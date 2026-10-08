Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, hồ Liên Mạc 1 rộng khoảng 13ha, vốn 780 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hiện đạt khoảng 15% khối lượng.
- 08-10-2026
- 08-10-2026
- 08-10-2026
Video: Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/toan-canh-ho-dieu-hoa-gan-800-ty-dong-o-ha-noi-sau-giai-phong-mat-bang-ar1043929.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM