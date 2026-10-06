Cục Thuế yêu cầu tuyên truyền kéo dài chính sách giảm thuế với xăng, dầu, nhiên liệu bay

Kéo dài thuế ưu đãi nhập khẩu, giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT với xăng, dầu, nhiên liệu bay… đến hết năm 2026. Ảnh: PVOIL.

Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 33/CĐ-CT gửi các cơ quan thuế trực thuộc về việc triển khai Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Công điện nêu rõ, ngày 30/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT đối với mặt hàng xăng, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng thuế tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử; Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biến Quyết định tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu: Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay: Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/2/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.