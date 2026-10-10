Cùng thành tỷ phú trong một ngày, Ronaldo và Messi đi hai con đường làm giàu ngược nhau

Trong lúc Ronaldo đang ồn ào với đội tuyển Bồ Đào Nha và đếm ngược những tháng cuối sự nghiệp, câu hỏi tài sản của anh sẽ vận hành ra sao khi ngừng chơi bóng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Và cách so sánh dễ thấy nhất là đặt anh cạnh người đối thủ quen thuộc.

Theo Forbes, Ronaldo có tài sản ròng ước tính 1,2 tỷ USD, Messi 1,1 tỷ USD. Hai người cùng với LeBron James và Tiger Woods là bốn vận động viên duy nhất từng trở thành tỷ phú khi vẫn còn thi đấu. Bloomberg thì đã xếp Ronaldo vào hàng tỷ phú từ tháng 10/2025, với con số cao hơn là 1,4 tỷ USD.

Cùng một đích, khác hẳn cơ cấu

Khác biệt lộ ra ngay trong bảng thu nhập năm 2026 của Forbes. Ronaldo kiếm 300 triệu USD, trong đó 235 triệu đến từ thi đấu cho Al Nassr, chỉ 65 triệu đến từ ngoài sân cỏ. Messi kiếm 140 triệu USD, chia đều 70 triệu mỗi bên. Nói cách khác, gần 80% thu nhập của Ronaldo là tiền lương, còn với Messi, một nửa đến từ thương hiệu và kinh doanh.

Tính cả sự nghiệp, Ronaldo vẫn dẫn trước. Forbes ước tính anh đã kiếm tổng cộng 2,1 tỷ USD trước thuế và phí, trong đó 1,4 tỷ từ sân cỏ, mức cao nhất từng ghi nhận với một vận động viên. Messi kiếm khoảng 1,8 tỷ USD, gồm 1,2 tỷ từ hợp đồng thi đấu và hơn 600 triệu từ quảng cáo, kỷ vật và các hoạt động kinh doanh khác.

Bước ngoặt tài chính của Ronaldo đến từ một khủng hoảng. Cuối năm 2022, sau cuộc phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan, anh chia tay Manchester United. Chỉ ít tuần sau, anh ký với Al Nassr một hợp đồng được cho là trả hơn 200 triệu USD mỗi năm, rồi gia hạn thêm hai năm vào 2025, theo Forbes. Ả Rập Xê Út lại không đánh thuế thu nhập cá nhân, nên phần tiền anh giữ lại được cũng nhiều hơn.

Forbes nhận xét nhiều ngôi sao khác bị tiền Ả Rập Xê Út hút về đã phải đánh đổi bằng độ phủ sóng và thu nhập quảng cáo, nhưng Ronaldo thì không. Với gần một tỷ người theo dõi trên Instagram, Facebook và X, lượng fan lớn nhất của bất kỳ ai trên Trái Đất, anh vẫn giữ hơn mười hợp đồng tài trợ dài hạn như Binance, Herbalife, Therabody cùng hợp đồng trọn đời với Nike, và một kênh YouTube gần 80 triệu người đăng ký.

Phần kinh doanh của Ronaldo đi theo mô hình thương hiệu CR7: phòng gym, nước hoa, đồng hồ, quần áo, và chuỗi khách sạn hạng sang lập cùng tập đoàn Pestana từ năm 2016, nay có năm cơ sở, trong đó có một khách sạn ở quảng trường Times Square, New York, theo Forbes. Gần đây anh chuyển hướng rõ sang đầu tư: rót vốn vào hãng thiết bị theo dõi sức khỏe Whoop từ 2024 và tiếp tục tham gia vòng gọi vốn tháng 3/2026 định giá công ty 10,1 tỷ USD, đầu tư vào startup tìm kiếm AI Perplexity tháng 12/2025, và mua 25% CLB hạng Nhì Tây Ban Nha Almería tháng 2/2026.

Công thức có thể tóm lại: kiếm khoản lương lớn nhất thị trường trả được, rồi dùng tiền mặt đó để tự mua cổ phần ở nơi khác.

Messi đi ngược lại. Năm 2023, khi hết hợp đồng với PSG, anh có cơ hội theo chân Ronaldo sang Ả Rập Xê Út với lời đề nghị được đồn lên tới 400 triệu USD mỗi năm, theo Forbes. Anh từ chối và sang Inter Miami ở Mỹ, chấp nhận để lại rất nhiều tiền trên bàn.

