Nam MC SN 1975 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia tốt nghiệp trường Báo, bước chân vào nghề vì thần tượng Lại Văn Sâm

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh THPT trên cả nước, và đến nay chương trình đã bước sang năm thứ 26. Mỗi mùa, cuộc đua leo núi được khép lại bằng trận Chung kết năm, trận đấu quan trọng nhất và cũng là trận duy nhất được phát sóng trực tiếp trên VTV3.

Bên cạnh người dẫn chương trình chính tại trường quay, các điểm cầu truyền hình đặt tại địa phương của thí sinh luôn có một MC của VTV đứng ra dẫn dắt không khí và tiếp lửa cho nhà leo núi. Một trong những gương mặt từng đảm nhận vai trò này ở các trận Chung kết năm thứ 1, 2 và 4 là MC, BTV, đạo diễn Hoa Thanh Tùng.

MC, BTV, đạo diễn Hoa Thanh Tùng từng dẫn điểm cầu Chung kết Olympia những mùa đầu tiên (Ảnh chụp màn hình)

Hoa Thanh Tùng sinh năm 1975. Anh từng là học sinh trường THPT Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh tiếp tục theo học chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Được biết, cơ duyên để Hoa Thanh Tùng bước chân vào nghề báo chính là vì thần tượng nhà báo Lại Văn Sâm, còn cái duyên với truyền hình đến từ chương trình SV 96 mà anh rất yêu thích. Điều thú vị là thời còn ngồi trên ghế giảng đường, Hoa Thanh Tùng cũng có đam mê với kinh doanh và thậm chí có thu nhập tốt nhờ lĩnh vực này. Tuy nhiên, vì nghề truyền hình, anh sẵn sàng bỏ tất cả để theo đuổi con đường làm báo.

Dấu ấn đầu tiên của anh tại VTV là vị trí MC kiêm đạo diễn chương trình Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim. Sau này, tên tuổi anh gắn liền với SV 2000, Những Chuyện Lạ Việt Nam hay Tìm Kiếm Kỷ Lục Guinness Việt Nam. Năm 2016, anh giữ chức Phó Trưởng ban Thanh Thiếu niên VTV6, nơi anh đưa ra ý tưởng và làm tổng đạo diễn chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Đến tháng 7/2021, anh trở thành Phó Trưởng ban Thư ký Biên tập của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau hơn 20 năm gắn bó, Hoa Thanh Tùng là một trong những gương mặt kỳ cựu của VTV (Ảnh: FBNV)

Không chỉ Hoa Thanh Tùng, nhiều MC và BTV khác của VTV cũng từng đồng hành cùng Chung kết Olympia ở vai trò dẫn điểm cầu. Một số cái tên có thể kể đến như MC, BTV, nhà báo Vũ Thanh Hường, MC Đức Bảo, MC Công Tố, MC Trần Ngọc, MC Huyền Trang, MC Sơn Lâm, MC Phí Linh... Ở vị trí người dẫn chính, chương trình cũng gắn với những cái tên như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Lưu Minh Vũ, MC Tùng Chi, MC Vân Hugo, MC Diệp Chi và từ cuối tháng 9/2021 là MC Khánh Vy. Mỗi người có một con đường học vấn và sự nghiệp riêng, nhưng đều gắn với một sân chơi đã đi qua hơn 25 năm.

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