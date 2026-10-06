Cơ quan Thuế thông báo: Tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 5/10, Thuế tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải lên Trang thông tin chính thức các Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân.

Theo đó, các cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh đều là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp đang nợ thuế trên ngưỡng quy định.

Tại các Thông báo, cơ quan Thuế cho biết, để được huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, tổ chức, doanh nghiệp nên thực hiện nộp tiền thuế nợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh.

Danh sách cụ thể như sau:

Họ và tên Doanh nghiệp do cá nhân làm người đại diện theo pháp luật Số tiền thuế nợ Thời gian tạm hoãn xuất cảnh Huỳnh Công Thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠT ĐẠT THÀNH 1.420.114.378 đồng Từ ngày 05/10/2026 Lê Công Trứ CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT TRÀ VINH 937.392.343 đồng Từ ngày 05/10/2026 Lê Minh Tân CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG BÌNH MINH 44.356.429.121 đồng Từ ngày 30/09/2026 Hoàng Minh Đức CÔNG TY CỔ PHẦN TV - TM - DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG 1.384.347.157 đồng Từ ngày 30/09/2026 Nguyễn Long Triều CÔNG TY CỔ PHẦN TV - TM - DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG 1.384.347.157 đồng Từ ngày 30/09/2026





﻿Để kiểm tra nghĩa vụ thuế, các tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:﻿

Bước 1: Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn , chọn Doanh nghiệp ở bên phải màn hình và thực hiện Đăng nhập

Bước 2: Doanh nghiệp chọn mục Tra cứu﻿ và nhấn phần Số thuế còn phải nộp

Bước 3: Nhập Kỳ tính, Loại thuế và ấn Tra cứu để hiển thị kết quả gồm các khoản thuế doanh nghiệp đang nợ

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định mới

Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Thứ hai, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.