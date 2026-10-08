Bí ẩn ngôi làng nghèo khó bỗng chốc "phất lên" nhờ 1 quyết định táo bạo, xây được khách sạn chọc trời cao 328m, đúc tượng bò bằng vàng nặng 1 tấn

Nằm ở tỉnh Giang Tô, làng Hoa Tây từng được truyền thông Trung Quốc và quốc tế nhắc tới với biệt danh “ngôi làng giàu nhất Trung Quốc”. Điều khiến nơi này nổi tiếng không chỉ là mức sống của người dân, mà còn nằm ở cách Hoa Tây chuyển mình từ một làng nông nghiệp nghèo thành một cộng đồng công nghiệp có quy mô kinh tế lớn.

Theo The Guardian, vào những năm đầu phát triển, Hoa Tây không khác nhiều so với hàng nghìn làng quê ở miền đông Trung Quốc. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, sống trong những căn nhà nhỏ và điều kiện vật chất còn hạn chế.

Bước ngoặt đến khi lãnh đạo làng khi đó là ông Ngô Nhân Bảo quyết định không chỉ dựa vào nông nghiệp, mà chuyển mạnh sang phát triển các nhà máy và kinh tế tập thể.

Làng Hoa Tây từng được biết đến như một trong những ngôi làng giàu có nổi tiếng nhất Trung Quốc sau quá trình chuyển mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp (Ảnh Sina)

Chính quyết định này đã mở ra giai đoạn tăng trưởng mạnh kéo dài nhiều thập kỷ. Các doanh nghiệp của Hoa Tây mở rộng sang nhiều lĩnh vực như dệt may, thép, vận tải biển và một số ngành sản xuất khác. Khi các doanh nghiệp làm ăn có lãi, người dân trong làng trở thành cổ đông và được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của cộng đồng.

Đến đầu những năm 2000, hình ảnh Hoa Tây đã hoàn toàn khác trước. Những căn nhà một tầng dần được thay bằng các biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, nhiều gia đình sở hữu ô tô, còn ngôi làng được bao quanh bởi hệ thống nhà máy và các công trình quy mô lớn.

Một trong những biểu tượng rõ rệt nhất cho thời kỳ thịnh vượng của Hoa Tây chính là Longxi International Hotel.

Xây khách sạn cao 328 m giữa một ngôi làng

Năm 2011, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập làng, Hoa Tây đưa vào sử dụng tòa nhà cao 328 m. Theo các nguồn báo chí quốc tế thời điểm đó, công trình cao hơn 70 tầng, chủ yếu được sử dụng làm khách sạn cao cấp, nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện.

Việc một ngôi làng có thể xây dựng tòa nhà chọc trời cao hàng trăm mét khiến Hoa Tây thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Khách sạn được đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ và có hàng trăm phòng nghỉ. Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý nhất lại nằm ở bên trong công trình.

Biểu tượng gây chú ý nhất của làng là khách sạn Longxi International cao 328 m, được hoàn thành vào năm 2011 (Ảnh LTN)

Tại một trong những tầng cao của khách sạn từng được đặt một bức tượng bò bằng vàng có trọng lượng khoảng 1 tấn. Theo thông tin được công bố khi đó, bức tượng được định giá vào khoảng 300 triệu nhân dân tệ.

Một số bài viết đăng trên Sohu trong năm 2026 tiếp tục nhắc lại câu chuyện về bức tượng bò vàng nặng 1 tấn của làng Hoa Tây, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh.

Bức tượng bò vàng được mô tả dài hơn 2 m, cao khoảng 1,7 m và từng trở thành một trong những điểm gây tò mò nhất đối với du khách khi tới Hoa Tây.

Việc sử dụng lượng vàng lớn để đúc thành tượng từng gây tranh luận. Có ý kiến cho rằng đây là cách phô trương sự giàu có, trong khi cũng có quan điểm cho rằng ngôi làng coi bức tượng vừa là tài sản, vừa là công cụ tạo sức hút du lịch.

Bên trong khách sạn Longxi International từng đặt một bức tượng bò vàng nặng khoảng 1 tấn, trở thành chi tiết khiến Hoa Tây được truyền thông quốc tế nhắc tới (Ảnh Sohu)

Người dân sống trong những căn biệt thự hàng trăm mét vuông

Thời kỳ hoàng kim của Hoa Tây còn được biết tới với hình ảnh những dãy biệt thự dành cho cư dân bản địa. Theo The Guardian, nhiều hộ dân ở Hoa Tây sở hữu không gian sống rộng hàng trăm mét vuông, có ô tô và được hưởng lợi từ các doanh nghiệp của làng.

Điểm đặc biệt trong mô hình của Hoa Tây là người dân không chỉ nhận thu nhập như lao động bình thường mà còn trở thành cổ đông của hệ thống doanh nghiệp tập thể. Một phần lớn tiền thưởng và cổ tức được giữ lại để tái đầu tư vào các doanh nghiệp của làng. Nhờ đó, Hoa Tây có thêm nguồn vốn để mở rộng sản xuất, xây dựng nhà máy, phát triển hạ tầng và thực hiện những công trình quy mô lớn.

Trong nhiều năm, mô hình này tạo thành một vòng quay khá rõ. Đó là doanh nghiệp phát triển, người dân được hưởng lợi, một phần lợi nhuận tiếp tục được tái đầu tư và quy mô sản xuất ngày càng mở rộng. Đó cũng chính là lý do Hoa Tây có thể thực hiện những dự án khó tưởng tượng đối với một ngôi làng thông thường.

Sau thời kỳ đỉnh cao, Hoa Tây phải tìm hướng đi mới

Dù từng là biểu tượng của sự giàu có, Hoa Tây không thể duy trì mãi tốc độ tăng trưởng như giai đoạn đầu. Các ngành công nghiệp truyền thống của làng như thép về sau chịu sức ép từ chi phí nguyên liệu, cạnh tranh và biến động thị trường. Vì vậy, Hoa Tây bắt đầu tìm cách chuyển dịch từ mô hình phụ thuộc nhiều vào công nghiệp sang dịch vụ, du lịch và các lĩnh vực mới.

Thời kỳ thịnh vượng, nhiều người dân trong làng sống trong những căn biệt thự rộng lớn và hưởng lợi từ hệ thống doanh nghiệp tập thể (Ảnh Xinhua)

Tòa nhà cao 328 m cũng nằm trong chiến lược này. Ngoài vai trò biểu tượng, công trình còn được kỳ vọng giúp thu hút khách du lịch và tạo thêm nguồn thu.

Những năm gần đây, truyền thông Trung Quốc tiếp tục nhìn lại Hoa Tây như một ví dụ đặc biệt về quá trình công nghiệp hóa nông thôn, đồng thời đề cập đến những khó khăn mà mô hình từng rất thành công này phải đối mặt khi bối cảnh kinh tế thay đổi.

Dù vậy, câu chuyện về Hoa Tây vẫn gây chú ý bởi mức độ chuyển mình hiếm thấy. Từ một ngôi làng nông nghiệp nghèo khó, nơi đây từng xây dựng được hệ thống doanh nghiệp lớn, biến người dân thành cổ đông, hình thành những khu biệt thự và cuối cùng dựng nên cả một tòa nhà chọc trời cao 328 m giữa vùng nông thôn.

Còn bức tượng bò vàng nặng 1 tấn bên trong khách sạn đến nay vẫn là một trong những chi tiết khiến câu chuyện về ngôi làng này được nhắc lại nhiều năm sau thời kỳ hoàng kim.

Nguồn: The Guardian