc cao, bên trong thậm chí còn có dấu vết của chim chết.

Dù vậy, Leng Chong nhanh chóng nhìn ra tiềm năng của căn nhà. Tầng hầm có cửa lấy sáng, sân thượng nhìn ra cây xanh và dòng sông, còn khu vực tầng một hướng nam sở hữu khoảng trần cao tới 6m.

Đặc biệt, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua hệ cửa kính lớn khiến Yang Wan ngay lập tức hình dung đây có thể trở thành xưởng vẽ lý tưởng của mình.

Hai người ký hợp đồng thuê nhà trong 5 năm, với giá thuê khoảng 60.000 NDT/năm. Sau đó, họ dành đúng 45 ngày để biến một căn nhà bỏ hoang thành không gian vừa ở, vừa làm việc.

Đối với họ, đây giống một cuộc thử nghiệm: Với ngân sách có hạn, liệu họ có thể tạo ra một ngôi nhà thực sự phù hợp với mình hay không?

Không cố biến nhà thuê thành một căn nhà hoàn hảo

Căn nhà được phân chia khá rõ ràng.

Tầng hầm và tầng một chủ yếu dành cho công việc và sinh hoạt chung. Tầng hai bố trí phòng khách, còn tầng ba là phòng ngủ chính. Càng đi lên cao, không gian càng riêng tư hơn.

Trong suốt quá trình cải tạo, Leng Chong gần như có mặt cả ngày tại công trường. Buổi sáng anh vẽ bản thiết kế, buổi chiều trực tiếp trao đổi với thợ. Yang Wan phụ trách tìm kiếm, đặt mua vật liệu.

Hai người vừa thiết kế vừa thi công, thay đổi phương án liên tục tùy theo tình trạng thực tế của ngôi nhà.

Một trong những khu vực được cải tạo mạnh nhất là bếp.

Ban đầu, bếp và phòng ăn bị ngăn bởi một bức tường. Cặp đôi quyết định phá bỏ bức tường này để tạo thành không gian mở.

Nhờ vậy, khi bạn bè đến chơi, việc nấu ăn không còn là công việc của riêng một người. Người chuẩn bị nguyên liệu, người làm bánh, người ngồi cạnh bàn trò chuyện. Căn bếp vì thế trở thành nơi mọi người có thể cùng tham gia.

Một chi tiết thú vị khác là giếng thang máy cũ.

Thay vì bỏ trống, họ biến khoảng không chạy xuyên từ tầng một lên tầng ba thành các phòng lưu trữ. Tầng một được dùng để cất sách, album nghệ thuật và một số đồ dùng để bạn bè có thể lấy ra xem khi đến chơi.

Yang Wan và Leng Chong cũng không theo đuổi kiểu nội thất bóng bẩy, hoàn hảo đến từng centimet.

Sàn xưởng vẽ được giữ khá thô. Những vệt sơn vô tình rơi xuống trong quá trình làm việc cũng không bị xóa đi.

Với Yang Wan, những dấu vết đó chính là một phần lịch sử của căn nhà.

Cô cho rằng một ngôi nhà thực sự được sống trong không nhất thiết lúc nào cũng phải sạch sẽ như ảnh chụp tạp chí. Một vài vết xước, vết sơn hay dấu hiệu sử dụng đôi khi lại khiến không gian trở nên có cá tính hơn.

Chỉ đầu tư mạnh vào những thứ có thể mang đi

Một nguyên tắc đáng chú ý của hai người là không đổ quá nhiều tiền vào phần cố định của căn nhà thuê.

Họ cho biết chi phí dành cho phần cải tạo cứng khoảng 150.000 NDT. Phần lớn ngân sách còn lại được dành cho những món đồ có thể mang theo khi chuyển nhà như ghế, đèn, tranh và đồ nội thất.

Khoảng 70% đồ nội thất mềm thực tế đã được tích lũy từ căn nhà cũ.

Cách làm này xuất phát từ kinh nghiệm thuê nhà nhiều năm ở Mỹ.

Hai người từng chuyển nhà vài lần và không xem việc chuyển chỗ ở là điều quá phiền phức. Ngược lại, Yang Wan cho rằng mỗi lần chuyển nhà giống như một cơ hội để kiểm kê lại cuộc sống.

Bạn sẽ nhìn rõ mình thực sự cần món đồ nào, món nào đã không còn phù hợp và thói quen sinh hoạt của mình đã thay đổi ra sao.

Chính vì vậy, họ không muốn chi một khoản quá lớn để "đóng đinh" bản thân vào một căn nhà duy nhất.

Từ thành phố ra ngoại ô, cuộc sống thay đổi theo một cách khác

Trước đây, khi sống ở khu vực trung tâm, Yang Wan phải thuê xưởng vẽ ở ngoại ô. Mỗi ngày cô mất hơn một giờ di chuyển.

Ban đầu, cô nghĩ việc tách riêng nhà ở và nơi làm việc khá thú vị. Nhưng về lâu dài, sự di chuyển liên tục khiến nhịp sáng tác thường xuyên bị gián đoạn.

Sau khi chuyển tới Zhujiajiao, ranh giới giữa công việc và cuộc sống gần như biến mất.

Yang Wan có thể xuống xưởng vẽ trong bộ đồ ngủ, làm việc vài tiếng, lên bếp nấu ăn rồi quay lại vẽ tiếp. Leng Chong cũng làm việc trong nhà, thỉnh thoảng bước ra sân chăm sóc cây cối.

Ban ngày, mỗi người có một khu vực riêng. Họ có thể làm việc hàng giờ mà không ảnh hưởng đến nhau, thỉnh thoảng trò chuyện rồi lại trở về công việc của mình.

Khoảng sân cũng trở thành một phần quan trọng của cuộc sống.

Ngôi nhà vốn đã có những cây trưởng thành. Đến mùa xuân, hoa táo dại nở hồng bên ngoài cửa sổ. Những cây mộc hương tỏa mùi thơm khi thời tiết ấm lên.

Hai người bắt đầu tự trồng rau, ớt và một số loại cây khác.

Năm đầu tiên, khá nhiều cây chết. Nhưng sang năm thứ hai, họ đã biết vị trí nào trong sân có nhiều nắng, chỗ nào thường bị bóng râm và nên trồng loại cây gì.

Những thay đổi nhỏ theo mùa cũng dần xuất hiện trong tranh của Yang Wan.

"Nếu bỏ quá nhiều tiền vào một căn nhà, chúng tôi sẽ tự giới hạn mình"

Điều khiến câu chuyện của cặp đôi này đáng chú ý không nằm ở việc họ cải tạo được căn nhà lớn đến đâu, mà ở cách họ nhìn về khái niệm sở hữu nhà.

Hai người hiện tại không có kế hoạch mua một căn nhà để sống suốt đời.

Yang Wan và Leng Chong cho rằng họ đang hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng không chắc ba hay năm năm nữa mình sẽ ở đâu.

Có thể họ sẽ chuyển sang một thành phố khác. Cũng có thể công việc hoặc lối sống sẽ thay đổi.

"Nếu chúng tôi đầu tư quá nhiều tiền vào một căn nhà và xác định phải sống ở đó mãi mãi, điều đó lại trở thành một giới hạn", họ chia sẻ.

Quan điểm này chắc chắn không phù hợp với tất cả mọi người. Với nhiều gia đình, một căn nhà thuộc sở hữu của mình vẫn là tài sản quan trọng, mang lại cảm giác ổn định và an toàn lâu dài.

Nhưng câu chuyện của Yang Wan và Leng Chong cho thấy một góc nhìn khác: Nhà không nhất thiết phải là nơi được thiết kế để tồn tại nguyên trạng hàng chục năm.

Sau khoảng một năm rưỡi sống trong căn nhà 350m², nhiều khoảng trống ban đầu đã dần được lấp đầy bởi sách, đồ dùng, cây cối và những dấu vết sinh hoạt.

Chính điều đó khiến họ càng tin rằng một ngôi nhà tốt không phải là ngôi nhà "hoàn thành" ngay sau ngày cải tạo.

Nó cần có chỗ trống cho những thay đổi trong tương lai.

Bởi con người thay đổi, thói quen thay đổi và cuộc sống cũng không ngừng thay đổi. Với cặp đôi này, thay vì cố sở hữu một không gian bất biến, họ muốn sống trong một căn nhà đủ linh hoạt để cùng mình bước sang những giai đoạn khác của cuộc đời.