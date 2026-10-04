Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Ngày 4/10, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "bắt cóc online".

Trước đó, tối 2/10, sau khi tiếp nhận tin báo, công an rà soát và phát hiện nạn nhân V.H.N (19 tuổi, quê Ninh Bình, sinh viên năm 2 của 1 trường đại học ở TP.HCM) đang ở một mình trong khách sạn trên đường số 6, phường Linh Xuân. Công an đã đưa nam sinh về trụ sở làm việc.

V.H.N. (19 tuổi, quê Ninh Bình, sinh viên năm 2 tại TP.HCM) Ảnh: CQCA

Qua làm việc, N. khai nhận trước đó nhận cuộc gọi từ kẻ tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội, thông báo anh liên quan đến đường dây rửa tiền. Nhóm này yêu cầu nam sinh truy cập ứng dụng Zoom, chuyển tiền để "chứng minh thu nhập".

Do lo sợ, N. đem cầm cố xe máy, máy tính và vay qua ứng dụng trực tuyến được tổng cộng 95 triệu đồng. Anh đã chuyển hơn 90 triệu đồng vào hai tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định.

Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục yêu cầu N thuê phòng khách sạn tự nhốt mình và cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Tại đây, kẻ lừa đảo ép nạn nhân gọi điện cho người thân, dựng kịch bản được nhận suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu gia đình chuyển 800 triệu đồng để "chứng minh tài chính".

Thấy hành vi của con trai có nhiều điểm bất thường, gia đình N. không chuyển tiền mà trình báo cơ quan chức năng. Công an đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ lừa đảo.