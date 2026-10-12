Giọng ca trời phú không cứu được diva khổ nhất châu Á: Tài sản chia năm xẻ bảy, qua đời chưa hết chuyện

Mai Diễm Phương qua đời 23 năm chưa được yên ổn

Ngày 11/10, tờ HK01 đưa tin tro cốt của nữ diễn viên, diva huyền thoại châu Á Mai Diễm Phương đã bị đánh cắp. Thông tin khiến người hâm mộ bàng hoàng khi nữ nghệ sĩ qua đời đã hơn hai thập kỷ nhưng nơi an nghỉ vẫn xảy ra biến cố. Sau khi Mai Diễm Phương qua đời vào cuối năm 2003, tro cốt của bà được an trí tại Tháp Hải Hội thuộc chùa Bảo Liên, Đại Dữ Sơn, Hong Kong, Trung Quốc. Đây là địa điểm tương đối hẻo lánh. Để bảo đảm sự riêng tư cho cố nghệ sĩ, nơi đặt tro cốt không trưng bày di ảnh hay sử dụng tên thật của bà, mà chỉ khắc dòng chữ: "Vị trí của Châu Nữ, Đài Sơn, Quảng Đông".

Người hâm mộ đang bàng hoàng vì tro cốt Mai Diễm Phương bị đánh cắp

Ngày 18/7/2026, khi người hâm mộ đến Tháp Hải Hội thắp hương tưởng niệm Mai Diễm Phương, họ phát hiện ốc vít trên tấm biển ghi vị trí đặt tro cốt có dấu hiệu bị lỏng. Kiểm tra kỹ hơn, nhiều người bàng hoàng nhận ra hũ tro cốt bên trong đã biến mất. Những người đến viếng lập tức liên hệ với gia đình nữ nghệ sĩ và trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng tìm kiếm, tro cốt của Mai Diễm Phương vẫn chưa được tìm thấy. Hội người hâm mộ hiện kêu gọi công chúng hỗ trợ điều tra, đặc biệt là những người từng lái xe qua khu vực Tháp Hải Hội trong khoảng 6 tháng qua, kiểm tra camera hành trình để tìm kiếm manh mối xác định thủ phạm. Phía cảnh sát cũng ra thông báo kêu gọi những người từng đến Đại Dữ Sơn và Tháp Hải Hội trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 7/2026 cung cấp thông tin liên quan.

Cuộc đời buồn của Mai Diễm Phương

Trước đó, những câu chuyện xoay quanh cuộc đời Mai Diễm Phương từng nhiều lần khiến dư luận chú ý, đặc biệt là cuộc chiến tranh chấp tài sản giữa gia đình nữ nghệ sĩ và đơn vị quản lý di sản. Vụ kiện kéo dài nhiều năm, trở thành một trong những tranh chấp gây chú ý của showbiz Hoa ngữ.

Khi qua đời vì ung thư cổ tử cung vào cuối tháng 12/2003, ở tuổi 40, Mai Diễm Phương sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 100 triệu HKD (khoảng 330 tỷ đồng). Giá trị tài sản tăng lên hơn 140 triệu HKD nhờ bất động sản. Tuy nhiên, thay vì để lại toàn bộ tài sản cho người thân, nữ nghệ sĩ đã lập quỹ tín thác với những điều khoản cụ thể nhằm bảo đảm cuộc sống cho mẹ ruột, hỗ trợ việc học của các cháu và dành phần tài sản còn lại cho các hoạt động cộng đồng.

Theo di chúc, mẹ của Mai Diễm Phương, bà Đàm Mỹ Kim, được nhận khoản sinh hoạt phí cố định 70.000 HKD (khoảng 231 triệu đồng) mỗi tháng, sau đó tăng dần theo thời gian, kèm người giúp việc và tài xế riêng cho đến khi qua đời. Các cháu của nữ nghệ sĩ được lập quỹ giáo dục để theo học đến bậc đại học. Bên cạnh đó, hai bất động sản được dành tặng người bạn thân Lưu Bồi Cơ.

Tuy nhiên, những điều khoản này không ngăn được cuộc chiến pháp lý kéo dài. Sau khi Mai Diễm Phương qua đời, mẹ và anh trai nhiều lần khởi kiện, yêu cầu hủy bỏ di chúc. Những yêu cầu này lần lượt bị tòa án bác bỏ qua các cấp xét xử. Di chúc của Mai Diễm Phương được công nhận hợp pháp, trong khi những tranh chấp liên quan đến tài sản tiếp tục kéo dài.

Trước đó, những câu chuyện xoay quanh cuộc đời Mai Diễm Phương từng nhiều lần khiến dư luận chú ý, đặc biệt là cuộc chiến tranh chấp tài sản giữa gia đình nữ nghệ sĩ và đơn vị quản lý di sản

Việc theo đuổi các vụ kiện khiến mẹ Mai Diễm Phương phải gánh khoản chi phí pháp lý lớn và bị tuyên bố phá sản vào năm 2012. Để giải quyết các nghĩa vụ tài chính, đơn vị quản lý di sản phải xử lý bất động sản và đưa nhiều kỷ vật của Mai Diễm Phương ra đấu giá. Từ trang sức, giải thưởng âm nhạc đến trang phục biểu diễn, những món đồ gắn liền với sự nghiệp của nữ nghệ sĩ lần lượt được đưa ra thị trường, khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Mâu thuẫn gia đình tiếp tục xuất hiện vào năm 2021, khi bộ phim điện ảnh Mai Diễm Phương ra mắt. Anh trai Mai Diễm Phương đệ đơn kiện đoàn phim liên quan đến vấn đề bản quyền thương hiệu, trong khi đó, mẹ của nữ diva quyết định cắt viện trợ cho con trai.

Liên hoàn tranh chấp gia sản của Mai Diễm Phương liên tục nổ ra suốt 23 năm, kết thúc khi mẹ cô qua đời tháng 8 vừa qua

Tháng 8/2026, bà Đàm Mỹ Kim qua đời ở tuổi 102. Sự ra đi của bà đồng nghĩa với việc điều khoản cuối cùng trong di chúc của Mai Diễm Phương được kích hoạt, chấm dứt cuộc chiến gia sản kéo dài suốt 23 năm. Tài sản của Mai Diễm Phương bị chia năm xẻ bảy, đến cuối vẫn được giữ đúng như tâm nguyện mà cô đề ra trong di chúc. Hơn 23 năm, động thái của gia đình nữ diva khiến người hâm mộ thất vọng tột cùng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự đau lòng trước những thông tin về Mai Diễm Phương. Trời sinh Mai Diễm Phương tài sắc vẹn toàn, nhưng lại có cuộc đời buồn khổ không ai bằng. Không ít người nhắc lại những biến cố mà nữ nghệ sĩ phải đối mặt, từ bạo bệnh, mâu thuẫn gia đình khi còn sống đến cuộc chiến tài sản sau khi qua đời.

Diva số 1 châu Á và giọng ca vang vọng hàng thập kỷ

Sinh năm 1963, Mai Diễm Phương là một trong những tượng đài lớn nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Thành công ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh, bà sở hữu sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi một ngôi sao giải trí thông thường, trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Mai Diễm Phương bước lên sân khấu từ năm 4 tuổi. Để phụ giúp gia đình mưu sinh, cô bé ngày ấy đã biểu diễn tại các rạp hát và trên đường phố. Từ xuất phát điểm nhiều khó khăn, bà từng bước vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Cantopop. Phong cách trình diễn biến hóa, khả năng làm chủ sân khấu cùng hình ảnh không ngừng đổi mới giúp Mai Diễm Phương được công chúng gọi là "Bách biến thiên hậu", đồng thời được truyền thông quốc tế ví như "Madonna của châu Á".

