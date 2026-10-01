Việt Nam có duy nhất một tỉnh 3 mặt giáp biển, được mệnh danh là ‘đất biết nở', diện tích mở rộng mỗi năm

Mũi Cà Mau - Ảnh: VGP/ LS

Tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển, sở hữu chiều dài bờ biển trên 300km

Tỉnh Cà Mau nằm ở cực Nam của Việt Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu (cũ), địa phương này có diện tích hơn 7.942km2, quy mô dân số hơn 2,6 triệu người.

Cà Mau có vị trí địa lý đặc biệt, là tỉnh duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển. Địa phương sở hữu chiều dài bờ biển khoảng 310km và vùng biển thăm dò, khai thác khoảng 120.000km2.

Cà Mau còn nổi tiếng với quá trình bồi đắp phù sa và sự thay đổi của dòng chảy tại Mũi Cà Mau, gắn với hiện tượng “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh, mỗi năm, nhờ phù sa bồi đắp, vùng đất Bãi Bồi lấn thêm ra biển gần 100 mét. Đất lấn biển tới đâu thì rừng cũng đi theo tới đó, làm cho Đất nước thêm dài, thêm rộng.

Vùng biển Cà Mau có 10 đảo thuộc ba cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc, với tổng diện tích khoảng 638,43ha. Cụm đảo Hòn Đá Bạc có diện tích 6,3 ha, đỉnh cao nhất 24m. Cụm đảo Hòn Khoai nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Cà Mau sở hữu hệ sinh thái biển, ven biển gồm rừng ngập mặn, đất ngập nước, bãi bồi, cửa sông, vùng triều và các đảo. Đây là môi trường sinh sống, sinh sản của nhiều loài thủy sản như tôm, mực, ghẹ, cá hồng, cá sạo, cá thu, cá chim, cá mú và cá bớp. Vùng nước ven biển còn có điều kiện nuôi nghêu, sò huyết, hàu và các loài thủy sản nước mặn.

Từ những lợi thế về tài nguyên và vị trí địa lý, Cà Mau có tiềm năng phát triển thủy sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá, vận tải biển, cảng biển, logistics và du lịch sinh thái biển, đảo.

Kinh tế tỉnh Cà Mau đang phát triển ra sao?

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Cà Mau đạt 7,23%, đứng thứ 26 cả nước và đóng góp 1,11% vào tăng trưởng chung.

UBND tỉnh cho biết, trong năm 2025, GRDP bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 11.580 tỷ đồng, tăng 9,5%; tổng chi ngân sách 27.535 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán, tăng trưởng 27,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm ước thực hiện 72.000 tỷ đồng, tăng 23,2% so cùng kỳ.

Một góc tỉnh Cà Mau

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch và thu hút đầu tư duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đạt 971.130 tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ; sản lượng lúa đạt hơn 1,7 triệu tấn, tăng 0,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,7%; sản lượng tôm chế biến đạt 305.288 tấn, tăng 16,8% so cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 121.616 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ. Riêng quý III, kim ngạch xuất khẩu đạt 771 triệu USD, tăng 4,2%; trong đó, lũy kế xuất khẩu thủy sản đạt 1.805 triệu USD.

Từ đầu năm đến tháng 9, địa phương đã thu hút 42 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký hơn 40.633 tỷ đồng; có 1.349 doanh nghiệp thành lập mới. Tỉnh Cà Mau cũng hút 7,2 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng, tăng 6,4% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 12%.

UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2026, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Đồng thời, tỉnh tập trung đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.