Lương cứng của Messi ở Inter Miami năm nay là 28,3 triệu USD, theo dữ liệu của Hiệp hội cầu thủ MLS, chỉ bằng một phần nhỏ khoản Ronaldo nhận ở Al Nassr. Nhưng hợp đồng của anh có những phần mà lương không thể hiện: các thỏa thuận chia doanh thu với Apple, đơn vị giữ bản quyền truyền hình MLS, và Adidas, nhà tài trợ trang phục của giải. Ông chủ Inter Miami Jorge Mas nói với Bloomberg hồi tháng 3 rằng ông trả Messi "70 đến 80 triệu USD mỗi năm".

Quan trọng hơn cả là quyền chọn nhận cổ phần Inter Miami khi Messi giải nghệ. Theo Forbes, giá trị đội bóng đã tăng từ 600 triệu USD trước khi anh đến lên 1,35 tỷ USD chỉ sau ba năm, cao nhất giải. Inter Miami cũng từ đội cuối bảng năm 2023 trở thành nhà vô địch MLS Cup 2025. Nói cách khác, Messi được hưởng chính phần giá trị mà anh tạo ra. Forbes nhận định khoản đầu tư thành công nhất của Messi có lẽ chính là đội bóng anh đang chơi.

Đây là mô hình mà David Beckham đã đặt nền móng. Beckham sang Mỹ cuối sự nghiệp, giành quyền lập đội bóng ở MLS, nay là cổ đông thiểu số của Inter Miami và cũng vừa trở thành tỷ phú hồi tháng 5, 13 năm sau khi giải nghệ, theo Forbes.

Hai người, cùng mua đội bóng, cùng có cú trượt

Dù khác đường, cả hai đang hội tụ ở một điểm: làm ông chủ CLB. Ngoài Almería của Ronaldo, Messi sở hữu Deportivo LSM ở Uruguay, đội anh lập cùng đồng đội Luis Suárez năm 2025, và UE Cornellà, CLB hạng năm Tây Ban Nha anh mua hồi tháng 4/2026 với giá không công bố.

Messi cũng đầu tư vào khách sạn, giống đối thủ. Anh nắm cổ phần chuỗi MiM Hotels gồm sáu cơ sở ở Tây Ban Nha và Andorra, thông qua quỹ đầu tư bất động sản niêm yết Edificio Rostower Socimi do anh lập năm 2024, vốn hóa khoảng 282 triệu USD, theo Forbes. Anh còn góp vốn vào chuỗi nhà hàng Argentina El Club de la Milanesa.

Nhưng không phải thương vụ nào cũng thành công. Más+ by Messi, dòng nước uống thể thao Messi làm cùng công ty mẹ của White Claw, đã thất bại và đang bị khai tử sau khi không đạt mục tiêu, theo BevNet. Và cả hai đều từng vướng rắc rối thuế ở Tây Ban Nha vì dùng công ty vỏ bọc tại thiên đường thuế để giữ tiền quảng cáo. Messi và cha bị tòa kết tội năm 2016 và nộp phạt khoảng 4 triệu USD, còn Ronaldo đồng ý nộp phạt 22 triệu USD để dàn xếp năm 2019, theo Forbes.

Một khác biệt ít được để ý là ai điều hành tiền. Messi giao toàn bộ cho cha, ông Jorge Messi, người làm đại diện kiêm quản lý kinh doanh, còn bản thân anh hiếm khi trả lời phỏng vấn. Ronaldo thì nói với Piers Morgan rằng anh có cố vấn tài chính nói chuyện gần như mỗi ngày, nhưng tự kiểm soát và tự quyết. Anh còn ví việc chạm mốc tỷ đô "giống như giành một Quả bóng Vàng", theo Forbes.

Điều này giải thích phần nào phong cách đầu tư của mỗi người. Ronaldo chủ động, nhiều thương vụ, đặt cược vào công nghệ và AI. Messi chậm hơn, dựa vào cấu trúc hợp đồng và các tài sản tạo dòng tiền như khách sạn, bất động sản.

Câu hỏi sau ngày giải nghệ

Khác biệt cơ cấu thu nhập sẽ trở nên rõ ràng nhất khi cả hai treo giày. Với Ronaldo, hợp đồng Al Nassr kết thúc vào tháng 6/2027 và khoản lương khoảng 235 triệu USD mỗi năm sẽ biến mất, để lại một danh mục đầu tư mà Bloomberg từng nhận xét vẫn chỉ là nguồn tạo tài sản nhỏ. Với Messi, hợp đồng Inter Miami kéo dài đến hết mùa 2028, và ngày anh giải nghệ cũng là ngày quyền chọn cổ phần bắt đầu phát huy.

Nói ngắn gọn, Ronaldo đã chứng minh mình là người kiếm tiền giỏi nhất lịch sử thể thao khi còn chơi bóng. Còn Messi, người chấp nhận kiếm ít hơn, có thể là người được trả công tốt hơn sau khi ngừng chơi.