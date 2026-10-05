Tỉnh giáp Hà Nội nghiên cứu di dời loạt nhà máy, cơ sở sản xuất ra khỏi trung tâm thành phố cũ: Đã có 11 cơ sở nằm trong kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

﻿Phú Thọ lên kế hoạch di dời các nhà máy trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, chiều 3/10, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo dự thảo Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước sáp nhập).

Việc di dời các nhà máy nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040.

Đồng thời, Kế hoạch nhằm tạo dư địa phát triển đô thị, cải thiện môi trường sinh thái, hướng tới xây dựng khu vực Việt Trì trở thành trung tâm kinh tế - chính trị của địa phương.

Dự thảo chỉ rõ, đối tượng được rà soát gồm các nhà máy có khoảng cách không an toàn đối với khu dân cư; nhà máy sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở sản xuất công nghiệp nặng, sử dụng nhiều lao động; các nhà máy nằm trong khu vực trung tâm đô thị Việt Trì (trước sáp nhập).

Phạm vi thực hiện di dời được tập trung tại các phường Thanh Miếu, Việt Trì, Nông Trang. Thời gian dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Qua rà soát, dự thảo Kế hoạch đề cập 11 cơ sở, gồm: Nhà máy Hóa chất Việt Trì - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; Nhà máy Giấy Việt Trì - Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì; Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi; Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 1 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Nhà máy sản xuất bia, rượu, nước giải khát - Công ty Cổ phần Bia rượu NGK Viger; Nhà máy May Sông Hồng - Công ty Cổ phần May Sông Hồng; Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh - Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera; Nhà máy dệt - Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú; Nhà máy Xi măng Hữu Nghị; cụm nhà máy sợi dệt - Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex và Nhà máy sản xuất bột ngọt Miwon - Công ty TNHH Daesang Việt Nam.

Trên cơ sở làm việc với từng doanh nghiệp, dự thảo Kế hoạch phân nhóm các cơ sở sản xuất theo lộ trình thực hiện. Theo báo cáo tại hội nghị, việc di dời phải gắn với đổi mới công nghệ, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo đảm các yêu cầu về môi trường.

Các cơ sở sản xuất sau di dời được định hướng bố trí tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch và ngành nghề thu hút đầu tư. Việc quản lý, sử dụng quỹ đất tại vị trí cũ phải tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan.

Nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện, tỉnh Phú Thọ dự kiến đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp lựa chọn địa điểm mới. Cùng với đó, các sở, ngành sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chính liên quan; kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai.

Các doanh nghiệp thuộc diện di dời có trách nhiệm khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp, xây dựng phương án cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo lộ trình cam kết.

Việc di dời sẽ góp phần từng bước hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Phú Thọ

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm quỹ đất sạch bàn giao cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy mới theo lộ trình.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Phú Thọ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai di dời nhà máy; nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí xây dựng nhà máy tại địa điểm mới.

Đại diện Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, việc di dời sẽ góp phần từng bước hiện thực hóa quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đáp ứng yêu cầu về quy mô và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Nhấn mạnh tinh thần chung là cơ bản hoàn thành việc di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không còn phù hợp với quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chia sẻ những khó khăn, tác động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình di dời.

Tại buổi làm việc, ông Trần Duy Đông giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm di dời các cơ sở sản xuất tại một số địa phương trong cả nước; tiếp tục tham mưu hoàn thiện kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể, chi tiết, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao thành lập Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp; rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trong quá trình thực hiện di dời.

Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.