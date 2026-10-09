24 tuổi bắt đầu tiết kiệm, 28 tuổi có hơn 3,5 tỷ đồng: Cứ dư 350 triệu là gửi ngân hàng

Ở tuổi 24, Xiu Xiu đã có hơn 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) tiền tiết kiệm sau 3 năm đi làm và cộng thêm khoản tích lũy từ thời đi học. Trong khi đó, Koumen Zhai (28 tuổi) tiết kiệm được 1,02 triệu NDT (khoảng 3,57 tỷ đồng) chỉ sau 4 năm kể từ khi bắt đầu đặt mục tiêu tích lũy. Mỗi người có một cách quản lý tiền khác nhau, từ cắt giảm chi phí sinh hoạt đến tăng thu nhập, nhưng điểm chung là đều chủ động kiểm soát dòng tiền thay vì chi tiêu theo thói quen.

Koumen Zhai: Trung thành với việc gửi tiết kiệm ngân hàng

Bắt đầu tiết kiệm từ năm 24 tuổi, Koumen Zhai cho biết khi ấy anh chỉ có 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) trong tài khoản. Đến năm 28 tuổi, số tiền tích lũy đã tăng lên 1,02 triệu NDT (khoảng 3,57 tỷ đồng).

Với Koumen Zhai, tiết kiệm không chỉ là việc chuyển tiền vào tài khoản mà còn cần tạo thành thói quen có tính kỷ luật. Cứ tích lũy thêm 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng), Koumen Zhai lại đến ngân hàng mở một sổ tiền gửi mới. Chàng trai này cho biết bản thân luôn sống đơn giản và tối giản chi tiêu. Anh không thường xuyên đi du lịch hay vui chơi, cũng hiếm khi tụ tập ăn uống hoặc mua sắm.

Ảnh minh họa

Sau khi bắt đầu quản lý tiền nghiêm túc, Koumen Zhai nhận ra có nhiều cách sống vừa tiết kiệm vừa thoải mái, đơn cử như việc thuê một căn nhà đủ tốt để hạn chế việc ra ngoài cà phê hoặc ăn uống vì không gian sống bí bách, thiếu cảm hứng. Koumen cũng thường xuyên đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng để đi làm vì khoảng cách từ nhà thuê tới công ty không quá xa.

Theo chàng trai 28 tuổi này, đó là những yếu tố giúp anh tiết kiệm một cách thoải mái mà không cần nỗ lực co kéo chi tiêu. Bên cạnh đó, việc nhìn thấy bản thân có thêm nhiều cuốn sổ tiết kiệm cũng là thứ “gây nghiện”, truyền động lực cho Koumen Zhai tiếp tục tích lũy.

Xiu Xui: Thu nhập 21 triệu/tháng, 3 năm tiết kiệm được 700 triệu

Xiu Xiu cho biết thu nhập thực nhận mỗi tháng của cô là 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng). Sau 3 năm đi làm, cô tiết kiệm được 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng), tính cả 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng) tích lũy từ thời còn đi học. Để đạt được con số này, Xiu Xiu duy trì mức chi tiêu sinh hoạt chỉ khoảng 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) mỗi tháng.

Bí quyết lớn nhất của Xiu Xiu nằm ở việc giảm chi phí nhà ở và ăn uống. Cô thuê chung phòng với một người bạn thân, thậm chí hai người ngủ chung một giường để tiết kiệm tiền thuê nhà. Căn hộ có bếp dùng chung nên cô có thể tự nấu ăn, với chi phí khoảng 10-20 NDT (35.000-70.000 đồng) mỗi ngày. Nếu không thực sự cần thiết, cô hạn chế ăn ngoài và đặt đồ ăn giao tận nơi.

Xiu Xiu cũng ngừng mua mỹ phẩm và quần áo mới. Ban đầu, cô làm vậy để giảm chi tiêu, nhưng dần nhận ra bản thân vốn không quá hứng thú với việc làm đẹp hay chạy theo xu hướng. Trước đây, cô từng dành gần 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) để mua mỹ phẩm cao cấp dù tiền sinh hoạt mỗi tháng chỉ có 1.500 NDT (khoảng 5,25 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Khi tốt nghiệp Đại học, Xiu Xiu phải bỏ đi vài thùng quần áo gần như chưa mặc lần nào. Trải nghiệm đó khiến cô nhìn lại nhu cầu thực tế của bản thân và nhận ra mình không cần sở hữu quá nhiều đồ đạc.

Càng tiết kiệm, càng ham!

Với Xiu Xiu và Koumen Zhai, tiết kiệm không đơn thuần là việc cắt giảm chi tiêu. Khi số dư tài khoản tăng lên, những nỗ lực ban đầu dần mang lại cảm giác thành tựu, khiến họ muốn tiếp tục duy trì thói quen này mà không gặp nhiều rào cản về mặt tâm lý.

Với Koumen Zhai, mỗi cuốn sổ tiết kiệm mới là một cột mốc cụ thể. Còn Xiu Xiu có thể nhìn thấy thành quả của mình qua số tiền tích lũy ngày càng lớn, dù thu nhập hàng tháng không quá cao.

Tuy nhiên, để tiết kiệm thực sự đem lại cảm giác thoải mái, điều quan trọng là tìm được cách phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của bản thân. Koumen Zhai vẫn lựa chọn một không gian sống đủ tốt để hạn chế những khoản chi phát sinh khi ra ngoài, còn Xiu Xiu nhận ra cô vốn không cần quá nhiều quần áo hay mỹ phẩm. Cả hai không chỉ tiết kiệm bằng cách cắt giảm chi tiêu mà còn điều chỉnh lối sống để không cảm thấy mình đang liên tục phải hy sinh.

Sau cùng, điều khiến tiết kiệm có thể trở thành một thói quen lâu dài không nhất thiết là khả năng chịu khổ, mà là cảm giác mình đang chủ động hơn với tương lai. Khi mỗi khoản tiền được giữ lại đều có mục đích rõ ràng, việc tiết kiệm sẽ bớt giống một cuộc đấu tranh với ham muốn mua sắm và trở thành một lựa chọn có ý thức. Đó cũng là cách để vừa xây dựng nền tảng tài chính vững vàng, vừa duy trì chất lượng sống mà bản thân mong muốn.

(Nguồn: Sina)