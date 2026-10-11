Nam diễn viên phim Việt giờ vàng đi bán trà sữa trên đường Xã Đàn (Hà Nội)

Từ cầu thủ bóng đá đến diễn viên phim giờ vàng VTV

Minh Hoàng sinh năm 1993, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, nam diễn viên từng có thời gian theo đuổi bóng đá và chơi cho CLB Hà Nội khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Sau khi khép lại con đường cầu thủ, Minh Hoàng chuyển hướng sang người mẫu rồi theo học diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Được đào tạo bài bản, nam diễn viên từng tham gia nhiều vở diễn sân khấu như Romeo & Juliet, Kiều, Biệt đội báo đen, Bão tố Trường Sơn và Nguồn sáng trong đời... Song song với công việc tại nhà hát, Minh Hoàng từng bước xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, bắt đầu từ những vai diễn chưa quá lớn.

Minh Hoàng từng là cầu thủ trong CLB Hà Nội từ 13-16 tuổi

Minh Hoàng chuyển hướng sang làm người mẫu, học diễn xuất

Những vai diễn tại Nhà hát kịch Việt Nam giúp nam diễn viên tích luỹ thêm kinh nghiệm

Minh Hoàng từng góp mặt trong Quỳnh búp bê, bộ phim truyền hình gây chú ý của VTV. Năm 2022, nam diễn viên được khán giả biết đến nhiều hơn với vai Quang Hào trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Nhân vật là em trai của Vũ, do Chí Nhân đảm nhận, đồng thời có tuyến tình cảm với Minh Minh, nhân vật do Quỳnh Nga thủ vai.

Bước tiến đáng chú ý tiếp theo của Minh Hoàng đến vào năm 2024, khi anh đảm nhận vai Hùng trong Những nẻo đường gần xa. Đây là một trong những vai diễn dài hơi đầu tiên giúp nam diễn viên có cơ hội thể hiện rõ hơn khả năng diễn xuất.

Năm 2026, nam diễn viên xuất hiện trong Cách em một milimet với vai luật sư Trung, rồi tiếp tục góp mặt trong Trời cao nguyên xanh. Những vai diễn nối tiếp cho thấy Minh Hoàng vẫn đang từng bước xây dựng vị trí của mình trên màn ảnh nhỏ, bên cạnh công việc sân khấu tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Những vai diễn truyền hình giúp Minh Hoàng tăng thêm độ nhận diện

Ông chủ quán trà sữa trên đường Xã Đàn

Nếu trên màn ảnh, Minh Hoàng thường xuất hiện trong hình ảnh những nhân vật có câu chuyện và số phận riêng, thì ngoài đời, nam diễn viên còn đảm nhận một vai trò khác: cùng vợ phát triển công việc kinh doanh đồ uống.

Hiện Minh Hoàng gắn với thương hiệu chuyên phục vụ các loại trà, trà sữa, matcha và cà phê. Thương hiệu này có hai cơ sở tại Hà Nội, một trên phố Xã Đàn, còn lại nằm ở Lý Thường Kiệt.



Ngoài đi diễn thì Minh Hoàng còn cùng vợ kinh doanh đồ uống

Trên mạng xã hội, Minh Hoàng thường xuyên check-in tại cửa hàng, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên quầy pha chế hoặc trong lúc hỗ trợ công việc kinh doanh.

Nam diễn viên còn xuất hiện trong trang phục phục vụ, trực tiếp bưng bê và hỗ trợ các công việc tại cửa hàng. Những hình ảnh này mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của anh ngoài ánh đèn sân khấu và phim trường.

Nam diễn viên làm phục vụ, thu ngân và tiếp khách tại quán. Nhiều nghệ sĩ cũng thường xuyên check-in tại đây

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất và công việc kinh doanh, chuyện tình cảm của Minh Hoàng cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Tháng 11/2024, nam diễn viên tổ chức đám cưới với bạn gái Kim Ngân tại Hà Nội. Bà xã hơn anh 3 tuổi và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Sau khi kết hôn, Minh Hoàng bước vào một chặng đường mới của cuộc sống. Không chỉ có thêm người đồng hành trong gia đình, anh còn cùng vợ phát triển công việc kinh doanh, chia sẻ những trách nhiệm thường nhật và vun vén tổ ấm.

Cuối năm 2025, hai vợ chồng đón con trai chung. Sự xuất hiện của thành viên mới khiến cuộc sống gia đình thêm nhiều niềm vui, đồng thời cũng khiến nam diễn viên phải tính toán thời gian kỹ lưỡng hơn giữa công việc và việc chăm sóc con.

Minh Hoàng và bà xã thường du lịch, tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Ảnh: FBNV