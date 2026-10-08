Nam ca sĩ Việt đổi đời sau 1 lần karaoke: Tậu biệt phủ cả tỷ đồng, có đêm đi hát mua được một cây vàng

Nguyễn Phi Hùng là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt đầu những năm 2000, gắn liền với thời kỳ nhạc Hoa lời Việt phủ sóng mạnh mẽ và sở hữu loạt ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng. Dù hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống khá kín tiếng, không còn hoạt động dày đặc như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn duy trì nghệ thuật và giữ một vị trí riêng trong ký ức của thế hệ khán giả 8X, 9X.

Nguyễn Phi Hùng là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt đầu những năm 2000, gắn liền với thời kỳ nhạc Hoa lời Việt phủ sóng mạnh mẽ

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam năm 1996. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, anh là diễn viên múa ballet của Đoàn ca múa nhạc nhẹ Việt Nam. Năm 2000, anh chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, chủ yếu múa minh họa cho các ca sĩ, đồng thời hướng dẫn vũ đạo tại Trung tâm Tài Năng Mới.

Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, Nguyễn Phi Hùng là diễn viên múa ballet của Đoàn ca múa nhạc nhẹ Việt Nam

Thời điểm đó, Nguyễn Phi Hùng chưa có ý định trở thành ca sĩ. Bước ngoặt đến hoàn toàn tình cờ trong một buổi giao lưu, khi mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Anh cũng cầm micro hát vài bài để góp vui.

Không được đào tạo thanh nhạc bài bản và chỉ hát theo bản năng, giọng hát Nguyễn Phi Hùng lại vô tình lọt vào tai của người điều hành Trung tâm Tài Năng Mới lúc bấy giờ. Nhận thấy anh có chất giọng sáng, ấm và giàu cảm xúc, cộng thêm ngoại hình sáng sân khấu và khả năng vũ đạo đã được đào tạo, phía trung tâm quyết định đầu tư cho anh theo con đường ca hát. Từ một buổi karaoke tưởng chỉ để giải trí, Nguyễn Phi Hùng bắt đầu được đào tạo thanh nhạc và tập luyện nghiêm túc để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Dáng Em - Nguyễn Phi Hùng

Sau khi chuyển hướng sang ca hát, Nguyễn Phi Hùng nhanh chóng tạo được dấu ấn trong dòng nhạc Hoa lời Việt, vốn đang rất được khán giả Việt Nam yêu thích vào đầu những năm 2000. Trong số những ca khúc làm nên tên tuổi anh, Dáng Em là dấu mốc đặc biệt khi giúp Nguyễn Phi Hùng gần như chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến.

Dáng Em vốn là một ca khúc nhạc Hoa lời Việt có giai điệu tình cảm, dễ nghe, dễ nhớ, phù hợp với thị hiếu khán giả thời điểm đó. Bài hát nhanh chóng được phát trên các chương trình ca nhạc, xuất hiện dày đặc trong những băng đĩa nhạc và trở thành một trong những ca khúc được khán giả yêu thích.

Không chỉ có một ca khúc dễ nhớ, Nguyễn Phi Hùng còn sở hữu lợi thế với ngoại hình nổi bật

Không chỉ có một ca khúc dễ nhớ, Nguyễn Phi Hùng còn sở hữu lợi thế với ngoại hình nổi bật. Gương mặt sáng, vóc dáng cao ráo, phong thái thư sinh cùng hình ảnh lịch lãm khiến nam ca sĩ nhanh chóng gây chú ý với khán giả nữ. Xuất thân là diễn viên múa ballet cũng giúp anh có khả năng trình diễn tốt, biết cách di chuyển và tạo điểm nhấn trên sân khấu thay vì chỉ đứng hát.

Sự kết hợp giữa một ca khúc hợp thị hiếu, giọng hát tình cảm, ngoại hình sáng sân khấu và khả năng vũ đạo đã tạo thành công thức giúp Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng nhanh trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Từ Dáng Em, anh tiếp tục được biết đến với Tình Đơn Côi, Mưa Tuyệt Vọng, Anh Không Muốn Ra Đi hay Đợi Em Đợi Đến Hoa Cũng Tàn. Với một thị trường âm nhạc khi đó còn phụ thuộc nhiều vào truyền hình, băng đĩa và các sân khấu trực tiếp, những yếu tố này góp phần giúp tên tuổi Nguyễn Phi Hùng lan rộng nhanh chóng.

