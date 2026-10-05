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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: TPHCM không thể thiếu điện cho mục tiêu tăng trưởng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: TPHCM không thể thiếu điện cho mục tiêu tăng trưởng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá tầm quan trọng của dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước đối với an ninh năng lượng khu vực phía Nam; khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa để dự án vận hành trước năm 2030.

Chiều 4-10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước (TPHCM).

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong điều kiện cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhu cầu điện sẽ tăng rất lớn. Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, khả năng thiếu điện là vấn đề cần được chủ động tính toán từ sớm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, có khả năng bổ sung nguồn điện lớn cho khu vực phía Nam trước năm 2030.

Dự án nằm gần các trung tâm phụ tải lớn của TPHCM, Đồng Nai, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... mang ý nghĩa then chốt trong giảm tải áp lực cho hệ thống truyền tải điện đường dài, giảm thiểu hao hụt điện năng, đồng thời nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điện quốc gia.

"Việc hoàn thành dự án giúp khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đảm bảo nguồn cung điện, không lo thiếu hụt", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TPHCM sớm hoàn thành các thủ tục thuộc thẩm quyền; chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải; phối hợp ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện.

Đề cập yêu cầu bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng của TPHCM và khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: “TPHCM không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng”.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ ủng hộ TPHCM phát triển các nguồn điện cần thiết phục vụ tăng trưởng; yêu cầu thành phố, chủ đầu tư dự án cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 và 2, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống truyền tải để các nguồn điện khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước Phạm Hồng Tiến cho biết, dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước (giai đoạn 1) có công suất 1.200 MW, được xây dựng tại ấp Long Thành, xã Hiệp Phước với tổng mức đầu tư khoảng 900 triệu USD.

Đến nay, khối lượng thi công xây dựng dự án đạt khoảng 60%, khối lượng lắp đặt thiết bị khoảng 20%. Dự kiến, các tổ máy số 1, 2 và 3 lần lượt được đưa vào vận hành thương mại trong tháng 10, 11 và 12-2028.

Đối với giai đoạn 2 của dự án có công suất 1.500 MW, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định rõ tiến độ đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2030.

PV

Sài Gòn Giải Phóng

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