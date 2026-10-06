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Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BCT kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện- Ảnh 1.

Vị trí trạm sạc phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và hạ tầng giao thông - Ảnh minh họa

Quy chuẩn áp dụng với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối, lưu thông trụ sạc xe điện; chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, quản lý, vận hành trạm sạc và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo quy chuẩn, trụ sạc gồm trụ sạc AC, trụ sạc DC và trụ sạc kết hợp AC với DC. Thiết bị phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ chống điện giật, quá tải, ngắn mạch, tương thích điện từ, truyền thông, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng.

Đối với trạm sạc, quy chuẩn quy định yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, bố trí mặt bằng, khoảng cách an toàn, hệ thống cấp điện, đo đếm điện năng, quản lý phụ tải, giám sát và quản lý dữ liệu.

Vị trí trạm sạc phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và hạ tầng giao thông. Trụ sạc phải được bố trí thuận tiện, không cản trở lối đi, lối thoát nạn và giao thông nội bộ. Khu vực sạc phải có biển nhận biết, cảnh báo an toàn điện và hướng dẫn thao tác.

Hệ thống giám sát phải có khả năng thu thập, hiển thị trạng thái vận hành, cảnh báo sự cố và các thông số điện. Dữ liệu vận hành, sự cố, đo lường, thanh toán và phản ánh của người sử dụng phải được quản lý, lưu trữ, truy xuất và bảo vệ theo quy định.

Tổng công suất tiêu thụ của trạm sạc không được vượt quá điểm đấu nối và khả năng của hệ thống phân phối nội bộ.

Với trụ sạc đã được lắp đặt hợp pháp trước ngày Thông tư có hiệu lực, quy định chuyển tiếp cho phép tiếp tục sử dụng. Chủ sở hữu, đơn vị vận hành phải rà soát việc đáp ứng yêu cầu an toàn trong 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực và hoàn thành khắc phục các nội dung chưa đáp ứng trong 24 tháng. Trường hợp phát hiện nguy cơ trực tiếp tới an toàn, việc xử lý phải được thực hiện ngay.

Với trạm sạc đã hoạt động trước thời điểm Thông tư có hiệu lực, chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị vận hành cũng phải thực hiện các mốc rà soát và khắc phục tương tự. Khi sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi cấu hình hệ thống, phần được sửa chữa phải đáp ứng quy chuẩn.

Thông tư cũng xác định trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, vận hành, đơn vị cung cấp điện và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm tra, bảo trì, vận hành an toàn và xử lý sự cố.

Xem toàn bộ Thông tư tại đây.

Theo AT

Báo Chính phủ

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