Phim Hàn vừa chiếu tập 1 đã phá kỷ lục năm 2026: Nữ chính là quái vật diễn xuất, độ cuốn tăng theo từng giây

Sau một thời gian chờ đợi, 100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối) chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối 10/10, đánh dấu màn tái xuất của Kim Yoo Jung trên màn ảnh nhỏ. Kết hợp cùng Park Jin Young, nữ diễn viên đưa khán giả trở về Gyeongseong những năm 1930 với câu chuyện đan xen giữa thân phận giả, nhiệm vụ tình báo nguy hiểm và mối nhân duyên đầy bất ngờ. Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim đã ghi nhận thành tích rating đáng chú ý, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc được quan tâm trong dịp cuối tuần.

Theo Nielsen Korea, tập 1 của 100 Days of Deception có rating trung bình toàn quốc 5,3%, đạt kỷ lục mở màn cao nhất trong số các phim truyền hình khung giờ cuối tuần của tvN trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Tỷ suất người xem cao nhất của tập phim chạm mốc 7,2%, đồng thời tác phẩm dẫn đầu về rating trong nhóm kênh truyền hình cáp và tổng hợp trên khung giờ phát sóng. Đây cũng là chương trình truyền hình cáp có rating cao nhất trong ngày thứ Bảy tại Hàn Quốc. Thành tích này giúp bộ phim có màn chào sân thuận lợi, tạo tiền đề cho hành trình phát sóng gồm 16 tập phía trước.

Đáng nói, 100 Days of Deception còn là dự án đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN, được đầu tư với ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm. Phim do Yoo In Sik cầm trịch, vị đạo diễn đứng sau những tác phẩm nổi tiếng như Extraordinary Attorney Woo và loạt phim Dr. Romantic, trong khi phần kịch bản do Ryu Bo Ri chấp bút, biên kịch của Do You Like Brahms?. Sự kết hợp giữa đề tài lịch sử, tình báo và lãng mạn cùng dàn diễn viên thực lực khiến tác phẩm trở thành một trong những dự án đáng chú ý của nhà đài trong năm nay.

Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, thời kỳ bán đảo Triều Tiên nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản, bộ phim xoay quanh Lee Ga Kyeong (Kim Yoo Jung), một nữ đạo chích có kỹ năng cải trang, khả năng quan sát nhạy bén và tài ứng biến đáng gờm. Cuộc sống của cô gắn liền với những phi vụ trộm cắp để kiếm tiền, nhưng đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một hành trình lớn hơn là tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập bằng cách thâm nhập vào Tổng đốc phủ Nhật Bản dưới thân phận giả.

Trong khi đó, Kim Tae Woong (Park Jin Young) là một phiên dịch viên làm việc cho chính quyền Nhật Bản, đồng thời mang thân phận Sato Hideo - con nuôi của Sato Shinichi, một quan chức cấp cao trong bộ máy cai trị. Hai nhân vật đứng ở những vị trí tưởng chừng đối lập, mỗi người đều che giấu những bí mật riêng. Khi nhiệm vụ của Ga Kyeong dần mở ra, cuộc gặp gỡ giữa họ hứa hẹn kéo theo hàng loạt tình huống khó lường, nơi ranh giới giữa lòng tin, sự lừa dối và tình cảm ngày càng trở nên phức tạp.

Tập 1 mở ra bằng phi vụ trộm cắp của Lee Ga Kyeong. Trong một lần lấy trộm vali, cô vô tình phát hiện số đạn liên quan đến Yoo So Ran (Kim Hyun Joo), người đang cùng Yoo Philip (Lee Moo Saeng) lên kế hoạch ám sát Sato Shinichi (Jin Sun Kyu). Mọi chuyện bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát khi Ga Kyeong xuất hiện tại nhà So Ran để đòi tiền cho số đạn mình tìm được, đúng lúc một sát thủ bí ẩn cải trang thành người giao bánh cũng xuất hiện với âm mưu riêng.

Bị cuốn vào tình huống nguy hiểm, Ga Kyeong trở thành con tin của sát thủ nhưng vẫn kịp tiết lộ danh tính cho Sato Hideo bằng tiếng Anh. Trước đó, cô từng chạm mặt Hideo trên tàu và lấy trộm ví của anh. Việc nữ đạo chích bất ngờ xuất hiện tại nhà riêng với thân phận người giúp việc càng khiến Hideo sinh nghi, mở ra mối quan hệ đầy ngờ vực giữa hai nhân vật. Đằng sau cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ ấy, Ga Kyeong dần bị đẩy vào vòng xoáy của những âm mưu chính trị và nhiệm vụ tình báo nguy hiểm.

Điểm nhấn của tập mở màn còn nằm ở màn thể hiện của Kim Yoo Jung. Khác với vẻ điên cuồng, sang chảnh trong Dear X trước đó, nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục cổ điển, khi thì búi tóc và diện bộ cánh thanh lịch, tiểu thư, lúc lại cực giản dị trong bộ Hanbok đơn giản. Tạo hình này phù hợp với bối cảnh lịch sử, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho một nhân vật sống bằng sự khôn khéo và khả năng biến hóa.

Không chỉ ghi điểm về ngoại hình, Kim Yoo Jung còn cho thấy khả năng làm chủ những sắc thái đối lập của Lee Ga Kyeong. Khi thực hiện các phi vụ, cô thể hiện sự nhanh nhạy, liều lĩnh và vẻ tự tin của một người đã quá quen với việc đánh lừa người khác. Nhưng trong những tình huống bất ngờ, biểu cảm của nhân vật lập tức chuyển sang ngơ ngác, bối rối, tạo nên nét duyên tự nhiên cho câu chuyện. Sự linh hoạt trong ánh mắt, nét mặt và cách thay đổi thái độ giúp Ga Kyeong hiện lên sống động, thay vì chỉ là một nữ đạo chích được xây dựng theo hình mẫu bất cần, bất bại.

Bên cạnh Kim Yoo Jung, Park Jin Young cũng có màn xuất hiện mở đường cho nhân vật nhiều bí mật. Vẻ điềm tĩnh của Tae Woong tạo nên sự tương phản với nét lanh lợi, có phần ngang tàng của Ga Kyeong. Tập 2 dự kiến lên sóng ngày 11/10, tiếp tục mở ra những diễn biến mới trong mối liên kết giữa Ga Kyeong và Tae Woong.