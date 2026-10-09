Mẹ đơn thân là Á hậu đình đám: Nuôi 5 con học trường quốc tế, bỏ trống penthouse chục tỷ dọn ra ở nhà thuê

Từ cô gái quê lên thành phố theo đuổi nghệ thuật đến Á hậu, diễn viên đình đám

Diễm Châu sinh năm 1986, từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi bước vào các cuộc thi nhan sắc. Năm 2006, cô giành danh hiệu Á hậu Áo dài. Hai năm sau, người đẹp tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2008 và lọt Top 10 chung cuộc. Những danh hiệu này trở thành bước đệm để Diễm Châu tiến sâu hơn vào showbiz.

Không chỉ hoạt động trên sàn diễn, Diễm Châu còn lấn sân sang phim ảnh. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Cô Gái Xấu Xí, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ, Ngõ Vắng, Yêu Từ Thuở Nào... Với ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Diễm Châu dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ một thời.

Thời điểm đó, cô không phải cái tên đứng đầu showbiz nhưng có một vị trí riêng trong dòng phim truyền hình. Song song với diễn xuất, Diễm Châu vẫn tham gia các hoạt động thời trang, sự kiện và duy trì hình ảnh của một người đẹp hoạt động nghệ thuật.

Diễm Châu từng là gương mặt đắt show của sàn diễn thời trang

Diễm Châu tham gia nhiều phim, cân các loại vai từ hài hước cho đến phản diện

Rời ánh đèn sân khấu để làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 5 con

Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Diễm Châu quyết định không lựa chọn hôn nhân mà trở thành mẹ đơn thân. Cô có 3 con ruột, gồm con trai đầu lòng là bé Cool và hai con gái sinh đôi Jolie - Clara. Người đẹp còn nhận nuôi hai người con là Cuội và Thỏ, vốn là con của em gái.

Đây không phải quyết định nhất thời. Diễm Châu từng chia sẻ bản thân rất yêu trẻ con, đồng thời có tính cách mạnh mẽ và cầu toàn nên từng nghĩ rằng mình phù hợp với việc tự chăm sóc, quyết định mọi thứ cho các con hơn là bước vào một cuộc hôn nhân mà cô chưa sẵn sàng. Với hai bé gái sinh đôi, cô sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để thực hiện mong muốn làm mẹ.

Là người mạnh mẽ và yêu trẻ con, Diễm Châu sẵn sàng cho hành trình làm mẹ của 5 nhóc tỳ

Khi sinh con đầu lòng, cuộc sống của Diễm Châu không hề dư dả. Cô từng kể có thời điểm không có tiền đi sinh và phải mượn mẹ 500 triệu đồng. Diễm Châu trải lòng trong một chương trình: "Những tháng đầu thai kỳ, tôi vẫn về quê bình thường, mặc đồ rộng để che. Đến tháng thứ 6 thì tôi không về nữa, lấy lý do bận đi phim, đi làm cái này cái kia. Sau khi tôi sinh xong, ai cũng biết thì mẹ tôi chưa biết. Đến lúc tôi báo tin cho vào bệnh viện thăm thì mẹ mới khóc mếu máo. Ban đầu mẹ lo lắng tôi sẽ bị gièm pha chuyện không chồng mà có con, nhưng vì thấy cháu đáng yêu quá nên bà không còn bận tâm nữa".

Sau khi sinh, người đẹp cũng nhận được lời mời trở lại đóng phim. Tuy nhiên, lịch làm việc đi sớm về khuya khiến cô nhận ra mình không muốn bỏ các con ở nhà để tiếp tục chạy theo công việc nghệ thuật. Cuối cùng, Diễm Châu quyết định tạm gác diễn xuất.

Diễm Châu từng có trải qua thời gian khó khăn khi bắt đầu làm mẹ đơn thân

Bước ngoặt kinh tế của Diễm Châu đến khá tình cờ. Sau khi sinh con, cô bắt đầu tự nấu ăn cho các bé. Những món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của nhiều bà mẹ. Không ít người hỏi vì sao cô không bán những món mình làm.

Diễm Châu nghe theo và bắt đầu bán đồ ăn online. Từ những món như bánh tráng trộn, cá khô, ba rọi tóp mỡ, cô tự làm, tự đóng hàng, thậm chí trực tiếp giao cho khách. Thời điểm đó, livestream bán hàng còn khá mới mẻ nhưng người đẹp nhanh chóng tận dụng mạng xã hội để tìm khách hàng.

Công việc ngày càng thuận lợi, Diễm Châu bắt đầu mở rộng quy mô. Từ những món ăn tự làm ban đầu, cô phát triển sang nhiều sản phẩm thực phẩm và các mặt hàng dành cho mẹ, bé. Đến năm 2017, cô bắt đầu tuyển thêm người phụ giúp, sau đó xây dựng một công ty chuyên chế biến và cung cấp thực phẩm sạch.

Từ bán hàng livestream đến kinh doanh thực phẩm sạch quy mô lớn giúp Diễm Châu ổn định kinh tế

Gom đất, mua nhà, sở hữu penthouse 16 tỷ đồng

Diễm Châu từng chia sẻ cô không làm giàu chỉ nhờ bán cá khô hay bánh tráng. Đằng sau khối tài sản hiện có là nhiều năm làm việc, tiết kiệm và đầu tư bất động sản.

Diễm Châu từng chia sẻ ở tuổi 38, cô có 7 mảnh đất tại khu vực ngoại ô TP.HCM, mỗi mảnh có giá khoảng 1-5 tỷ đồng, cùng một căn penthouse trị giá hơn 10 tỷ đồng. "Tôi mua đất từ miếng nhỏ rồi bán mua miếng lớn hơn, cứ nhiều lần như vậy mới có được như bây giờ. Hiện tôi tự tin có thể nuôi được các con đến 18 tuổi ở mức sống bình thường", cô từng bày tỏ.

Sau đó, giá trị căn penthouse được cô chia sẻ cụ thể là khoảng 16 tỷ đồng. Căn hộ rộng 210 m², nằm tại khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, có không gian được thiết kế phù hợp với gia đình đông người. Đây từng là nơi Diễm Châu sinh sống cùng 5 đứa trẻ.

Năm 2025, người đẹp tiếp tục mua một căn hộ rộng 105 m², gồm 3 phòng ngủ, trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng. Cô cho biết đã mua căn hộ này theo hình thức trả góp từ năm 2020 và dự định cho thuê, qua đó tiếp tục tích lũy thêm tài sản.

Ngoài buôn bán, Diễm Châu đầu tư bất động sản và liên tục tậu nhà mới cho mình

Một trong những tài sản được nhắc đến nhiều nhất là căn penthouse rộng 210 m2 tại khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Căn hộ với thiết kế nhiều phòng ngủ và không gian sinh hoạt dành cho gia đình đông người. Trước khi chuyển đi, đây từng là nơi ở của cô cùng 5 người con, giúp việc và trợ lý.

Tháng 7/2025, Diễm Châu đưa 5 người con từ TP.HCM ra Đà Nẵng sinh sống. Thời gian đầu, 6 mẹ con thuê một căn hộ rộng khoảng 80 m², gồm hai phòng ngủ với giá 13 triệu đồng/tháng. Đây chỉ là chỗ ở tạm thời trong lúc cô tìm kiếm một không gian rộng rãi, phù hợp hơn với gia đình đông thành viên.

Sau đó, Diễm Châu quyết định thuê một căn villa rộng rãi hơn để cải thiện điều kiện sống cho các con. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, sân vườn và bể bơi, nằm trong một khu đô thị cao cấp ở phía Nam Đà Nẵng. Theo chia sẻ của cô, vị trí này thuận tiện cho việc đưa đón các con đi học, đồng thời chỉ mất khoảng 10 phút lái xe để ra biển.

Căn villa 450 m2 mà Diễm Châu và các con sinh sống

Lý do khiến Diễm Châu quyết định chuyển đi khá đơn giản: các con thích biển. Cô từng mất khoảng một năm cân nhắc nhiều địa điểm trước khi chọn Đà Nẵng. Với cô, nơi đây có trường học phù hợp, môi trường sống thoải mái và quan trọng nhất là các con được tận hưởng tuổi thơ gần thiên nhiên hơn.

Diễm Châu từng tiết lộ gia đình có thời điểm chi khoảng 300 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản sinh hoạt. Riêng học phí của các con tại trường quốc tế lên tới khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Diễm Châu vừa chăm sóc các con, và hằng ngày quay clip bán hàng, kinh doanh từ xa

Ảnh: FBNV