Ca sĩ Mai Diễm Phương

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Mai Diễm Phương đến vào năm 1986, khi album Bad Girl tạo nên cơn sốt, đưa tên tuổi bà lên hàng siêu sao. Không chỉ sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích, nữ nghệ sĩ còn lập những kỷ lục biểu diễn đáng nể. Năm 1987, bà tổ chức 28 đêm concert liên tiếp và tiếp tục phá kỷ lục của chính mình với 33 đêm diễn liên tiếp trong giai đoạn 1991-1992.

Mai Diễm Phương là diva số 1 châu Á

Song song với âm nhạc, Mai Diễm Phương cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh. Được khán giả nhận xét là người sinh ra để đóng phim, bà giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại cả Kim Mã và Kim Tượng. Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của nữ nghệ sĩ là Như Hoa trong bộ phim Yên Chi Khấu, đóng cùng Trương Quốc Vinh.

Không chỉ được công nhận bởi tài năng, Mai Diễm Phương còn là nhân vật có vị thế đặc biệt trong giới giải trí Hoa ngữ. Bà thường được gọi là "đại tỷ" showbiz nhờ tính cách trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ nghệ sĩ trẻ và tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Mai Diễm Phương nguyện gả cả đời cho âm nhạc

Tháng 9/2003, Mai Diễm Phương công khai xác nhận mắc ung thư cổ tử cung. Thời điểm đó, sức khỏe của bà đã suy yếu nghiêm trọng khi bệnh có dấu hiệu di căn. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn quyết định thực hiện lời hứa với khán giả bằng chuỗi concert Anita Classic Moment Live, gồm 8 đêm diễn vào tháng 11/2003.

Đó không đơn thuần là một chuỗi liveshow, mà còn là lời tri ân của Mai Diễm Phương dành cho khán giả đã đồng hành cùng bà suốt nhiều thập kỷ. Trong đêm diễn cuối cùng, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong chiếc váy cưới lộng lẫy do người bạn thân Eddie Lau thiết kế. Trước hàng nghìn khán giả, bà nghẹn ngào chia sẻ rằng một trong những điều tiếc nuối nhất của cuộc đời là chưa từng được mặc váy cưới cho chính mình và chưa có một gia đình trọn vẹn.

Sau những lời tâm sự ấy, Mai Diễm Phương nói câu khiến cả khán phòng lặng đi: "Hôm nay, tôi xin được gả cho âm nhạc, gả cho tất cả các bạn". Ngay sau đó, bà trình diễn ca khúc Tịch Dương Chi Ca (Sunset Melody). Giữa tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt của khán giả, nữ nghệ sĩ chậm rãi bước lên những bậc thang cuối sân khấu, nhiều lần quay lại vẫy tay chào. Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những màn chia tay đáng nhớ của lịch sử âm nhạc Hoa ngữ.

Tang lễ Mai Diễm Phương quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu

Rạng sáng 30/12/2003, Mai Diễm Phương qua đời ở tuổi 40 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Tang lễ diễn ra vào tháng 1/2004 quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Dương Tử Quỳnh, Thành Long, Trương Bá Chi,...

Trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ để lại một di nguyện đặc biệt: mong bạn bè và người thân không khóc, không gọi tên mình trong tang lễ để bà có thể ra đi thanh thản. Tôn trọng mong muốn cuối cùng ấy, nhiều nghệ sĩ đến viếng đeo kính râm để che đi đôi mắt đỏ hoe, cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt buổi lễ.

ơn hai thập kỷ sau ngày Mai Diễm Phương ra đi, hình ảnh người phụ nữ mặc váy cưới trong đêm diễn cuối và nói lời "gả cho âm nhạc" vẫn được khán giả nhắc nhớ

Không chỉ có đồng nghiệp, hàng chục nghìn người hâm mộ cũng xếp hàng dài để tiễn biệt thần tượng. Tang lễ được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của đông đảo công chúng và giới nghệ sĩ. Hơn hai thập kỷ sau ngày Mai Diễm Phương ra đi, hình ảnh người phụ nữ mặc váy cưới trong đêm diễn cuối và nói lời "gả cho âm nhạc" vẫn được khán giả nhắc nhớ, vang vọng trong lòng người trót yêu thương giọng ca nữ diva.