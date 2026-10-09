Messi khóc từ giã đội tuyển, Ronaldo nổi giận rời đợt tập trung

Cuộc đua giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong gần hai thập kỷ qua luôn là đề tài tốn nhiều giấy mực nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cách hai siêu sao vĩ đại nhất thế kỷ 21 bước qua chương cuối sự nghiệp ở cấp độ đội tuyển quốc gia lại tạo ra một sự tương phản sâu sắc: một người rời đi trong trọn vẹn hào quang và nước mắt tôn vinh, còn một người lại đối mặt với những tranh cãi hậu trường.

Messi và Ronaldo với chặng đường cuối sự nghiệp đối lập nhau (Ảnh: Bola)

Tại Buenos Aires, Lionel Messi đã khép lại hành trình 21 năm cống hiến cho đội tuyển Argentina bằng một buổi tối không thể xúc động hơn. Trận giao hữu gặp Benin mang tên "Điệu tango cuối cùng" thực sự trở thành một lễ hội tri ân. Ở tuổi 39, Messi không còn phải gánh vác toàn bộ áp lực lên đôi chân như giai đoạn đầu sự nghiệp. Dưới thời HLV Lionel Scaloni, anh thi đấu thăng hoa và điềm đạm bên cạnh những đồng đội sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm. Bật khóc từ trên xe bus tiến vào sân cho đến khi hát quốc ca và lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi vẫn để lại dấu ấn chuyên môn đẳng cấp với một bàn thắng cùng hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0. Cả Messi, các đồng đội và HLV Scaloni đều rưng rưng giọt nước mắt hạnh phúc. Khung cảnh anh cùng gia đình ngắm nhìn màn trình diễn ánh sáng tri ân trên bầu trời đêm trọn vẹn như một cái kết cổ tích cho một huyền thoại rời đi đúng thời điểm để lưu giữ hình ảnh đẹp nhất.

Messi kết thúc chặng đường khoác áo đội tuyển đầy cảm xúc (Ảnh: ESPN)

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ấm áp ấy, Cristiano Ronaldo lại gây bão truyền thông theo cách không ai mong muốn. Ở tuổi 41, CR7 lặng lẽ rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi phải ngồi dự bị suốt 90 phút trong trận gặp Na Uy tại Nations League. Mâu thuẫn bùng nổ khi siêu sao này công khai tâm thư dài khoảng 2.000 chữ với gần 10 trang, lên tiếng cáo buộc HLV Jorge Jesus thất hứa và phá vỡ cam kết cho anh thi đấu. Việc Jorge Jesus yêu cầu Ronaldo chấp nhận vị trí xoay tua đã chạm vào lòng tự tôn của siêu sao sở hữu 5 Quả bóng vàng. Dù vướng vào những xung đột hậu trường, Ronaldo vẫn chưa chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế. Anh vẫn kiên trì chiến đấu và khát khao cống hiến để tự tìm kiếm "khoảnh khắc cuối cùng" cho riêng mình, dù điều đó khiến chặng đường còn lại trở nên đầy sóng gió.

Ronaldo vẫn chưa từ giã sự nghiệp quốc tế (Ảnh: FBNV)

Một thập kỷ trước, Ronaldo từng chiếm thế thượng phong khi cùng Bồ Đào Nha lên ngôi tại Euro 2016, thời điểm Messi ngập trong cay đắng sau thất bại ở chung kết Copa America. Thế nhưng, cán cân lịch sử đã đảo chiều ngoạn mục. Messi trở lại thăng hoa, liên tiếp đưa Argentina đến chức vô địch Copa America 2021, 2024 và đỉnh cao chói lọi World Cup 2022. Anh rời đội tuyển trong tư thế của một huyền thoại tuyệt đối, người đã hoàn tất trọn vẹn bộ sưu tập danh hiệu cao quý nhất. Trong khi đó, Bồ Đào Nha dù sở hữu dàn sao trẻ tài năng lại liên tục loay hoay với bài toán "Ronaldo" qua ba đời huấn luyện viên, khi bản thân Ronaldo khó lòng chấp nhận thực tế rằng quy luật thời gian đã bắt đầu lên tiếng. Xét về mặt con số, Ronaldo vẫn nhỉnh hơn về tổng số bàn thắng (146 bàn/ 234 trận so với 126 bàn/ 208 trận của Messi). Dù vậy, Messi lại nhỉnh hơn ở khâu kiến tạo (70 so với 45) và đặc biệt là màn trình diễn áp đảo tại các kỳ World Cup (21 bàn so với 11 bàn).

Nhìn lại hành trình vĩ đại của cả hai, di sản của một huyền thoại không chỉ đong đếm bằng những con số thống kê hay danh hiệu, mà còn nằm ở cách họ nói lời tạm biệt. Messi khép lại bằng cái ôm ấm áp từ đồng đội và những giọt nước mắt nghẹn ngào từ sự biết ơn. Trong khi đó, Ronaldo vẫn tiếp tục hành trình bão táp để tự viết tiếp chương cuối cho chính mình. Hai con đường, hai tính cách và hai cái kết đối lập đã tạo nên nốt nhạc cuối cùng đầy suy ngẫm cho kỷ nguyên bóng đá huyền thoại Messi - Ronaldo.



