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Bất ngờ thu ngân sách tại một địa phương miền Trung tăng mạnh, riêng một khoản thu tăng 'đột biến' gấp gần 5 lần

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng thu ngân sách của địa phương tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt các khoản thu về nhà, đất tăng cao và đóng góp đáng kể vào mức tăng chung.

Trong 9 tháng năm 2026, thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt các khoản thu về nhà, đất tăng cao và đóng góp đáng kể vào mức tăng chung. Bên cạnh đó, các khoản thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh như khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước đều tăng so với cùng kỳ. 

Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện theo hướng kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, đồng thời tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 25/09/2026 đạt 69.157,8 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đạt 64.415,6 tỷ đồng, chiếm 93,1% tổng thu và tăng 82,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 3.671,4 tỷ đồng, chiếm 5,3% và tăng 14,8%. Ngoài ra, thu khác đạt 1.056,8 tỷ đồng, giảm 43,9%; thu viện trợ đạt 14,0 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo các khoản thu chủ yếu, các khoản thu về nhà, đất đạt 27.183,4 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng thu ngân sách và tăng 379,0% (gần gấp 4,79 lần) so với cùng kỳ năm trước, tương đương . Theo cơ quan Thống kê thành phố, đây là khoản thu có quy mô lớn nhất và là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào mức tăng chung của thu ngân sách. Kết quả này chủ yếu gắn với các khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiến độ thực hiện các dự án, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn.

Bên cạnh thu từ nhà, đất, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 18.905,8 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng thu và tăng 58,3% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.571,6 tỷ đồng, chiếm 11,0%, tăng 31,9%; thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 2.290,2 tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 20,3%. Các kết quả trên cho thấy nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục có sự cải thiện, góp phần mở rộng nguồn thu nội địa.


Hoàng Nguyễn

Việt Nam hàng ngày

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