Ca sĩ Việt lọt top phụ nữ quyền lực nhất châu Á: 16 tuổi cát-xê đủ xây nhà 3 tầng

NSND Bạch Tuyết - 16 tuổi xây nhà 3 tầng tặng cha, "cải lương chi bảo" của Việt Nam

NSND Bạch Tuyết là một trong những tên tuổi tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam, gắn liền với thời kỳ hoàng kim của loại hình nghệ thuật này và sở hữu nhiều vai diễn kinh điển được khán giả nhiều thế hệ nhớ đến. Không chỉ ghi dấu ấn qua giọng ca và khả năng diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn được biết đến với danh xưng “Cải lương chi bảo”. Sau hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài làm mới cải lương, kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ và đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng hiện đại.

NSND Bạch Tuyết là một trong những tên tuổi tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam

NSND Bạch Tuyết, tên thật Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 24/12/1945 tại Châu Đốc, An Giang. NSND Bạch Tuyết là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam, được khán giả nhiều thế hệ biết đến qua giọng ca đặc trưng, khả năng diễn xuất giàu cảm xúc và hàng loạt vai diễn kinh điển.

NSND Bạch Tuyết sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Sau khi được soạn giả Điêu Huyền dìu dắt, nữ nghệ sĩ gia nhập đoàn Kiên Giang và bắt đầu con đường hoạt động chuyên nghiệp. Năm 1961, NSND Bạch Tuyết được giao vai đào chính trong vở Lá Thắm Chỉ Hồng khi mới khoảng 16 tuổi. Đây là bước ngoặt đưa nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả cải lương miền Nam.

Theo một chia sẻ của nữ nghệ sĩ trước đây, vào năm 16 tuổi, khi được giao vai đào chính và ký hợp đồng biểu diễn đã giúp NSND Bạch Tuyết xây được căn nhà lầu 3 tầng dành tặng cha.

Trước khi trở thành gương mặt nổi tiếng của sân khấu cải lương, NSND Bạch Tuyết đã sớm kiếm tiền từ việc ca hát. Theo một chia sẻ của nữ nghệ sĩ trước đây, từ năm 12 tuổi, NSND Bạch Tuyết đã đi hát tại các phòng trà. Đến năm 16 tuổi, khi được giao vai đào chính và ký hợp đồng biểu diễn, thu nhập từ nghề hát đã giúp NSND Bạch Tuyết xây được căn nhà lầu 3 tầng dành tặng cha.

Câu chuyện phần nào cho thấy sức hút của NSND Bạch Tuyết từ những ngày đầu sự nghiệp, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu đáng nhớ của một trong những gương mặt nổi bật của cải lương Việt Nam.

Từ vai diễn trong Tần Nương Thất, NSND Bạch Tuyết được soạn giả Hoa Phượng đặt cho danh xưng “Cải lương chi bảo”, gắn liền với tên tuổi suốt nhiều thập kỷ

Năm 1963, NSND Bạch Tuyết giành giải Thanh Tâm ở hạng mục Diễn viên triển vọng. Hai năm sau, nữ nghệ sĩ tiếp tục được trao giải Diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong vở Tuyệt Tình Ca. Những thành tích liên tiếp khi tuổi đời còn trẻ giúp NSND Bạch Tuyết nhanh chóng khẳng định vị trí trên sân khấu. Từ vai diễn trong Tần Nương Thất, nữ nghệ sĩ được soạn giả Hoa Phượng đặt cho danh xưng “Cải lương chi bảo”, gắn liền với tên tuổi suốt nhiều thập kỷ.

Năm 1966, NSND Bạch Tuyết kết hợp cùng danh ca Hùng Cường, tạo nên một trong những cặp đôi ăn khách của sân khấu cải lương thời bấy giờ. Sự kết hợp ăn ý của cả hai được khán giả yêu mến. Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Bạch Tuyết để lại dấu ấn qua nhiều vở cải lương nổi tiếng.

Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Bạch Tuyết để lại dấu ấn qua nhiều vở cải lương nổi tiếng

Những vai diễn như cô Lựu trong Đời Cô Lựu, Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều, Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên hay Thái hậu Dương Vân Nga trong vở cùng tên đều góp phần tạo nên gia tài nghệ thuật của nữ nghệ sĩ.

Điểm nổi bật trong phong cách biểu diễn của NSND Bạch Tuyết là khả năng kết hợp giọng ca với diễn xuất nội tâm. Các nhân vật qua sự thể hiện của nữ nghệ sĩ thường mang màu sắc riêng, có chiều sâu tâm lý và tạo được sự đồng cảm với khán giả. Bên cạnh vai trò diễn viên, NSND Bạch Tuyết còn tham gia sáng tác, soạn lời với bút danh Nguyễn Thị Khánh An.

NSND Bạch Tuyết còn tham gia sáng tác, soạn lời với bút danh Nguyễn Thị Khánh An

Tên tuổi NSND Bạch Tuyết cũng gắn liền với những bản tân cổ giao duyên được nhiều thế hệ khán giả yêu thích, trong đó có Bông Hồng Cài Áo, 24 Giờ Phép và Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Việc kết hợp giữa tân nhạc và vọng cổ giúp nữ nghệ sĩ mở rộng cách thể hiện cải lương, đồng thời đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

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Năm 1988, nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2009, NSND Bạch Tuyết nhận giải thưởng Đào Tấn vì những đóng góp cho việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống. Đến năm 2012, nữ nghệ sĩ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Năm 2012, nghệ sĩ Bạch Tuyết được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Không chỉ gắn bó với sân khấu truyền thống, NSND Bạch Tuyết còn chủ động tìm kiếm những phương thức mới để cải lương thích nghi với đời sống hiện đại. Nữ nghệ sĩ thực hiện các bản vọng cổ từ ca khúc đương đại, thử nghiệm kết hợp với nghệ sĩ trẻ và sử dụng những nền tảng trực tuyến để tiếp cận khán giả mới.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý là Về Nghe Mẹ Ru, phát hành năm 2022 với sự tham gia của NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và rapper 14 Casper. Ca khúc kết hợp chất liệu cải lương với R&B và hip-hop, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và đương đại.

VỀ NGHE MẸ RU - NSND BẠCH TUYẾT - HOÀNG DŨNG - HỨA KIM TUYỀN - 14 CASPER

Sản phẩm được khán giả trẻ đón nhận, đến nay đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube. Thời điểm ra mắt, Về Nghe Mẹ Ru trở thành hiện tượng và nhanh chóng leo lên top đầu các bảng xếp hạng. MV từng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Trending YouTube Việt Nam.

Sau đó, NSND Bạch Tuyết tiếp tục mở rộng hoạt động bằng những dự án kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ, trong đó có màn hợp tác với rapper Wowy trong Tia Sáng Cuối Cùng. Nữ nghệ sĩ cũng tham gia các hoạt động đào tạo, truyền nghề và chương trình Học Viện Cải Lương, hướng đến việc tìm kiếm, bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ kế tiếp. Với NSND Bạch Tuyết, gìn giữ cải lương không chỉ là bảo tồn những giá trị sẵn có mà còn cần tìm cách để loại hình nghệ thuật này tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Tháng 1/2024, NSND Bạch Tuyết góp mặt trong danh sách 50 Over 50: Asia 2024 do Forbes công bố, tôn vinh 50 phụ nữ trên 50 tuổi có ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tháng 1/2024, NSND Bạch Tuyết góp mặt trong danh sách 50 Over 50: Asia 2024 do Forbes công bố, tôn vinh 50 phụ nữ trên 50 tuổi có ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. NSND Bạch Tuyết là đại diện Việt Nam được ghi nhận trong danh sách nhờ những đóng góp cho nghệ thuật cải lương và tinh thần lao động sáng tạo bền bỉ. Sau hơn sáu thập kỷ làm nghề, NSND Bạch Tuyết vẫn duy trì sự được sự quan tâm lướn trong đời sống văn hóa thông qua biểu diễn, sáng tạo và truyền dạy.

Sau hơn sáu thập kỷ làm nghề, NSND Bạch Tuyết vẫn duy trì sự được sự quan tâm lướn trong đời sống văn hóa thông qua biểu diễn, sáng tạo và truyền dạy

Từ những vai diễn kinh điển trên sân khấu đến các sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ, nữ nghệ sĩ cho thấy nỗ lực tiếp nối cải lương bằng nhiều cách thức khác nhau. Di sản của NSND Bạch Tuyết không chỉ nằm ở những vai diễn đã đi vào ký ức khán giả mà còn ở hành trình tìm kiếm sức sống mới cho một loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ảnh: MXH tổng hợp