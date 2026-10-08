Được bố tặng nhà trên đất ao, con có được giảm 65% tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, bà Đoàn Thị Ngọc Trâm hỏi: Bố tôi được Nhà nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vừa qua, bố tôi có tặng cho tôi một căn nhà được xây dựng trên diện tích đất ao (thuộc diện đất không có giấy tờ). Tôi đang làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu đối với thửa đất nêu trên. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được giảm 65% tiền sử dụng đất do thuộc diện thân nhân người được tặng Huy chương Kháng chiến hay không? Hồ sơ và trình tự, thủ tục cần thiết để được hưởng chính sách giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp này gồm những gì?

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Thuế tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 16 Điều 3 Văn bản hợp nhất Luật Hôn nhân và gia đình số 121/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 của Quốc hội nêu:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

16. Thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột".

Tại điểm b khoản 4 Điều 105; khoản 2 Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2021 quy định:

"Điều 105. Chế độ giảm tiền sử dụng đất

… 4. Giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với:

… b) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

Điều 106. Nguyên tắc

… 2. Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định".

Tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định:

"Điều 19. Giảm tiền sử dụng đất

… 4. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công".

Hồ sơ, thủ tục đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đấtTại Điều 7 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định:

"Điều 107. Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất và pháp luật về quản lý thuế".

Tại điểm g khoản 1 Điều 35 Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quy định:

"Điều 35. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Một cửa. Thành phần hồ sơ gồm:

… g) Hồ sơ kê khai xác định nghĩa vụ tài chính: Tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai thuế phi nông nghiệp, tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; Văn bản đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định này và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có)";

Căn cứ các quy định nêu trên, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân người được tặng Huy chương Kháng chiến khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 105; khoản 2 Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và khoản 4 Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Hồ sơ, trình tự thủ tục được quy định tại Điều 35 Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị bà căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ thực tế để thực hiện.