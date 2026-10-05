3 tuyến cao tốc lớn ở Đông Nam Bộ sắp nối thông, mở đường giảm tải Quốc lộ 51

Dự kiến nối thông cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 10. Ảnh: CDBVN

Trong tháng 10, phương án tổ chức giao thông liên thông giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được hoàn thiện, tạo thêm lựa chọn cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và góp phần giảm áp lực lên Quốc lộ 51.

Ngày 4/10, trong quá trình kiểm tra tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông, sớm hoàn thiện kết nối giữa 3 tuyến cao tốc nêu trên.

Mục tiêu là hình thành trục cao tốc liên thông từ phường Long Thành đến khu vực Vũng Tàu và ngược lại, qua đó phân bổ lại dòng phương tiện trên mạng lưới giao thông khu vực, từng bước giảm áp lực cho Quốc lộ 51.

Theo định hướng, ô tô tải trọng lớn và xe từ 9 chỗ trở lên sẽ được tổ chức lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành. Tại hiện trường, lãnh đạo UBND Thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phối hợp triển khai phương án, phấn đấu hoàn thành kết nối trong tháng 10.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh mạng lưới cao tốc khu vực Đông Nam Bộ đang từng bước hoàn thiện, nhưng khả năng liên thông giữa các tuyến chưa được phát huy đầy đủ.

Từ ngày 1/10, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km được đưa vào khai thác, mở thêm trục giao thông giữa khu vực miền Tây, Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ. Sau hai ngày khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến đạt trung bình hơn 25.000 lượt xe/ngày.

Trong khi đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 54km được khai thác tạm toàn tuyến từ ngày 18/5. Trong giai đoạn này, tuyến chỉ tổ chức cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa 80km/giờ và tối thiểu 60km/giờ; các nhóm phương tiện khác chưa được phép lưu thông.

Việc hạn chế phương tiện khiến một phần dòng xe, nhất là xe tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa, vẫn phải sử dụng Quốc lộ 51 trên hành trình giữa Long Thành và Vũng Tàu. Tuyến đường này đang chịu áp lực lớn do mật độ phương tiện cao, đặc biệt tại khu vực cửa ngõ Long Thành.

Theo phương án định hướng, cơ quan chức năng sẽ tập trung kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến nút giao Quốc lộ 56 và theo chiều ngược lại.

Cùng với đó, phương án kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp cũng được nghiên cứu triển khai. Khi các điểm kết nối hoàn thiện, mạng lưới cao tốc khu vực sẽ hình thành thêm hành lang liên tục, cho phép phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây đi qua Long Thành, tiếp tục đến khu vực Vũng Tàu mà không phải phụ thuộc vào Quốc lộ 51.

Đối với xe tải, việc kết nối này tạo thêm không gian lưu thông cho phương tiện vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm logistics, khu công nghiệp và cảng biển trong khu vực. Việc phân bổ lại dòng xe trên các tuyến cao tốc được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và các tuyến đường đô thị đang chịu lưu lượng phương tiện lớn.