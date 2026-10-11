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Đẳng cấp của Messi

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Đẳng cấp của Messi

Messi lập cú đúp siêu hạng tại Mỹ.

Ngay sau khi khép lại hành trình sự nghiệp quốc tế cùng tuyển Argentina, Lionel Messi tiếp tục trình diễn phong độ chói sáng khi lập cú đúp, góp công lớn giúp Inter Miami đè bẹp DC United 4-0 tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Màn tỏa sáng rực rỡ của bộ đôi cựu sao Barcelona – Lionel Messi và Luis Suárez đã giúp đội bóng vùng Florida giải tỏa hoàn toàn áp lực sau chuỗi năm trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Bước vào trận đấu trên sân Nu tại Miami, đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt thế trận và chỉ mất ba phút để khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền thuận lợi bên cánh trái của Germán Berterame, Suárez tung cú dứt điểm một chạm bằng chân trái tinh tế, đưa bóng vào góc cao khung thành DC United. Bàn thắng sớm giúp Inter Miami thi đấu thanh thoát và hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Đến phút 39, tiền đạo người Uruguay hoàn tất cú đúp cá nhân sau tình huống tận dụng cú dứt điểm bật ra của Messi và đường đánh đầu dọn cỗ của Berterame, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Nếu Suárez là nhân vật chính trong hiệp đấu đầu tiên thì bước sang hiệp hai, Messi đã biến sân khấu thành của riêng mình. Phút 47, nhận bóng từ cú nhả lòng trong vòng cấm của Suárez, siêu sao 39 tuổi băng vào dứt điểm một chạm bằng chân trái nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 60, Messi hoàn tất cú đúp cá nhân bằng pha xử lý đậm chất kỹ thuật: đón đường chuyền từ Rodrigo De Paul, anh khéo léo vượt qua sự truy cản của ba hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho đội chủ nhà.

Messi và Suárez thi đấu ăn ý (Ảnh: Getty)

Cú đúp này nâng tổng số pha lập công của Messi tại MLS mùa này lên con số 23, tiếp tục giúp anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đồng thời, với 23 bàn thắng và 13 đường kiến tạo, siêu sao sở hữu 8 Quả Bóng Vàng cũng dẫn đầu giải đấu về tổng số lần in dấu giày trực tiếp vào bàn thắng, qua đó nhiều cơ hội hướng tới danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải (MVP) lần thứ ba liên tiếp.

Messi vẫn thi đấu bùng nổ ở giải Mỹ (Ảnh: Getty)

Chiến thắng đậm đà trước DC United mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Inter Miami, nhất là trong bối cảnh họ trải qua giai đoạn sa sút phong độ trầm trọng khi chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất. Ba điểm trọn vẹn giúp đội bóng áo hồng nâng tích lũy lên 49 điểm sau 28 vòng đấu (13 thắng, 10 hòa, 5 thua), chính thức vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng miền Đông. Dù hy vọng cạnh tranh Supporters' Shield không còn nhiều, màn tái xuất bùng nổ của Messi cùng sự ăn ý của Suárez đang trở thành tựa điểm vững chắc để Inter Miami hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch MLS Cup.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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