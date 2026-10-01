Vượt loạt ứng viên từ Phuket, Bali, công trình 520.000 m² ở Việt Nam thắng giải “hàng đầu châu Á”: Nằm trên hòn đảo được tỷ phú Phạm Nhật Vượng dành 23 năm chăm chút

Theo công bố trên website chính thức của World Travel Awards (WTA)vào cuối tháng 9/2026, Nha Trang Marriott Resort & Spa, đảo Hòn Tre là đơn vị chiến thắng hạng mục Asia’s Leading Beach Resort 2026 – Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu châu Á năm 2026.

Resort Việt được xướng tên ở giải thưởng hàng đầu châu Á

WTA được thành lập năm 1993, thường được ví như "Oscar của ngành du lịch", nhằm ghi nhận thành tựu trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng. Các hạng mục giải thưởng được tổ chức theo khu vực và cấp độ toàn cầu, với danh sách đề cử và kết quả công bố trên website chính thức của tổ chức.

Danh sách đề cử năm nay có nhiều tên tuổi trong ngành nghỉ dưỡng khu vực, gồm Amora Beach Resort Phuket, Banyan Tree Krabi và InterContinental Koh Samui Resort của Thái Lan, InterContinental Bali Resort của Indonesia, Fairways & Bluewater Boracay của Philippines cùng một số đại diện khác tại Sri Lanka, Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam. Đây là những điểm đến cạnh tranh trong phân khúc nghỉ dưỡng ven biển tại châu Á.

Kết quả này cũng nối dài thành tích của khu nghỉ dưỡng trên bản đồ giải thưởng du lịch quốc tế. Năm 2024, Nha Trang Marriott Resort & Spa từng giành danh hiệu Asia’s Leading New Resort – Khu nghỉ dưỡng mới hàng đầu châu Á. Năm 2025, cơ sở này tiếp tục có tên trong danh sách đề cử hạng mục Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu châu Á trước khi giành chiến thắng vào năm 2026.

Khu nghỉ dưỡng 520.000 m² với không gian, dịch vụ đẳng cấp

Tọa lạc trên đảo Hòn Tre, Nha Trang Marriott Resort & Spa có khuôn viên rộng 52 ha với không gian lưu trú kết hợp giữa tòa nhà chính và các biệt thự có hồ bơi riêng.

Ảnh: ivivu.com

Theo website chính thức của Marriott, khu nghỉ dưỡng có 403 phòng và phòng suite tại tòa nhà chính, cùng 426 biệt thự hồ bơi với diện tích tối đa 650 m² mỗi căn, bao gồm cả khu vực sân cỏ ngoài trời. Các biệt thự được thiết kế từ 2 đến 4 phòng ngủ, hướng đến nhóm gia đình hoặc khách đi theo đoàn; trong khi phòng nghỉ và phòng suite có ban công, với tầm nhìn ra biển, vườn nhiệt đới hoặc cảnh quan xanh trên đảo.

Hệ thống dịch vụ tại đây bao gồm nhà hàng phục vụ buffet và ẩm thực quốc tế, các lựa chọn món Ý, Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải, cùng quầy bar bên hồ bơi và dịch vụ dùng bữa tại biệt thự. Quan Spa có 12 phòng trị liệu, phòng xông hơi và các liệu pháp massage truyền thống Việt Nam.

Ảnh: ivivu.com

Ngoài hồ bơi ngoài trời hướng biển, khu nghỉ dưỡng còn bố trí nhiều tiện ích khác như phòng tập thể hình, sân tennis, sân pickleball, khu mini-golf 3D, khu vui chơi trẻ em và các hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình. Với khách doanh nghiệp, nơi đây có ba phòng họp trong nhà cùng không gian tổ chức sự kiện ngoài trời bên bãi biển, có thể phục vụ tối đa 500 người.

Vị trí vàng kết nối những điểm đến thú vị

Nằm trên đảo Hòn Tre, Nha Trang Marriott Resort & Spa được kết nối với đất liền bằng tàu và cáp treo. Theo đó, bến tàu phía đất liền cách trung tâm Nha Trang khoảng 15 phút di chuyển và cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 40 phút.

Không chỉ sở hữu không gian nghỉ dưỡng riêng, khu resort còn nằm trong quần thể du lịch, giải trí quy mô lớn trên đảo Hòn Tre, nơi quy tụ nhiều công trình thuộc hệ sinh thái Vingroup. Nổi bật trong số đó là VinWonders Nha Trang, công viên giải trí rộng khoảng 50 ha với nhiều trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước, khu tham quan thế giới động vật và các hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Ảnh: Vinpearl

Hòn Tre cũng là nơi tọa lạc của Vinpearl Golf Nha Trang, sân golf 18 hố, par 71, có diện tích 182 ha và trải dài dọc bờ biển. Theo thông tin từ Vinpearl, sân golf do IMG Worldwide thiết kế, tận dụng địa hình đồi thoải cùng tầm nhìn hướng ra vịnh Nha Trang.

Bên cạnh sân golf hiện hữu, Vinpearl đã khởi công sân golf Bãi Tre trên đảo Hòn Tre vào tháng 1/2026. Dự án mới có quy mô hơn 100 ha, trải dài từ khu vực Bãi Tre đến Đầm Bấy và được định hướng ở phân khúc golf siêu cao cấp.

Như vậy, khi đến với Nha Trang Marriott Resort & Spa, du khách còn có thể tiếp cận các loại hình vui chơi giải trí và thể thao nghỉ dưỡng cao cấp khác. Sự kết hợp này tạo nên sức hút của Hòn Tre không chỉ với khách du lịch gia đình mà còn với nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp golf.

(Tổng hợp)