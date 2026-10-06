Ninh Bình tăng trưởng 11,31%, quyết tâm giữ nhịp 'hai con số' cả năm

Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình - một trong những tuyến cao tốc quan trọng kết nối Ninh Bình với Thủ đô Hà Nội

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 11,04%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 11,3%.

Ninh Bình tăng trưởng hơn 11% sau 9 tháng

Nổi bật là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng của Ninh Bình tăng trưởng 16,37%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 25,01% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 28,1 tỉ USD, tăng 50% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm linh kiện điện tử, máy tính, hàng may mặc và giày dép. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 240.343 tỉ đồng, tăng 20%.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình đón khoảng 20,55 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,45 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 21.350 tỉ đồng.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến. Toàn tỉnh cấp mới 124 dự án, gồm 38 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 493,7 triệu USD và 86 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 12.384 tỉ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 47.000 tỷ đồng (trong đó thu từ thuế, phí đạt 29.640 tỷ đồng, đạt 90,87% dự toán Trung ương giao); dự kiến cả năm vượt 30% dự toán, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục duy trì xuất siêu trên 2,7 tỷ USD.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Ninh Bình chú trọng công tác rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư; tăng cường đối thoại theo chuyên đề nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những điểm sáng, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng giao và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần dồn sức xử lý, gắn trách nhiệm trực tiếp đối với từng chủ đầu tư và từng dự án cụ thể trong những tháng cuối của năm.

Tam Cốc (Ninh Bình) nổi danh là 1 trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam - Ảnh: Vietnamnet

Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, hướng tới đô thị di sản thiên niên kỷ

Xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Ninh Bình kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tỉnh quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 – 2030 theo tinh thần Kết luận số 18 của Trung ương và Nghị quyết số 169 của Chính phủ.

Trong đó, nhóm giải pháp trọng tâm là tỉnh sẽ cập nhật kịch bản tăng trưởng từng ngành, thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại - dịch vụ gắn với chất lượng tăng trưởng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tập trung hoàn thiện quy hoạch chung đô thị Ninh Bình nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với bản sắc đô thị di sản thiên niên kỷ.

Ninh Bình cũng cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026 và kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài để sớm khơi thông, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển; củng cố toàn diện cơ sở vật chất hệ thống y tế, giáo dục cơ sở.

Nhằm khơi thông nguồn lực, tăng cường liên kết liên vùng và tạo dư địa phát triển dài hạn, tỉnh Ninh Bình đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình – Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến đường này có vai trò chiến lược trong việc kết nối các tỉnh Tây Bắc với trục giao thông Bắc – Nam, tạo sự đồng bộ với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường bộ ven biển và đường sắt tốc độ cao tương lai, mở rộng cánh cửa kết nối vùng nội địa với các khu kinh tế biển.

Ninh Bình đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm tổ chức lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Kim Sơn nhằm tạo động lực đột phá cho địa phương và cả vùng duyên hải Bắc Bộ.