Sự kết hợp giữa giọng hát tình cảm, ngoại hình sáng sân khấu và khả năng vũ đạo đã tạo thành công thức giúp Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng nhanh trong giai đoạn đầu sự nghiệp

Đặc biệt, Tình Đơn Côi tiếp tục củng cố hình ảnh Nguyễn Phi Hùng với những bản tình ca có giai điệu da diết, dễ thuộc. Hai ca khúc Dáng Em và Tình Đơn Côi từ đó trở thành những dấu mốc khó tách rời khi nhắc đến tên tuổi nam ca sĩ và thời kỳ nhạc Hoa lời Việt thịnh hành tại Việt Nam. Không chỉ ca hát, Nguyễn Phi Hùng còn lấn sân điện ảnh khi tên tuổi đang được chú ý, góp mặt trong một số bộ phim nổi tiếng và cho thấy khả năng diễn xuất bên cạnh thế mạnh về âm nhạc.

Ở thời đỉnh cao, Nguyễn Phi Hùng từng nhận số tiền cát - xê có tương đương khoảng 1 đến gần 2 cây vàng ở thời điểm đó

Với độ phủ sóng rộng rãi ở thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Nguyễn Phi Hùng khi đó cũng nằm ở mức đáng chú ý. Theo một số thông tin từ truyền thông, năm 2004, nam ca sĩ từng nhận khoảng 6-12 triệu đồng cho mỗi show tỉnh hoặc show nhỏ. Đặt trong mặt bằng thu nhập hơn 20 năm trước, đây là con số không hề nhỏ, thậm chí tương đương khoảng 1 đến gần 2 cây vàng ở thời điểm đó.

Đến năm 2024, Nguyễn Phi Hùng từng chia sẻ thêm về sự chênh lệch thu nhập giữa hai công việc ca hát và đóng phim. Theo nam ca sĩ, cát-xê đi hát trong một ngày có thể bằng thu nhập của cả một tháng đóng phim truyền hình. Dù việc đóng phim mất nhiều thời gian và công sức hơn, anh vẫn duy trì vì đam mê diễn xuất, trong khi ca hát vẫn là nguồn thu nhập chính.

Nguyễn Phi Hùng sở hữu khu nhà vườn rộng hơn 3.000m² tại Củ Chi, TP.HCM, được mua từ năm 2002. Riêng diện tích xây dựng căn nhà chính khoảng 1.600m²

Nguồn thu nhập từ nghệ thuật cũng giúp Nguyễn Phi Hùng tích lũy được một cơ ngơi rộng lớn. Nam ca sĩ sở hữu khu nhà vườn rộng hơn 3.000m² tại Củ Chi, TP.HCM, được mua từ năm 2002. Riêng diện tích xây dựng căn nhà chính khoảng 1.600m².

Khu cơ ngơi được thiết kế theo phong cách nhà vườn Nam Bộ thanh bình, rợp bóng cây ăn trái. Nam ca sĩ từng chia sẻ giá trị căn nhà của anh đã tăng len gấp 10 lần kể từ thời điểm mua. Nếu tham khảo giá trị hiện tại, giá trị căn nhà này có thể lên đến cả tỷ đồng. Dù sở hữu cơ ngơi rộng lớn, Nguyễn Phi Hùng không thường xuyên ở đây do lịch trình công việc. Anh chủ yếu thuê người trông coi và từng thoải mái cho bạn bè, đồng nghiệp sử dụng không gian này để nghỉ ngơi, vui chơi.

Hiện tại, Nguyễn Phi Hùng vẫn duy trì công việc đi hát, tham gia các chương trình nghệ thuật và thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng

Hiện tại, Nguyễn Phi Hùng có cuộc sống khá kín tiếng và không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông như thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì công việc đi hát, tham gia các chương trình nghệ thuật và thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng. Với thế hệ khán giả 8X, 9X, Nguyễn Phi Hùng vẫn là một cái tên khó quên khi nhắc đến thời kỳ nhạc Hoa lời Việt từng phủ sóng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ảnh: MXH tổng hợp