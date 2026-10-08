Cảnh khui 2 chiếc thùng xốp nặng 45kg trong nhà bếp lúc 4h sáng của cô gái gây chú ý

Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu, một cô gái tên Dương Tiểu Mỹ, 33 tuổi, hiện sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp bên ngoài lẫn bên trong của 2 chiếc thùng xốp lớn, nặng tới 45kg. Được cô chia sẻ là đồ bố mẹ gửi từ quê lên, phải đi lấy và khui từ 4h sáng.

Ảnh chụp bên ngoài hai chiếc thùng xốp.

“450 km, 45kg hàng. Tình yêu của bố mẹ lúc nào cũng có thể cầm nắm được!”, Dương Tiểu Mỹ viết. Tất cả được bố mẹ cô chuẩn bị từ nhà, sơ chế sẵn, chia thành từng phần rồi cấp đông trước khi gửi đi.

Bên trong gồm có, hai con gà mái và 6 con gà trống được bố mẹ cô nuôi suốt một năm. Trước khi gửi đi, tất cả đều được làm sạch, chặt thành từng phần, mỗi phần tương đương nửa con gà rồi đóng gói riêng. Phần lòng gà cũng được sơ chế và chia vào từng túi.

Bên trong thùng xốp.

Ngoài ra còn có lòng già, dạ dày lợn, sách bò, thịt bò, chân giò... Mỗi loại đều được rửa sạch, cắt thành từng phần vừa đủ cho một bữa rồi cấp đông.

Thịt lợn xay để làm nhân bánh chẻo được chia thành từng túi 2kg. Rau thái cũng được chần qua rồi cấp đông thành từng phần. Cuối cùng là đủ loại rau xanh, rau mùi, rau chân vịt, hành, tỏi...

Rau và thịt được chia phần chỉn chu.

Theo chia sẻ của Dương Tiểu Mỹ ở phần bình luận, bố mẹ cô ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, còn cô đang sống tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây cũng không phải lần đầu mẹ cô gửi thực phẩm lên cho con gái.

Và với thùng hàng to đùng như trên, cô đoán bố mẹ mình chắc chắn đã mất gần 1 tuần để chuẩn bị. Những chiếc thùng xốp này mẹ cô đều mua lại từ những người bạn rau ở chợ, đảm bảo chắc chắn nhất có thể.

Các loại thực phẩm trong thùng cũng được chuẩn bị chỉn chu, cẩn thận, với những món như gà, gia đình cũng cấp đông trước rồi mới đóng thùng gửi đi, thay vì gửi thịt tươi. Dương Tiểu Mỹ giải thích rằng nhà không có điều kiện hút chân không nên nếu gửi gà tươi, trong quá trình vận chuyển rất dễ chảy nước.

Bởi thế, dù có những hôm hàng gửi lên vào sáng sớm, hay khuya cô đều đi lấy về ngay, nhanh chóng mở ra để bỏ vào tủ lạnh để bảo quản. Bởi nếu để qua ngày hôm sau sẽ rất dễ hư hỏng.

Sáng sớm, cô sẽ gọi điện cảm ơn bố mẹ và báo cáo tình hình những món đồ nhận được như một thói quen. Thông thường, một thùng đồ ăn như vậy gia đình cô có thể ăn trước vài tuần. Bố mẹ cô cũng chu đáo đến mức gà được chia sẵn thành từng phần, thịt được cắt sẵn, rau được sơ chế, thịt xay được đóng thành từng túi. Con gái nhận được gần như chỉ cần lấy ra và nấu.

Có lẽ cũng vì thế mà khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất lại đến từ một việc rất đời thường: vừa mở thùng, vừa rơi nước mắt.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng cũng liên tục để lại bình luận. Người chú ý đến số lượng đồ ăn, người lại xúc động vì sự tỉ mỉ của bố mẹ khi chuẩn bị từng phần cho con gái.

“Đây toàn là những thứ ngon mà ngoài chợ không mua được”, “Nhìn thôi đã thấy nặng trĩu tình yêu rồi”, “Bố mẹ lúc nào cũng sợ con ở ngoài ăn uống không đầy đủ”, “Không phải gửi đồ ăn, đây là bố mẹ gửi cả một phần quê nhà lên cho con”, “45kg này chắc phải mất bao nhiêu công sức mới chuẩn bị xong”,... những bình luận của cư dân mạng.

Hai chiếc thùng xốp đi khoảng 450 km, nặng 45 kg, bên trong là gà bố mẹ nuôi cả năm, thịt cá, rau củ và đủ món ăn quê được chuẩn bị kỹ đến từng phần. Với người ngoài, đó có thể chỉ là một kiện hàng. Nhưng với những người con xa nhà, đôi khi tình yêu của bố mẹ chính là thứ có thể mở thùng ra, cất vào tủ lạnh và nhìn thấy ngay trước mắt.

Ảnh Xiaohongshu.