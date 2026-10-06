Tin cực vui: Một địa phương quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng cho người lao động, điều kiện là gì?

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND thành phố, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được cử đến thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, cấp xã cùng công chức, viên chức, nhân viên thuộc quản lý của các Trung tâm.

Để được hưởng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải có quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công, giao nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự chính thức cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã theo quy định.

Mức hỗ trợ hằng tháng được quy định là 2 triệu đồng/người. Khoản hỗ trợ này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp một người đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này và chính sách hỗ trợ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bên cạnh đó, người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được hỗ trợ may đồng phục 3 triệu đồng/người/năm. Chính sách này không áp dụng đối với những người đã được cấp trang phục riêng của ngành.

Kinh phí hỗ trợ hằng tháng được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hằng năm của các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng hỗ trợ theo phân cấp ngân sách hiện hành.