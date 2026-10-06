Làm tàu 350 km/h cho Vingroup, tập đoàn hơn 170 năm của Đức muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Chiều 5/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Thorbjorn Fors, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens Energy châu Á - Thái Bình Dương.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, ông Thorbjorn Fors khẳng định Siemens Energy tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Ông Thorbjorn Fors cho biết, tăng trưởng kinh tế cùng quá trình phát triển các ngành công nghiệp mới sẽ làm nhu cầu điện của Việt Nam tăng mạnh. Theo ông, Siemens Energy có thế mạnh trên nhiều khâu của ngành năng lượng, từ turbine khí, turbine hơi, điện gió đến lưới điện và truyền tải điện.

Phía Siemens Energy mong muốn không chỉ cung cấp thiết bị mà hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, bao gồm sản xuất các cấu phần, lắp ráp, logistics, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo trì; đồng thời gắn với nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực cho lao động Việt Nam.

Lãnh đạo Siemens Energy cho biết, việc triển khai theo lộ trình ổn định qua từng năm sẽ tạo điều kiện hình thành chuỗi cung ứng và phát triển quan hệ hợp tác bền vững. Tập đoàn mong muốn tiếp tục trao đổi với phía Việt Nam về chính sách, thị trường và các thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án.

Đáng chú ý, ông Thorbjorn Fors đề xuất, hai bên xây dựng một nhóm công tác chung gồm các chuyên gia, đầu mối của hai bên để thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cùng xử lý những khó khăn phát sinh, qua đó thúc đẩy tiến độ hợp tác.

Phó Thủ tướng đề nghị Siemens Energy mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao sự hiện diện và hợp tác của Siemens tại Việt Nam trong 35 năm qua. Ảnh: VGP

Hoan nghênh các đề xuất của Siemens Energy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đức và Siemens Energy, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các kế hoạch hợp tác giữa hai bên sớm được triển khai, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lãnh đạo Chính phủ đánh giá các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức như Siemens có nhiều tiềm năng tham gia vào quá trình này.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đồng thời đánh giá cao sự hiện diện và hợp tác của Siemens tại Việt Nam trong 35 năm qua, trong đó có hợp tác với các tập đoàn lớn như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, do đó kéo theo nhu cầu rất lớn về năng lượng, với tốc độ tăng nhu cầu năng lượng khoảng 1,4 - 1,5 lần tốc độ tăng GDP.

Trong bối cảnh trên, Việt Nam đang tập trung phát triển các nguồn năng lượng, trong đó có điện gió ngoài khơi, điện khí, đồng thời phát triển hệ thống truyền tải điện. Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Siemens Energy với thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm quốc tế tích cực tham gia quá trình này.

Minh họa tàu tốc độ cao của VinSpeed. Ảnh: VIC

Trên thực tế, Siemens Energy là thành viên của Siemens AG, tập đoàn công nghệ hoạt động trên toàn cầu với lịch sử phát triển hơn 170 năm.

Thông qua hai công ty được quản lý độc lập là Siemens Energy (mảng kinh doanh năng lượng) và Siemens Mobility (lĩnh vực giao thông đường sắt và đường bộ), Tập đoàn Siemens đang góp phần định hình các hệ thống năng lượng hiện tại và tương lai, cũng như định hình thị trường toàn cầu về dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.

Đáng chú ý, ngày 22/9/2026, tại Việt Nam, Siemens Mobility và VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã ký hợp đồng trọn gói có giá trị lên tới 1 tỷ Euro (1,15 tỷ USD) để hợp tác phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Thỏa thuận này được ký trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa Siemens Mobility (Đức) và VinSpeed. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tiến hành phát triển các tuyến đường sắt kết nối Hà Nội với Quảng Ninh và tuyến Bến Thành đi Cần Giờ.

Trong đó, Siemens Mobility đảm nhiệm việc cung cấp tàu, còn VinSpeed phụ trách xây dựng hệ thống đường ray. Siemens Mobility dự kiến sẽ cung cấp đoàn tàu Velaro Novo (vận tốc 350 km/h). Đây là dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của hãng.