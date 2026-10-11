Phương Oanh khoe cặp song sinh hơn 2 tuổi: con gái ngồi đọc sách như tiểu thư, quý tử gõ laptop ra dáng "tổng tài nhí"

Trưa 11/10, diễn viên Phương Oanh đăng tải hai bức ảnh mới của cặp song sinh Jimmy và Jenny lên trang cá nhân, kèm dòng chia sẻ đầy cảm xúc: "Mới ngày nào chỉ là 'hai hạt đỗ' trong bụng mẹ mà giờ đã trộm vía thế này rồi. Nhanh thật... Thời gian đã, đang và sẽ trôi đi rất nhanh, rất rất nhanh!!!". Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ vốn quen theo dõi hành trình lớn lên của hai nhóc tỳ.

Trong bức ảnh đầu tiên, bé Jenny buộc hai túm tóc nhỏ cài nơ hoa, mặc áo phông in hình cầu vồng, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành mini. Cô bé chăm chú lật cuốn sách tranh khổ lớn đặt trên đùi, dáng vẻ điềm đạm, ra dáng một tiểu thư mê đọc sách. Bức ảnh thứ hai lại mang không khí hoàn toàn khác khi bé Jimmy ngồi bên bàn gỗ, hai tay đặt lên bàn phím laptop, ánh mắt dán vào màn hình đầy nghiêm túc như đang xử lý công việc quan trọng. Sự đối lập thú vị giữa hai anh em khiến nhiều người thích thú, có người còn đùa rằng nhà Phương Oanh đã có đủ "một nhà văn, một kỹ sư".

Cách dùng hình ảnh "hai hạt đỗ" của Phương Oanh cũng khiến nhiều người đồng cảm. Theo các chia sẻ trước đây, nữ diễn viên đón cặp song sinh "đủ nếp đủ tẻ" vào tháng 5/2024 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bé trai Jimmy có tên Nhật Khang, bé gái Jenny tên Nhật Hạ. Đến nay, hai bé đã gần 2 tuổi rưỡi và ngày càng bộc lộ rõ tính cách riêng.

Phương Oanh từng tiết lộ dù là song sinh, hai con có tính khí khác nhau khá nhiều. Jimmy hiếu động, đôi lúc bướng bỉnh nhưng biết nhường nhịn và bảo vệ em gái, trong khi Jenny quấn mẹ hơn, thường theo mẹ vào bếp mỗi khi Phương Oanh nấu ăn. Hồi tháng 6, cô cũng chia sẻ việc hai con bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2" với nhiều thử thách mới cho cả mẹ lẫn con, nhưng nữ diễn viên chọn cách kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn con thay vì xem đó là điều tiêu cực. Phương Oanh cũng là một trong những bà mẹ showbiz cho con đi học mẫu giáo khá sớm, từ khoảng 17 tháng tuổi, với quan điểm việc này giúp con hòa nhập và rèn kỷ luật.

Phương Oanh sinh năm 1989, được khán giả biết đến qua loạt phim truyền hình như Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân. Cô đăng ký kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) năm 2023. Thời gian gần đây, nữ diễn viên sống khá kín tiếng, dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của Jimmy, Jenny trên mạng xã hội.