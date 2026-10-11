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Nữ ca sĩ nói thẳng quyết định lấy chồng Tây

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Nữ ca sĩ nói thẳng quyết định lấy chồng Tây

"Trong 14 năm qua, việc làm vợ, làm mẹ đã mang đến cho tôi rất nhiều bài học quý giá" – Đoan Trang nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang.

Tại chương trình tuần này, Đoan Trang mang theo kỷ vật đặc biệt là những tấm ảnh cưới chồng Thụy Điển từ 14 năm trước.

Nữ ca sĩ nói thẳng quyết định lấy chồng Tây- Ảnh 1.

Đoan Trang

Cô chia sẻ: "Những ngày chuẩn bị đám cưới là khoảng thời gian vô cùng bận rộn khi ông xã tôi phải công tác ở nước ngoài còn bản thân tôi cũng tất bật với lịch trình biểu diễn.

Ngày cưới là cột mốc lớn trong đời tôi nên tôi đã cùng em trai đầu tư làm hẳn một MV ca nhạc. Tôi xem đó là món quà âm nhạc tâm huyết để gửi tặng khán giả trước khi bước vào con đường hôn nhân, tạm gác lại sự nghiệp một thời gian.

Trong 14 năm qua, việc làm vợ, làm mẹ đã mang đến cho tôi rất nhiều bài học quý giá. Dù bản chất con người vẫn giữ nguyên nhưng những trải nghiệm cuộc sống giúp tôi trở nên điềm tĩnh, bản lĩnh hơn trước mọi biến cố.

Tôi cảm thấy may mắn khi có người chồng tử tế, đàng hoàng, luôn hiểu và đặc biệt là biết chăm chút cho đam mê nghệ thuật của vợ.

Cuộc sống gia đình cho tôi thấy bản thân sống rất có giá trị. Tình yêu thương và sự tôn trọng từ ông xã chính là động lực lớn cho tôi làm nghề.

Nữ ca sĩ nói thẳng quyết định lấy chồng Tây- Ảnh 2.

Chúng tôi luôn thẳng thắn đối diện, cùng nhìn vào cốt lõi của hạnh phúc sau những lần tranh cãi để xây dựng mái ấm ấm áp cho con trẻ. Việc tự tiết chế cảm xúc và biết cách cư xử đúng đắn mỗi ngày giúp gia đình tôi luôn giữ được sự cân bằng dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ".

Đoan Trang cũng nói thẳng về chồng Tây: "Tôi chưa từng phải hy sinh điều gì và cũng chưa bao giờ bị bước vào sự lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp.

Mọi quyết định từ nhỏ đến lớn của tôi đều dựa trên trực giác vững mạnh và nội tại cá nhân.

Tôi may mắn khi được nâng đỡ từ nền tảng gia đình vững chắc của ba mẹ, kết hợp cùng sự chăm chỉ của bản thân nên các con đường tôi đi đa phần đều đúng hướng.

Một điều ở ông xã khiến tôi quyết định kết hôn chính là sự bình tĩnh và biết lắng nghe. Sự lắng nghe sâu sắc từ một người đàn ông đối với những bộn bề, trăn trở của một cô gái trẻ trong nghề đã giúp tôi nhận ra đây là người bạn đời có thể cùng mình đi xa và đi lâu trên con đường phía trước".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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