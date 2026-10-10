Mỹ nhân phim "Bến Thượng Hải" 72 tuổi vẫn trẻ mướt: Bất ngờ bí quyết ăn 4 bữa/ngày, ngủ 10 tiếng/đêm

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời từng chia sẻ bí quyết duy trì trạng thái tốt nằm ở chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và giữ tinh thần lạc quan, thay vì quá bận tâm đến tuổi tác.

Ăn 4 bữa mỗi ngày, coi trọng cả bữa sáng lẫn trà chiều

Ngày 4/10, Triệu Nhã Chi xuất hiện bên cầu Đoạn Kiều, thuộc khu thắng cảnh Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn sau sự kiện, nữ diễn viên 72 tuổi cởi mở chia sẻ về thói quen ăn uống cũng như quan niệm giữ gìn sức khỏe của mình.

"Tôi nghĩ người hiện đại rất chú trọng sức khỏe, đồng thời cũng tìm hiểu khá nhiều về chế độ ăn uống của bản thân. Mỗi ngày, có lẽ tôi ăn nhiều hơn người khác một bữa, phải ăn đủ 4 bữa mới thấy đủ", bà nói.

Theo Triệu Nhã Chi, bữa sáng rất quan trọng, nhưng bữa trà chiều cũng không nên bị bỏ qua. Bà thường dùng một vài món bánh nhỏ hoặc thưởng thức một tách trà Long Tỉnh, giúp bản thân cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn giữa các bữa chính.

Chia sẻ này cũng phần nào cho thấy nữ diễn viên không chủ trương nhịn ăn để giữ dáng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, bà từng tiết lộ mình ăn uống khá điều độ, mỗi bữa chỉ ăn khoảng 7 phần no. Bữa sáng thường có nước ép trái cây, bữa trưa ưu tiên món ăn thanh đạm, còn bữa tối vẫn có cơm và canh. Bà cũng yêu thích các món mì và không kiêng hoàn toàn bất kỳ nhóm thực phẩm nào.

Nữ diễn viên cho biết các món canh trong gia đình thường được thay đổi theo nguyên liệu và mùa trong năm. Bà chú trọng sự cân bằng trong ăn uống, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm hay áp dụng chế độ kiêng khem khắt khe.

Những chia sẻ qua các thời điểm cho thấy thói quen ăn uống của Triệu Nhã Chi có thể linh hoạt, nhưng điểm chung là duy trì các bữa ăn tương đối đều đặn, chú ý khẩu phần và không bỏ qua cảm giác đói của cơ thể.

Ngủ đủ giấc, duy trì vận động nhiều năm

Bên cạnh ăn uống, giấc ngủ là yếu tố được Triệu Nhã Chi nhiều lần nhắc đến khi nói về cách chăm sóc bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2016 với truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên cho biết bà cố gắng duy trì thời lượng ngủ khoảng 8-10 tiếng mỗi ngày, dù giờ đi ngủ có thể thay đổi tùy lịch sinh hoạt. Theo bà, ngủ đủ giấc là một trong những nền tảng giúp cơ thể duy trì trạng thái tốt.

Triệu Nhã Chi cũng có thói quen tập thể dục đều đặn. Theo một cuộc phỏng vấn được Sina đăng tải năm 2005, bà duy trì các bài tập aerobic khoảng 3-4 lần mỗi tuần. Để việc vận động không trở thành gánh nặng, nữ diễn viên thường kết hợp tập luyện với những hoạt động thường ngày, chẳng hạn vừa tập vừa xem tin tức.

Trong một cuộc phỏng vấn khác năm 2016, bà cũng cho biết mình thường vận động vào buổi chiều, sau giờ ăn nhẹ. Gia đình bà có thói quen tập thể dục và cùng coi trọng lối sống lành mạnh.

Việc duy trì hoạt động thể chất trong thời gian dài không chỉ hướng đến vóc dáng mà còn có ý nghĩa đối với sức khỏe tổng thể. Với người lớn tuổi, vận động phù hợp giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng thăng bằng và sự linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày.

Chăm sóc da đều đặn, không chạy theo những phương pháp đắt tiền

Làn da và diện mạo của Triệu Nhã Chi cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Qua những chia sẻ được truyền thông đăng tải, nữ diễn viên từng nhấn mạnh việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp với bản thân quan trọng hơn việc chạy theo thương hiệu đắt tiền.

Trong một bài phỏng vấn năm 2005, bà cho biết mình chú ý làm sạch da mỗi ngày, lựa chọn sản phẩm dựa trên khả năng phù hợp với làn da và quan sát xem da có phản ứng bất lợi hay không. Khi có thời gian, bà cũng sử dụng mặt nạ dưỡng da.

Một số bài viết về bí quyết làm đẹp của nữ diễn viên còn nhắc đến thói quen dùng nước vo gạo để rửa mặt. Tuy nhiên, đây là phương pháp chăm sóc da truyền thống được truyền thông đề cập, không nên xem là bí quyết chống lão hóa đã được khoa học chứng minh. Nước vo gạo không thay thế được các biện pháp chăm sóc da cơ bản như làm sạch phù hợp, dưỡng ẩm và bảo vệ da trước ánh nắng.

Điều đáng chú ý hơn là quan điểm chăm sóc da của bà: duy trì thói quen đều đặn và lựa chọn phương pháp phù hợp, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những sản phẩm đắt tiền.

Không quá bận tâm đến tuổi tác, giữ tinh thần lạc quan

Nếu chế độ ăn uống, giấc ngủ và vận động là những thói quen có thể nhìn thấy, thì tinh thần lạc quan là yếu tố Triệu Nhã Chi đặc biệt coi trọng.

Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Quảng Châu năm 2016, khi được hỏi về bí quyết luôn giữ nụ cười và phong thái thanh lịch, nữ diễn viên cho biết bà là người khá lạc quan. Bà quan niệm rằng khi gặp chuyện không vui, điều quan trọng là tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chìm trong buồn bã.

"Tôi không nghĩ đến việc phải quay lại một độ tuổi nào đó. Tôi tận hưởng hiện tại. Tuổi tác tăng lên là điều ai cũng phải trải qua, hãy đón nhận nó một cách bình thản", bà chia sẻ.

Theo Triệu Nhã Chi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có những điều đáng trân trọng. Thay vì lo lắng về việc già đi, mỗi người nên học cách tận hưởng cuộc sống ở độ tuổi hiện tại.

Quan niệm này cũng phù hợp với hình ảnh mà nữ diễn viên duy trì trong nhiều năm: chỉn chu nhưng không phô trương, điềm đạm và luôn xuất hiện với phong thái tự tin.

Triệu Nhã Chi sinh ngày 15/11/1953, quê gốc tại Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bà là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng qua các bộ phim như Bến Thượng Hải, Sở Lưu Hương và Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ.

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện. Những chia sẻ của bà cho thấy không có một bí quyết đơn lẻ nào có thể lý giải hoàn toàn diện mạo hiện tại. Di truyền, quá trình lão hóa tự nhiên, điều kiện sống, cách chăm sóc bản thân và cả yếu tố trang điểm, ánh sáng khi xuất hiện trước công chúng đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh của một ngôi sao.

Ở tuổi 72, điều đáng chú ý từ câu chuyện của Triệu Nhã Chi không phải là nỗ lực níu giữ tuổi trẻ bằng mọi giá, mà là cách bà duy trì những thói quen tích cực trong cuộc sống. Ăn uống cân bằng, ngủ đủ, vận động phù hợp, chăm sóc da và giữ tinh thần thoải mái là những điều thiết thực mà mỗi người có thể tham khảo, dù không thể bảo đảm sẽ mang lại diện mạo giống bất kỳ người nổi tiếng nào.

(Nguồn: HK01)