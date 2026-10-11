Nữ ca sĩ được mệnh danh “họa mi bán cổ điển” theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, mang ca khúc “Hà Nội của tôi” đến sân khấu giao hưởng

Nàng thơ cất tiếng hát giữa lòng Hà Nội

Trong không gian sang trọng của chương trình “Bản giao hưởng Hà Nội”, Phạm Thu Hà xuất hiện đầy cuốn hút. Vẻ đẹp lộng lẫy, phong thái thanh lịch cùng tiếng hát trong veo như suối nguồn tạo nên một dấu ấn riêng giữa dàn nhạc giao hưởng.

Với “Hà Nội của tôi” của nhạc sĩ Tiến Minh, cô không chọn cách phô diễn kỹ thuật hay đẩy cảm xúc lên cao trào, mà nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe vào một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng và đầy thương nhớ.

Tiếng hát của Phạm Thu Hà hòa quyện cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tiếng violin của Nguyễn Thiện Minh , tạo nên một không gian âm nhạc vừa tinh tế, vừa giàu cảm xúc. Ở đó, người ta nhận ra sức hấp dẫn của một giọng hát đẹp, kỹ thuật thượng thừa nhưng khi hát tình ca với dàn nhạc giao hưởng, Phạm Thu Hà đã tiết chế, biết nâng niu từng giai điệu và tìm được cách chạm tới người nghe bằng vẻ đẹp tự nhiên của âm nhạc và cảm xúc từ con tim của người nghệ sĩ.

Kiên định với con đường riêng

Bán cổ điển không phải dòng nhạc dễ đi. Đây là lựa chọn đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ có nền tảng kỹ thuật vững vàng mà còn phải đủ bản lĩnh để theo đuổi một ngôn ngữ âm nhạc có tính chọn lọc, trong một thị trường mà thị hiếu công chúng luôn đa dạng và biến đổi.

Phạm Thu Hà hiểu rõ điều đó khi quyết định gắn bó với dòng nhạc này. Cô không xem âm nhạc đơn thuần là kế sinh nhai, mà trước hết là đam mê và con đường mình đã lựa chọn. Với cô, điều quan trọng là sự kiên trì, hướng đi phù hợp và khả năng giữ gìn bản sắc riêng qua từng sản phẩm, từng lần xuất hiện trước công chúng.

Sự kiên định ấy đang mang lại cho Phạm Thu Hà một vị trí đáng ghi nhận. Cô không cần chạy theo những xu hướng nhất thời để tạo sự chú ý, mà từng bước xây dựng dấu ấn bằng chính chất giọng, phong cách và lựa chọn nghệ thuật của mình. Phạm Thu Hà cũng là cái tên được tin tưởng lựa chọn cho những chương trình âm nhạc đòi hỏi sự chỉn chu, tính nghệ thuật và khả năng kết hợp với dàn nhạc giao hưởng.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Điều quan trọng không phải là hát dòng nhạc nào, mà là cách mình hát, cách mình lan tỏa những giá trị chân thật đến công chúng.” Đó cũng là cách cô lý giải hành trình của mình: không đo thành công bằng việc xuất hiện thật nhiều, mà bằng khả năng giữ được tiếng nói riêng và sự đồng hành của những khán giả thực sự yêu mến âm nhạc mình theo đuổi.

Tỏa sáng và quyến rũ trong bản giao hưởng Hà Nội

Tại “Bản giao hưởng Hà Nội”, Phạm Thu Hà một lần nữa cho thấy vì sao cô vẫn là một trong những giọng ca được nhắc đến khi nói về dòng nhạc bán cổ điển Việt Nam. Sự quyến rũ không chỉ đến từ vẻ ngoài rực rỡ hay tiếng hát đẹp, mà còn từ sự nhất quán trong lựa chọn nghệ thuật và thái độ nghiêm túc với nghề.

Giữa nhiều ngả đường của âm nhạc, Phạm Thu Hà vẫn bền bỉ với lối đi của mình. Và có lẽ, thành công đáng quý nhất của một nghệ sĩ không chỉ là được khán giả nhận ra, mà còn là khi nhắc đến một dòng nhạc, người ta nhớ đến giọng hát ấy như một lựa chọn xứng đáng, có bản sắc, có chiều sâu và có sức sống lâu dài.

Nếu “Hà Nội của tôi” đưa khán giả đến gần hơn với vẻ lãng mạn, dịu dàng của Thủ đô, thì sự hiện diện của Phạm Thu Hà cũng gợi nhắc một giá trị đáng quý trong đời sống âm nhạc: giữa những chuyển động không ngừng của thị trường, vẫn có những nghệ sĩ kiên định theo đuổi con đường riêng, âm thầm vun đắp thế giới nghệ thuật mà họ thực sự tin yêu.

Bán cổ điển có thể không phải lựa chọn dễ dàng, nhưng Phạm Thu Hà đã chứng minh rằng một dòng nhạc kén người nghe vẫn có chỗ đứng khi được theo đuổi bằng tài năng, sự nghiêm túc và bản sắc. Việc cô tiếp tục được lựa chọn trong những chương trình âm nhạc có tính nghệ thuật cao cho thấy sức nặng của một cái tên được xây dựng bằng hành trình lao động bền bỉ, chứ không chỉ bằng những khoảnh khắc xuất hiện trên sân khấu.

Và trong đêm thu Hà Nội, giữa những thanh âm giao hưởng sang trọng, “họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà đã có khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình nhẹ nhàng mà cuốn hút, trong trẻo mà sâu lắng.

Bởi có những tiếng hát không cần tìm cách vang lên thật lớn để được nhớ đến. Chỉ cần đủ đẹp, đủ chân thành và đủ sức chạm vào trái tim người nghe, tiếng hát ấy sẽ tự tìm được con đường ở lại.