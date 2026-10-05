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Đề xuất giảm diện tích dự án Safari Ba Vì còn gần 300ha

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đề xuất giảm diện tích dự án Safari Ba Vì còn gần 300ha

Xã Ba Vì (Hà Nội) đề xuất giảm diện tích Safari Ba Vì còn gần 300ha, qua đó giảm tác động đến 90% số hộ dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Giáp Đông, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (Hà Nội), thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án cho biết, để giảm thiểu tác động đến người dân tại các khu vực Giáp Thượng, Sơn Lý…, lãnh đạo xã đề xuất giảm diện tích Safari Ba Vì xuống còn gần 300ha.

“Như vậy, sẽ giảm tác động đến 90% số hộ dân tại đây. Phương án này vẫn bảo đảm phát triển Safari Ba Vì, thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời giảm thiểu tác động đến người dân và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân địa phương” , ông Đông nhấn mạnh.

Theo thông tin Sở Tài chính Hà Nội công bố, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời đề xuất đầu tư Safari Ba Vì tại xã Ba Vì.

Dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 580,74ha, trong đó có 42,64ha mặt nước. Tổng vốn đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng, gồm 1.500 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 8.500 tỷ đồng vốn huy động.

Lãnh đạo xã Ba Vì tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị, các thôn và đại diện các hộ dân liên quan đề xuất dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari.

Theo phương án đề xuất, nếu hoàn thành, dự án có thể phục vụ khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Với quy mô này, dự án được kỳ vọng tạo ra những thay đổi đáng kể đối với kinh tế - xã hội khu vực.

Ông Nguyễn Giáp Đông cho biết định hướng nghiên cứu dự án gắn với khai thác tiềm năng cảnh quan, sinh thái và du lịch của khu vực, hướng tới phát triển Ba Vì trở thành địa bàn có thế mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, gắn với các giá trị tự nhiên, văn hóa.

Theo ông Đông, phương án nghiên cứu hiện nay dự kiến tác động đến 852 hộ dân tại các khu vực Giáp Thượng, Sơn Lý… Đây là những hộ dân có thể bị ảnh hưởng nếu dự án được triển khai theo phạm vi đề xuất.

Lãnh đạo UBND xã Ba Vì khẳng định các nội dung về quy hoạch, địa giới và phạm vi nghiên cứu dự án sẽ tiếp tục được thông tin, công khai theo quy định để người dân biết, theo dõi và tham gia ý kiến.

Xã sẽ công khai địa giới, phạm vi dự án, cung cấp đầy đủ thông tin và bản đồ quy hoạch với tỷ lệ phù hợp, niêm yết tại nhà văn hóa các thôn để người dân thuận tiện theo dõi.

Theo lãnh đạo xã Ba Vì, mục tiêu của việc nghiên cứu, định hướng phát triển dự án là tạo thêm động lực kinh tế, nâng cao đời sống, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời phát huy các giá trị du lịch, sinh thái, cảnh quan và văn hóa của địa phương.

Bản đồ sử dụng đất xã Ba Vì.

Việc đề xuất dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét theo quy định. Cấp xã có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Quá trình nghiên cứu, xem xét dự án phải phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển dài hạn và các quy định pháp luật.

Lãnh đạo xã Ba Vì đã yêu cầu các phòng, ban, ngành và các thôn tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin chính xác, kịp thời; đồng thời nắm chắc tình hình cơ sở, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Ông Đông nhấn mạnh, quá trình phát triển cần hướng tới sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, du lịch với bảo vệ môi trường, cảnh quan và các giá trị văn hóa, đồng thời tạo thêm cơ hội sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân Ba Vì.

Theo Minh Tuệ

VTC News

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