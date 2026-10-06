Cao tốc hơn 6.000 tỷ vừa đưa vào khai thác đã lún, nứt mặt đường, nhà thầu lập tức vào cuộc

Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác tạm từ tháng 5/2026. Đến giữa tháng 8/2026, phần bên phải tuyến đoạn từ km1+880 đến km9+020 đoạn qua sông Buông, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai có hiện tượng mặt đường lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài vết nứt khoảng 40m. Đến nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún giảm dần.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, trong tháng 9/2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi lún, nứt; làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình sử dụng dự án.

Khoan cắt lớp bê tông nhựa hiện hữu tại khu vực mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt để thi công sửa chữa.

Trước tình trạng đó, nứt và sụt lún đó, trong sáng 1/10, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành sửa chữa vết nứt, lún cục bộ tại khu vực này. Tại vị trí xuất hiện vết nứt, nhà thầu tiến hành cắt lớp bê tông nhựa hiện hữu.

Sau khi bóc bỏ lớp bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng, nhà thầu xử lý nền, kết cấu theo giải pháp kỹ thuật được xác định, trải lớp vải địa gia cường rồi thảm lại lớp bê tông nhựa mới.

Phạm vi mặt đường xung quanh vị trí xuất hiện vết nứt cũng được rà soát nhằm phát hiện những điểm có dấu hiệu ảnh hưởng, qua đó xác định phạm vi cần thảm bù, bảo đảm độ bằng phẳng và êm thuận khi đưa vào khai thác trở lại.

Ngoài ra, nhà thầu còn tiến hành kiểm tra kết cấu nền đường, mái taluy xung quanh khu vực thi công nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng. Công tác thi công sửa chữa hoàn thành vào khoảng 19h cùng ngày.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết, sau khi hoàn thành thi công sửa chữa vết nứt mặt đường, biển báo hạn chế tốc độ 60km/h sẽ tiếp tục được duy trì tại khu vực xảy ra hiện tượng nứt, lún (chiều dài khoảng 40m) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông cho đến khi hoàn thành xử lý triệt để nguyên nhân gây lún nứt cục bộ tại khu vực trên.

Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 16km. Điểm đầu tuyến của dự án tại Km0+00, kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn tránh TP.Biên Hoà; điểm cuối tại Km16+00, tại xã Long An, H.Long Thành kết nối với điểm đầu dự án thành phần 2.

Về quy mô, trong giai đoạn 1, dự án thành phần 1 được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Trong dự án thành phần 1 sẽ đầu tư xây dựng nút giao khác mức liên thông với quốc lộ 1 đoạn tránh TP.Biên Hoà (đường Võ Nguyên Giáp). Đồng thời xây dựng 10 cầu vượt trực thông và 6 hầm chui dân sinh dọc tuyến. Trên tuyến sẽ có 14 công trình cầu được đầu tư xây dựng gồm: 8 cầu trên đường cao tốc, 3 cầu trên các tuyến đường ngang vượt cao tốc và 3 cầu trong nút giao liên thông với quốc lộ 1.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là hơn 6.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án này do UBND thành phố Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư, Ban Quản lý dự án thành phố Đồng Nai là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào năm 2026.