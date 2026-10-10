Thứ người Nhật Bản kiêng mừng tân gia, ở Việt Nam lại là món quà tặng phổ biến

Tân gia, về nhà mới vốn là chuyện vui nên khi chọn quà, nhiều người thường nghĩ đến những món vừa đẹp vừa có thể sử dụng ngay trong không gian sống. Một chậu cây, bộ cốc, đồ trang trí hay những món tạo hương cho căn phòng đều khá dễ lựa chọn. Nến thơm cũng nằm trong số đó: nhỏ gọn, nhiều mức giá, lại tạo cảm giác chỉn chu khi đem tặng. Thế nhưng cũng chính món đồ tưởng như rất hợp với một căn nhà mới này lại cần cân nhắc nếu đem đi mừng tân gia tại Nhật Bản. Theo phép tặng quà truyền thống của người Nhật, nến thuộc nhóm những món thường được khuyên tránh trong dịp chúc mừng nhà mới.

Vì sao người Nhật tránh tặng nến thơm khi mừng nhà mới?

Ở Nhật Bản, quà mừng nhà mới được gọi là 新築祝い (shinchiku-iwai). Cũng giống nhiều dịp quan trọng khác, người Nhật có những lưu ý riêng khi chọn quà và một trong những nguyên tắc khá quen thuộc là tránh những món gợi liên tưởng tới lửa, hỏa hoạn trong dịp này.

Trong tiếng Nhật, nhóm đồ này thường được giải thích bằng cụm 火事を連想させるもの, có thể hiểu đơn giản là những thứ khiến người ta liên tưởng đến hỏa hoạn. Bởi vậy, dù nến thơm nhìn đẹp, có mùi dễ chịu và rất hợp để trang trí nhà mới, nó vẫn nằm trong nhóm quà thường được khuyên tránh. Cùng với nến còn có bật lửa, gạt tàn, lò sưởi và một số vật dụng liên quan trực tiếp tới lửa.

Hướng dẫn quà tặng của Takashimaya - một trong những hệ thống bách hóa lâu đời tại Nhật Bản - cũng nhắc rõ điều này. Theo đó, trong dịp mừng nhà mới, nến, gạt tàn, lò sưởi và những món khiến người ta nghĩ tới lửa hoặc hỏa hoạn không phải lựa chọn phù hợp. Thậm chí, những món có màu đỏ nổi bật cũng thường được khuyên cân nhắc vì màu đỏ dễ gợi hình ảnh của lửa. Lý do thực ra không quá khó hiểu. Mừng tân gia vốn là lời chúc dành cho một gia đình vừa bắt đầu cuộc sống trong ngôi nhà mới. Vì thế, đem tới một món đồ khiến người nhận liên tưởng tới nguy cơ cháy nhà bị xem là không đẹp về mặt ý nghĩa, dù bản thân món đồ hoàn toàn hữu ích và người tặng không hề có ý xấu.

Tất nhiên, đây là phép tặng quà và quan niệm về sự may mắn, không phải quy định bắt buộc. Người Nhật hiện đại cũng không phải ai cũng câu nệ điều này, đặc biệt nếu chủ nhà chủ động nói rằng họ thích hoặc muốn nhận nến thơm. Tuy nhiên, khi chọn quà mừng nhà mới mà chưa biết rõ sở thích của người nhận, tránh những món liên quan tới lửa vẫn là một nguyên tắc thường được nhắc tới.

Ở Việt Nam, nến thơm lại là món quà khá dễ chọn

Nếu đặt trong đời sống tại Việt Nam, nến thơm lại mang một hình ảnh khác. Những năm gần đây, món đồ này xuất hiện ngày càng nhiều trong không gian sống, từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng tắm hay những góc thư giãn nhỏ trong nhà. Ngoài công dụng tạo hương, chiếc cốc hoặc hũ đựng nến có thiết kế đẹp còn được sử dụng như một món trang trí. Chính vì vậy, nến thơm cũng trở thành lựa chọn quà tặng khá phổ biến. Với dịp tân gia, ưu điểm của món quà này là nhỏ gọn, dễ mang theo, có nhiều mức giá và không đòi hỏi người tặng phải biết chính xác kích thước hay cách bố trí căn nhà. Chỉ cần chọn mùi hương tương đối dễ chịu và thiết kế phù hợp, người nhận có thể đặt nó ở nhiều vị trí khác nhau.

Tuy nhiên, dù ở Việt Nam không có quan niệm phổ biến phải tránh nến thơm khi mừng nhà mới, người tặng vẫn nên để ý đến sở thích và thói quen của gia chủ. Nhà có trẻ nhỏ, vật nuôi hoặc người nhạy cảm với mùi hương chẳng hạn, một món quà khác có thể thực tế hơn. Nếu sử dụng nến, yếu tố an toàn cũng cần được đặt lên trước: không để nến đang cháy gần rèm, giấy, đồ dễ bắt lửa và không để nến cháy khi không có người trông coi.

Kết luận

Cùng một món đồ nhỏ dùng trong nhà nhưng khi đặt vào hai bối cảnh văn hóa, cách nhìn có thể rất khác. Nến thơm ở Việt Nam có thể là món quà đẹp mắt và dễ sử dụng, trong khi theo phép tặng quà truyền thống tại Nhật Bản, đây lại là thứ cần cân nhắc khi chúc mừng một ngôi nhà mới. Sự khác biệt ấy cũng là lời nhắc rằng khi tặng quà cho người thuộc một nền văn hóa khác, đôi khi ý nghĩa phía sau món đồ còn đáng quan tâm hơn cả giá trị của món quà.