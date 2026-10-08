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9 người Việt vào nhóm 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

9 người Việt vào nhóm 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2026

Năm 2026, Việt Nam có 9 nhà khoa học đang công tác trong nước được xếp vào nhóm 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Theo danh sách được công bố, Việt Nam có 9 nhà khoa học đang công tác trong nước được xếp vào nhóm 10.000 người có ảnh hưởng khoa học nổi bật.

Trong đó, nhà khoa học Hoàng Anh Tuấn là người có thứ hạng cao nhất trong danh sách, tiếp đến là nhà khoa học Trần Nguyễn Hải và nhà khoa học Dương Công Doanh.

Đại học Kinh tế TP.HCM có 3 nhà khoa học góp mặt; Đại học Duy Tân 2 người. Các nhà khoa học còn lại công tác tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nếu xét trong nhóm 100.000 nhà khoa học được xếp hạng, Việt Nam có 75 người. Con số này tăng 2 người so với năm trước.

Danh sách 9 nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới 2026.

Đánh giá dựa trên ảnh hưởng của công trình nghiên cứu

Bảng xếp hạng của Elsevier được xây dựng dựa trên dữ liệu Scopus và sử dụng nhiều chỉ số để đánh giá ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu.

Các tiêu chí gồm tổng số lượt trích dẫn, không tính các lượt tự trích dẫn; chỉ số Hirsch (h-index); chỉ số Schreiber (hm-index) có tính đến số lượng đồng tác giả; số lượt trích dẫn đối với các công trình mà nhà khoa học là tác giả duy nhất, tác giả chính hoặc tác giả cuối cùng.

Các nhà khoa học lựa chọn phát triển linh kiện trên nền vật liệu oxit crom vô định hình (CrOₓ). (Ảnh: Ngọc Duy)

Các nhà khoa học được phân loại theo 20 lĩnh vực khoa học và 174 lĩnh vực chuyên ngành để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nghiên cứu trong từng nhóm.

Việc được xếp hạng chủ yếu dựa trên các chỉ số trích dẫn và mức độ ảnh hưởng của các công bố khoa học, trong đó có tổng số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn), chỉ số Hirsch (h-index), chỉ số Schreiber (hm-index) và vị trí của nhà khoa học trong danh sách tác giả của các công trình.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

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