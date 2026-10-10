Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam MC SN 1975 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia tốt nghiệp trường Báo, bước chân vào nghề vì thần tượng Lại Văn Sâm

| | Lifestyle

Nam MC, BTV này đến với truyền hình từ khi còn là sinh viên báo chí.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh THPT trên cả nước, và đến nay chương trình đã bước sang năm thứ 26. Mỗi mùa, cuộc đua leo núi được khép lại bằng trận Chung kết năm, trận đấu quan trọng nhất và cũng là trận duy nhất được phát sóng trực tiếp trên VTV3.

Bên cạnh người dẫn chương trình chính tại trường quay, các điểm cầu truyền hình đặt tại địa phương của thí sinh luôn có một MC của VTV đứng ra dẫn dắt không khí và tiếp lửa cho nhà leo núi. Một trong những gương mặt từng đảm nhận vai trò này ở các trận Chung kết năm thứ 1, 2 và 4 là MC, BTV, đạo diễn Hoa Thanh Tùng.

Nam MC SN 1975 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia tốt nghiệp trường Báo, bước chân vào nghề vì thần tượng Lại Văn Sâm- Ảnh 1.

MC, BTV, đạo diễn Hoa Thanh Tùng từng dẫn điểm cầu Chung kết Olympia những mùa đầu tiên (Ảnh chụp màn hình)

Hoa Thanh Tùng sinh năm 1975. Anh từng là học sinh trường THPT Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh tiếp tục theo học chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Được biết, cơ duyên để Hoa Thanh Tùng bước chân vào nghề báo chính là vì thần tượng nhà báo Lại Văn Sâm, còn cái duyên với truyền hình đến từ chương trình SV 96 mà anh rất yêu thích. Điều thú vị là thời còn ngồi trên ghế giảng đường, Hoa Thanh Tùng cũng có đam mê với kinh doanh và thậm chí có thu nhập tốt nhờ lĩnh vực này. Tuy nhiên, vì nghề truyền hình, anh sẵn sàng bỏ tất cả để theo đuổi con đường làm báo.

Dấu ấn đầu tiên của anh tại VTV là vị trí MC kiêm đạo diễn chương trình Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim. Sau này, tên tuổi anh gắn liền với SV 2000, Những Chuyện Lạ Việt Nam hay Tìm Kiếm Kỷ Lục Guinness Việt Nam. Năm 2016, anh giữ chức Phó Trưởng ban Thanh Thiếu niên VTV6, nơi anh đưa ra ý tưởng và làm tổng đạo diễn chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Đến tháng 7/2021, anh trở thành Phó Trưởng ban Thư ký Biên tập của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nam MC SN 1975 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia tốt nghiệp trường Báo, bước chân vào nghề vì thần tượng Lại Văn Sâm- Ảnh 2.

Sau hơn 20 năm gắn bó, Hoa Thanh Tùng là một trong những gương mặt kỳ cựu của VTV (Ảnh: FBNV)

Không chỉ Hoa Thanh Tùng, nhiều MC và BTV khác của VTV cũng từng đồng hành cùng Chung kết Olympia ở vai trò dẫn điểm cầu. Một số cái tên có thể kể đến như MC, BTV, nhà báo Vũ Thanh Hường, MC Đức Bảo, MC Công Tố, MC Trần Ngọc, MC Huyền Trang, MC Sơn Lâm, MC Phí Linh... Ở vị trí người dẫn chính, chương trình cũng gắn với những cái tên như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Lưu Minh Vũ, MC Tùng Chi, MC Vân Hugo, MC Diệp Chi và từ cuối tháng 9/2021 là MC Khánh Vy. Mỗi người có một con đường học vấn và sự nghiệp riêng, nhưng đều gắn với một sân chơi đã đi qua hơn 25 năm.

Tổng hợp

Theo Thiên An

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có ngôi làng 89 hộ dân, 297 người cùng sinh sống, được giao nhiệm vụ đặc biệt: Sở hữu đặc điểm rừng - làng - biển hiếm có, nằm trong không gian được UNESCO công nhận cách đây 22 năm

Việt Nam có ngôi làng 89 hộ dân, 297 người cùng sinh sống, được giao nhiệm vụ đặc biệt: Sở hữu đặc điểm rừng - làng - biển hiếm có, nằm trong không gian được UNESCO công nhận cách đây 22 năm Nổi bật

24 tuổi bắt đầu tiết kiệm, 28 tuổi có hơn 3,5 tỷ đồng: Cứ dư 350 triệu là gửi ngân hàng

24 tuổi bắt đầu tiết kiệm, 28 tuổi có hơn 3,5 tỷ đồng: Cứ dư 350 triệu là gửi ngân hàng Nổi bật

Cặp đôi vàng showbiz ly hôn bí mật từ 2 năm trước mà cả nước không ai hay biết, trước đó toàn diễn sâu nhằm qua mặt thiên hạ

Cặp đôi vàng showbiz ly hôn bí mật từ 2 năm trước mà cả nước không ai hay biết, trước đó toàn diễn sâu nhằm qua mặt thiên hạ

09:59 , 10/10/2026
Nam thần trăm tỷ Vbiz bán tàu hủ tươi 15 nghìn/hộp, rao mời khách giữa trường quay

Nam thần trăm tỷ Vbiz bán tàu hủ tươi 15 nghìn/hộp, rao mời khách giữa trường quay

09:56 , 10/10/2026
Đẳng cấp Tâm Tít: 16 năm "không bớt đẹp" ngày nào

Đẳng cấp Tâm Tít: 16 năm "không bớt đẹp" ngày nào

09:41 , 10/10/2026
Từ ngày 7- 25/10, du khách đến Sa Pa được trải nghiệm miễn phí điều này tại 1 khách sạn quốc tế 5 sao

Từ ngày 7- 25/10, du khách đến Sa Pa được trải nghiệm miễn phí điều này tại 1 khách sạn quốc tế 5 sao

09:40 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên