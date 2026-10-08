Messi là 'con gà đẻ trứng vàng', kéo 100 thương hiệu tài trợ cho LĐBĐ Argentina

Việc Messi chia tay đội tuyển Argentina vào hôm thứ Ba đã khép lại kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) và mở ra một thách thức quan trọng: làm thế nào để cơ quan này duy trì “cỗ máy kiếm tiền” khi không còn Messi.

LĐBĐ Argentina đổi đời nhờ Messi

Đã có thời Lionel Messi chỉ là một cậu thiếu niên 18 tuổi chờ đợi cơ hội khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Argentina. Trận ra mắt của anh vào ngày 17/8/2005, gặp Hungary, diễn ra ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng: Messi vào sân trong hiệp 2 rồi bị truất quyền thi đấu chỉ vài giây sau đó. Hình ảnh ấy trở thành một điểm bất thường trong hành trình mà theo thời gian đã làm thay đổi mọi kỷ lục của Albiceleste, từ chuyên môn đến thương mại.

Messi đã chia tay đội tuyển Argentina - Ảnh: Reuters

Trong 21 năm huy hoàng ấy, dưới sự dẫn dắt của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đội tuyển Argentina giành thêm nhiều danh hiệu, gia tăng số lượng nhà tài trợ, tăng doanh thu và đẩy giá vé lên những mức không thể tưởng tượng cách đây hai thập kỷ. Những con số dưới đây cho phép chúng ta lần lượt hình dung quy mô của sự thay đổi đó.

Theo dữ liệu của chính AFA, tổ chức này chỉ có 5 nhà tài trợ đang hoạt động vào năm 2017. Chín năm sau, vào năm 2026, con số này đã lên tới 100 thương hiệu, một bước tăng cho thấy sức hút thương mại của áo đấu đội tuyển Argentina đã được mở rộng đáng kể trong giai đoạn này. Phần lớn sự tăng trưởng đó diễn ra trong những năm đội tuyển đạt được những thành công thể thao lớn nhất.

Năm 2021, danh mục thương mại của AFA gồm 34 nhà tài trợ, trong khi đến năm 2026 đã đạt 100. Điều đó có nghĩa giai đoạn từ 2021 đến 2026 chiếm khoảng 2/3 tổng mức mở rộng được ghi nhận trong cả thập kỷ, đúng vào những năm đội tuyển Argentina giành Copa América, Finalissima, World Cup 2022 và thêm một chức vô địch Copa América.

Messi cũng khiến việc theo dõi một trận đấu của đội tuyển Argentina ngày càng trở nên đắt đỏ. Sự mở rộng của cấu trúc thương mại được phản ánh qua doanh thu. Theo báo cáo của CIES Sports Intelligence, AFA ghi nhận doanh thu 85 triệu USD trong mùa giải 2016/17 và một năm sau con số này tăng lên 104 triệu USD. Mùa 2018/19, doanh thu đạt 131 triệu USD, trong khi mùa 2019/20 tăng lên 158 triệu USD.

Sự nổi tiếng của Messi giúp AFA tìm được nhiều nhà tài trợ - Ảnh: Reuters

Bước nhảy lớn nhất trong chuỗi số liệu xảy ra ở mùa 2020/21, khi doanh thu đạt 208 triệu USD. Chỉ trong 4 mùa giải, chênh lệch giữa con số đầu tiên và cuối cùng là 123 triệu USD, tương đương mức tăng gần 145% tính theo USD. Sự tăng trưởng này trùng với giai đoạn thương hiệu đội tuyển Argentina mở rộng mạnh mẽ hơn về mặt thương mại và quốc tế.

Các giao dịch tài chính sau đó cũng cho thấy quy mô mà tổ chức này đạt được. Trong năm 2025, AFA ghi nhận khoản tiền gửi ngân hàng trị giá 453.449,9 triệu peso, theo một báo cáo kỹ thuật của Cơ quan Thuế và Kiểm soát Hải quan được đưa vào một vụ kiện. Con số này bao gồm doanh thu từ tiền vé, nhà tài trợ cũng như các khoản phí AFA nhận được từ những chuyến du đấu và trận giao hữu ở nước ngoài có sự góp mặt của Messi.

Messi cũng khiến việc xem một trận đấu của đội tuyển Argentina ngày càng đắt đỏ. Ngày 8/6/2005, chỉ hơn 2 tháng trước khi Messi ra mắt đội tuyển Argentina, đội chủ nhà tiếp Brazil tại sân Monumental trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 tại Đức. Khi đó, 15.000 vé khán đài phổ thông có giá 10 USD/vé. Với tỷ giá khoảng 2,89 peso/USD, số tiền này tương đương khoảng 3,50 USD vào thời điểm đó.

Messi là “con gà đẻ trứng vàng”

Ở trận chia tay của Messi, AFA đặt giá vé phổ thông ở mức 90.000 peso, trong khi chỗ ngồi đắt nhất, thuộc khu vực giữa khán đài San Martín hoặc Belgrano, có giá lên tới 480.000 peso. Với tỷ giá bán chính thức 1.540 peso/USD, một vé phổ thông tương đương khoảng 58 USD, gần gấp 17 lần giá tính theo USD của loại vé tương tự vào năm 2005.

Áo đấu của Messi mang về bộn tiền cho adidas và AFA - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chỗ ngồi đắt nhất có giá khoảng 312 USD. So với mức 3,50 USD của một vé phổ thông vào năm Messi ra mắt đội tuyển, mức chênh lệch gần gấp 90 lần, dù sự so sánh này liên quan đến hai hạng vé khác nhau.

Việc Messi chia tay đội tuyển Argentina khép lại một chu kỳ trùng với giai đoạn AFA có mức độ hiện diện quốc tế lớn nhất. Cơn khát danh hiệu chấm dứt trong giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế của Messi. Argentina lần lượt vô địch Copa América 2021, Finalissima 2022, World Cup Qatar 2022 và Copa América 2024.

Messi góp mặt trong đội hình ở cả 4 chiến thắng và đều là đội trưởng. Chuỗi thành công này giúp tổng số danh hiệu chính thức trong lịch sử đội tuyển tăng từ 19 lên 23.

Argentina, đội sở hữu 2 danh hiệu World Cup và 14 Copa América khi Messi ra mắt, khép lại kỷ nguyên của anh với 3 World Cup, 16 Copa América và 23 danh hiệu chính thức.

Bên cạnh những thành tích ấy, AFA thu về 121 triệu USD tiền thưởng. Khoản tiền lớn nhất đến từ World Cup Qatar 2022. Chức vô địch World Cup mang lại cho Argentina 42 triệu USD tiền thưởng từ FIFA. Ngoài ra, CONMEBOL còn trao thêm 10 triệu USD, khoản thưởng đặc biệt mà liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã cam kết dành cho đội tuyển Nam Mỹ vô địch World Cup.

Việc Lionel Messi chia tay đội tuyển Argentina khép lại một kỷ nguyên trùng với giai đoạn AFA có mức độ hiện diện quốc tế lớn nhất, đồng thời đánh dấu sự chuyển mình sâu sắc của đội tuyển thành một thương hiệu toàn cầu.

Việc Messi từ giã đội tuyển sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của AFA - Ảnh: Reuters

Sự ra đi của Messi cũng lần đầu tiên sau một thời gian rất dài buộc giá trị thương hiệu Argentina phải tách khỏi sức hút của nhân vật mang tính biểu tượng toàn cầu này. Đây có lẽ mới là bài kiểm tra thực sự đối với di sản của kỷ nguyên Messi.

Sau nhiều năm Messi là sức hút thương mại lớn nhất, AFA sẽ phải chứng minh họ đã chuyển bao nhiêu phần trong mức tăng trưởng đó thành một cấu trúc có thể tự duy trì mà không phụ thuộc vào ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử.