Tỉnh vừa ít dân nhất, vừa có mật độ dân số thấp nhất Việt Nam

Tỉnh Lai Châu

Theo Niên giám thống kê 2025, được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 30/6, Việt Nam có dân số trung bình là hơn 102 triệu người, mật độ dân số là 308 người/km2.

Trong số 34 tỉnh, thành phố, TP. Hồ Chí Minh có dân số trung bình lớn nhất cả nước, với quy mô hơn 13,8 triệu người. TP. Hà Nội là địa phương có mật độ dân số cao nhất, với 2.636 người/km².

Trong khi đó, Lai Châu là địa phương có quy mô dân số trung bình thấp nhất, với khoảng 501.200 người sinh sống. Đây cũng là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước, khi chỉ có 55 người/km².

Lai Châu là một trong 11 địa phương không thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính vào năm 2025. Đây là tỉnh miền núi Tây Bắc, nổi tiếng với hơn 265km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có tiềm năng phát triển dịch vụ - thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch.

Về kinh tế 9 tháng đầu năm, theo thông tin tại Phiên họp thường kỳ tháng 9, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng và chuyển biến hết sức tích cực.

Nổi bật là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.470 tỷ đồng, bằng 99,6% dự toán Trung ương giao và đạt 90,6% dự toán HĐND tỉnh (trong đó thu nội địa ước đạt 2.391 tỷ đồng, bằng 97,3% dự toán Trung ương).

Lĩnh vực nông - lâm nghiệp phát triển ổn định với tổng đàn gia súc ước đạt 368.000 con (vượt 11,3% kế hoạch), đàn gia cầm đạt 1.886 nghìn con (vượt 1,1% kế hoạch), sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 16.380 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Về công nghiệp, toàn tỉnh có thêm hai dự án thủy điện hoàn thành đưa vào vận hành với công suất 29MW, nâng tổng quy mô lên 73 dự án với tổng công suất phát điện lên hơn 3.289MW. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.640 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực du lịch và dịch vụ phục hồi, bứt phá ấn tượng với hơn 1,52 triệu lượt khách (đạt 94,8% kế hoạch, tăng 22,1%), tổng doanh thu du lịch đạt 1.332 tỷ đồng, vượt 1,4% kế hoạch năm và tăng 22,7%.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục khởi sắc khi toàn tỉnh thành lập mới 228 doanh nghiệp với vốn đăng ký 13.111 tỷ đồng (vượt 26,7% kế hoạch); quyết định chủ trương đầu tư cho 51 dự án với số vốn 35.632 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 355 dự án với tổng vốn đầu tư trên 191.263 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin tại cuộc họp, trong năm 2026, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 10%. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ được đề ra là đẩy nhanh tối đa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Ngoài ra, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, khai thác tối đa dư địa nguồn thu từ khoáng sản, đẩy mạnh đấu giá đất; đồng thời siết chặt kỷ luật chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và các khoản mua sắm máy móc để ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số.