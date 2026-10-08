Từ 1/7/2026, người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng cần lưu ý cách tính thuế mới: Khoản tiền bị trừ có gì thay đổi?

Từ 1/7/2026, cách tính thuế với tiền trúng xổ số có thay đổi đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng thực nhận.

Câu 1: Từ 01/07/2026, ngưỡng trúng thưởng bắt đầu tính thuế TNCN là bao nhiêu?

A. 10 triệu đồng

B. 15 triệu đồng

C. 20 triệu đồng ✔

D. 30 triệu đồng

Giải thích:

Theo Luật Thuế TNCN năm 2025 , từ ngày 01/07/2026, ngưỡng giá trị giải thưởng trúng số bắt đầu tính thuế TNCN được nâng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng .

Quy định mới áp dụng trên từng lần trúng thưởng, giúp người dân hưởng trọn vẹn số tiền thưởng từ 20 triệu đồng trở xuống mà hoàn toàn không bị trừ thuế.

Đáp án đúng là: C. 20 triệu đồng

Câu 2: Với giải đặc biệt 2 tỷ đồng từ 01/07/2026, phần thu nhập chịu thuế là bao nhiêu?

A. 1,90 tỷ đồng

B. 1,98 tỷ đồng ✔

C. 1,99 tỷ đồng

D. 2,00 tỷ đồng

Giải thích:

Căn cứ Luật Thuế TNCN năm 2025 , thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng chỉ xác định trên phần giá trị giải thưởng vượt ngưỡng 20 triệu đồng.

Đối với giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, phần thu nhập thực tế chịu thuế suất 10% sẽ là 1,98 tỷ đồng (lấy 2 tỷ - 20 triệu = 1,98 tỷ đồng).

Đáp án đúng là: B. 1,98 tỷ đồng

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cách xác định thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng có một số thay đổi đáng chú ý. (Ảnh: Người quan sát)

Câu 3: Số tiền thuế TNCN phải nộp cho giải đặc biệt 2 tỷ đồng từ 01/07/2026 là bao nhiêu?

A. 180 triệu đồng

B. 190 triệu đồng

C. 195 triệu đồng

D. 198 triệu đồng ✔

Giải thích:

Mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập từ trúng thưởng vượt trên 20 triệu đồng theo quy định hiện hành tiếp tục duy trì ở mức ổn định là 10% .

Với phần thu nhập chịu thuế 1,98 tỷ đồng của giải đặc biệt, số tiền thuế TNCN người trúng phải nộp là 198 triệu đồng (lấy 1,98 tỷ x 10% = 198 triệu đồng).

Đáp án đúng là: D. 198 triệu đồng

Câu 4: So với quy định cũ, người trúng giải 2 tỷ đồng từ 01/07/2026 tiết kiệm bao nhiêu tiền thuế?

A. 1 triệu đồng ✔

B. 2 triệu đồng

C. 5 triệu đồng

D. 10 triệu đồng

Giải thích:

Theo quy định cũ áp dụng ngưỡng 10 triệu đồng, số tiền thuế phải nộp cho giải đặc biệt 2 tỷ đồng là 199 triệu đồng (lấy 1,99 tỷ x 10% = 199 triệu đồng).

Khi áp dụng quy định mới từ ngày 01/07/2026, tiền thuế phải nộp giảm còn 198 triệu đồng, giúp người trúng giải tiết kiệm được 1 triệu đồng tiền thuế.

Đáp án đúng là: A. 1 triệu đồng

Câu 5: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN trúng thưởng là khi nào?

A. Khi mua vé xổ số

B. Khi quay số mở thưởng

C. Khi tổ chức thực hiện trả thưởng ✔

D. Khi nộp quyết toán thuế hàng năm

Giải thích:

Theo quy định tại Luật Thuế TNCN năm 2025 , thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm đơn vị trả thu nhập thực hiện việc chi trả tiền thưởng.

Do đó, các khoản tiền trúng thưởng được tổ chức thực hiện chi trả kể từ ngày 01/07/2026 sẽ chính thức được áp dụng theo ngưỡng tính thuế mới 20 triệu đồng.

Đáp án đúng là: C. Khi tổ chức thực hiện trả thưởng

Nguyệt Phạm