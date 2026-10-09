Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Hoàng Anh Tuấn SN 2000

| | Xã hội

Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc với anh Trần Khắc Nguyên, Hoàng Anh Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Trảng Bom, TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Tuấn có vay mượn của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, ngụ phường Trảng Bom) với số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa 2 người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Thay vì giải quyết theo pháp luật, Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Ảnh: CACC

Sáng ngày 29/8, khi Tuấn đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau. Bất ngờ, Tuấn rút súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía anh Nguyên với vết thương ở ngực trái và bắp tay phải với tỷ lệ thương tật 4%.

Sau khi gây án, Tuấn nhanh chân tẩu thoát. Mới đây, công an đã bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Làm việc với công an Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra tranh chấp về vay mượn dân sự cần giải quyết theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ sẽ bị truy quét và xử lý nghiêm minh.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tàng trữ, mua bán vũ khí, cần báo ngay cho công an địa phương qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ tháng 10/2026

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ tháng 10/2026 Nổi bật

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to Nổi bật

Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi nhận trên 800.000 đồng/tháng trợ cấp (không phải lương hưu)

Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi nhận trên 800.000 đồng/tháng trợ cấp (không phải lương hưu)

08:03 , 09/10/2026
Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Đặng Văn Giang SN 1979

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Đặng Văn Giang SN 1979

07:31 , 09/10/2026
Miền Bắc sắp đón mưa dông

Miền Bắc sắp đón mưa dông

07:18 , 09/10/2026
Khởi tố Lê Khắc Chí Dũng sinh năm 2004

Khởi tố Lê Khắc Chí Dũng sinh năm 2004

06:59 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên