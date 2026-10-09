Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đối tượng người lao động cần tra cứu ngay tình trạng đóng BHXH

| | Xã hội

Chủ động tra cứu quá trình đóng Bảo hiểm xã hội giúp người lao động kịp thời phát hiện các khoảng thời gian bị gián đoạn hoặc chưa ghi nhận, từ đó thực hiện đúng các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đi làm bị trừ tiền bảo hiểm xã hội đều đặn hằng tháng, nhưng liệu doanh nghiệp có thực sự đóng tiền lên cơ quan bảo hiểm cho bạn hay không? Hãy chủ động kiểm tra ngay để bảo vệ quyền lợi của mình!

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp 4 kênh tra cứu chính thức cực kỳ tiện lợi ngay tại nhà.

Trong quá trình tra cứu, hãy nghi ngờ nếu ứng dụng hiển thị trạng thái chậm đóng, thời gian đóng bảo hiểm bị gián đoạn bất thường, hoặc thông tin trên hệ thống hoàn toàn không khớp với bảng lương và hợp đồng lao động.

Nếu phát hiện dấu hiệu doanh nghiệp chậm đóng, bạn cần thực hiện ngay 4 bước xử lý sau.

Lưu ý quan trọng, hiện nay số định danh cá nhân hoặc Căn cước công dân đã được sử dụng thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội.

Dễ dàng kiểm tra BHXH ngay tại nhà.

Theo Hà Linh

soha

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to Nổi bật

Hà Nội: Người dân lần lượt tháo dỡ, bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1

Hà Nội: Người dân lần lượt tháo dỡ, bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1

09:44 , 09/10/2026
Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, biệt phái Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, biệt phái Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

09:26 , 09/10/2026
Bắt Hoàng Anh Tuấn SN 2000

Bắt Hoàng Anh Tuấn SN 2000

08:36 , 09/10/2026
Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi nhận trên 800.000 đồng/tháng trợ cấp (không phải lương hưu)

Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi nhận trên 800.000 đồng/tháng trợ cấp (không phải lương hưu)

08:03 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên