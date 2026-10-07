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Cục Thuế vừa ban hành Thông báo quan trọng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế đã ban hành Thông báo về việc áp dụng mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở.

Cục Thuế vừa ban hành Thông báo số 880/TB-CT về việc áp dụng mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Cục Thuế cho biết, việc ban hành danh sách mã định danh điện tử mới được thực hiện theo Quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/2/2022.

Cục Thuế vừa ban hành Thông báo quan trọng- Ảnh 1.

Ảnh: Cục Thuế

Danh sách được đánh số từ STT 1 đến STT 384. Trong đó, mỗi thuế tỉnh, thành phố được cấp một mã định danh riêng, đồng thời các Thuế cơ sở trực thuộc cũng được cấp mã định danh điện tử tương ứng. Theo Thông báo, thời gian áp dụng mã định danh mới là từ ngày 1/10/2026.

Theo Cục Thuế

Hà Giang

An ninh tiền tệ

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