Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang tuyển người phụ nấu phở, rang cơm tại TP.HCM, ưu tiên chăm chỉ, chịu được áp lực giờ cao điểm, vị trí tương tự từng trả 9 - 12 triệu đồng/tháng

Mới đây, trên nhóm tuyển dụng chính thức Tuyển dụng Trung Nguyên Franchising Toàn quốc, xuất hiện thông báo tuyển dụng nhân sự cho Cà phê Trung Nguyên Legend, thương hiệu gắn liền với tên tuổi ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đáng chú ý, vị trí mà đơn vị này đang tìm kiếm không phải nhân viên pha chế hay phục vụ cà phê, mà là nhân viên phụ bếp.

Cụ thể, Trung Nguyên Legend đang tuyển nhân viên phụ bếp cho mô hình Bếp Tổng - Bếp Trung Tâm, làm việc tại địa chỉ 43 Bùi Văn Thêm, phường Đức Nhuận, TP.HCM (khu vực quận Phú Nhuận trước đây). Trong đó, doanh nghiệp cho biết ưu tiên ứng viên nam.

Công việc của nhân viên phụ bếp bao gồm sơ chế nguyên liệu, tham gia chế biến các món ăn hằng ngày và phối hợp cùng đội ngũ bếp để bảo đảm món ăn được chuẩn bị đúng tiêu chuẩn, đúng hương vị.

Về yêu cầu tuyển dụng, Trung Nguyên Legend không đưa ra danh sách điều kiện quá dài. Thay vào đó, doanh nghiệp nhấn mạnh ứng viên cần có đam mê với công việc bếp núc, chăm chỉ và chịu được áp lực trong những giờ cao điểm. Những người đã có kinh nghiệm làm bếp sẽ được đánh giá là có lợi thế.

Thông tin về vị trí tuyển dụng bếp của Trung Nguyên Legend

Một điểm khác đáng chú ý là thời gian làm việc. Theo thông báo, nhân viên phụ bếp sẽ làm ca sáng cố định từ thứ Hai đến thứ Bảy, được nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, giờ bắt đầu và kết thúc ca làm việc chưa được công bố cụ thể.

Đặc biệt, dù đã nêu khá rõ yêu cầu và tính chất công việc, Trung Nguyên Legend vẫn chưa tiết lộ mức lương dành cho vị trí này. Số lượng nhân sự cần tuyển và thời hạn tiếp nhận hồ sơ cũng không được đề cập.

Vì sao thương hiệu nổi tiếng về cà phê lại cần người làm bếp?

Nhắc đến Trung Nguyên Legend, nhiều người thường nghĩ ngay đến những sản phẩm cà phê rang xay, cà phê hòa tan hoặc không gian thưởng thức cà phê. Tuy nhiên, bên cạnh thức uống, hệ thống cửa hàng của thương hiệu này còn phục vụ nhiều món ăn, từ bữa sáng đến các món chính.

Theo thông tin được giới thiệu trên website chính thức của Trung Nguyên Legend Café, thực đơn tại các không gian Thế giới Cà phê có những món ăn quen thuộc như Phở Khô Trung Nguyên Legend, bún bò Huế, bún thịt nướng, hủ tiếu gạo lứt, cơm sườn trứng ốp la, cơm gà da giòn và cơm đậu hũ kho nấm. Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm của thương hiệu tại TP.HCM còn xuất hiện món cơm chiên gà muối é. Các món bánh mì, salad, bánh ngọt và đồ ăn dùng kèm cà phê cũng góp phần tạo nên thực đơn khá đa dạng.

Điều này phần nào lý giải vì sao một thương hiệu vốn nổi tiếng với cà phê lại cần đội ngũ nhân sự chuyên đảm nhiệm công việc sơ chế, nấu nướng và chuẩn bị thực phẩm. Không chỉ có bếp tại các cửa hàng, Trung Nguyên Legend còn vận hành mô hình bếp tổng, bếp trung tâm để phục vụ hoạt động của hệ thống.

Tại một số cửa hàng của Trung Nguyên Legend, các món ăn được phục vụ song song cùng cà phê, các loại đồ uống

Theo một tin tuyển dụng vị trí Tổ trưởng Bếp Tổng - Bếp Trung Tâm do Công ty CP Trung Nguyên Franchising đăng tải trên nền tảng TopCV, bộ phận này có nhiệm vụ lên kế hoạch sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị bán thành phẩm dựa trên nhu cầu của các cửa hàng, tiếp nhận đơn hàng và tổ chức phân phối thực phẩm.

Đáng chú ý, nội dung tuyển dụng còn đề cập đến việc chế biến thành phẩm cho món bánh mì Legend, đóng gói thực phẩm sau chế biến, phân chia rau và hàng đông lạnh để cung cấp cho hệ thống cửa hàng. Bếp tổng cũng tham gia kiểm soát định lượng, chi phí sản phẩm và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bếp tại các cửa hàng.

Như vậy, công việc tại bếp trung tâm không đơn thuần là đứng bếp phục vụ từng suất ăn cho khách, mà còn bao gồm nhiều công đoạn chuẩn bị phía sau để bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho hoạt động kinh doanh.

Từng tuyển nhân viên bếp với mức lương 7-9 triệu đồng/tháng

Dù chưa công bố thu nhập trong đợt tuyển dụng mới, những thông tin tuyển dụng trước đây của Trung Nguyên Franchising có thể giúp người lao động hình dung phần nào về công việc tại bếp trung tâm.

Theo dữ liệu trên TopCV, Công ty CP Trung Nguyên Franchising từng đăng tuyển vị trí Nhân viên Bếp Tổng làm việc tại 43 Bùi Văn Thêm, với mức lương từ 7-9 triệu đồng/tháng. Ở đợt tuyển trước, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có một năm kinh nghiệm và trình độ trung cấp trở lên. Công việc bao gồm chế biến món ăn theo tiêu chuẩn định lượng, đóng gói, làm nguội, ghi hạn sử dụng, cấp đông thực phẩm và chuẩn bị hàng hóa phục vụ hệ thống cửa hàng.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Về quyền lợi, tin tuyển dụng cũ cũng đề cập đến các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe hằng năm, phụ cấp ăn trưa, thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.

So với thông báo trước đó, đợt tuyển mới có cách tiếp cận cởi mở hơn về kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh sự chăm chỉ, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi với áp lực công việc. Người quan tâm có thể liên hệ trực tiếp fanpage Trung Nguyên Franchising Tuyển Dụng, gửi hồ sơ qua email hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ.