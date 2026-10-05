Tập đoàn AEON chính thức khai trương Trung tâm thương mại thứ 10 tại Việt Nam: Rộng 38.100 m2, tạo việc làm cho khoảng 900 người

Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của AEON tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn AEON tại Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam nhấn mạnh phương châm và định hướng phát triển của Tập đoàn AEON với mong muốn đóng góp vào sự phồn vinh của cộng đồng, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân và đồng hành cùng sự phát triển của các đối tác.

Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cũng hy vọng Dự án Trung tâm thương mại AEON Hải Dương sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương, thông qua việc tạo thêm cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân đánh giá việc AEON Hải Dương chính thức đi vào hoạt động tiếp tục khẳng định niềm tin của Tập đoàn AEON đối với tiềm năng phát triển và môi trường đầu tư của Hải Phòng.

Chính thức khai trương Trung tâm thương mại AEON Hải Dương (Ảnh: UBND TP Hải Phòng)

Từ khi Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân được đưa vào hoạt động năm 2020 đến nay, AEON tiếp tục mở rộng đầu tư tại thành phố, góp phần phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hải Phòng đang mở ra không gian phát triển và cơ hội đầu tư mới với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics quan trọng của cả nước.

Thành phố xác định thu hút đầu tư theo hướng có chất lượng, hiệu quả, bền vững; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thành phố đồng thời đánh giá cao định hướng phát triển xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và trách nhiệm với cộng đồng mà AEON hướng tới tại dự án.

Trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam

Trung tâm thương mại AEON Hải Dương có tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m², gồm 3 tầng nổi, kết hợp khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON với 37 cửa hàng chuyên doanh.

Trung tâm tọa lạc tại phường Thạch Khôi, trên trục giao thông kết nối Thủ đô Hà Nội với trung tâm thành phố cảng Hải Phòng, dự kiến phục vụ khoảng 330.000 dân trong bán kính di chuyển 15 phút.

Với định hướng trở thành “Điểm đến của cả gia đình”, AEON Hải Dương được phát triển theo ý tưởng “A Paradise for 3-Generation Families” - không gian dành cho gia đình ba thế hệ.

Mô hình này kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng một điểm đến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, từ mua sắm hằng ngày, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, thời trang đến vui chơi, giải trí.

Tầng 1 tập trung các dịch vụ ẩm thực, làm đẹp, thời trang và siêu thị thực phẩm; tầng 2 bố trí các ngành hàng thời trang, phong cách sống, đồ dùng gia đình, sách, khu vực Mẹ và Bé và các trung tâm vui chơi; tầng 3 là không gian giải trí với cụm rạp chiếu phim AEON Beta Cinema cùng hệ thống bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện.

Trung tâm thương mại AEON Hải Dương cũng góp phần giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của địa phương (Ảnh: UBND TP Hải Phòng)

Điểm đáng chú ý của AEON Hải Dương là sự kết hợp giữa hệ thống bán lẻ của AEON và 37 cửa hàng chuyên doanh, tạo nên hệ sinh thái dịch vụ tương đối đồng bộ trong một không gian.

Các tiện ích được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như quầy thanh toán bán tự động, cân tích hợp trí tuệ nhân tạo, ki-ốt tự đặt món và thanh toán, nhãn giá điện tử....

AEON Hải Dương cũng dự kiến tổ chức các hoạt động workshop cuối tuần, hội thảo nuôi dạy con, chụp ảnh gia đình và cung cấp các tiện ích dành cho trẻ em, hướng tới xây dựng một điểm đến phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, AEON Hải Dương được định hướng gắn với phát triển cộng đồng. Dự án trực tiếp tạo khoảng 900 cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn, trong đó khoảng 450 nhân sự làm việc tại khu vực kinh doanh Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Hải Dương.