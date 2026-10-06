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Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện

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Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu không tăng giá điện và nghiên cứu giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu.

Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân

Ngày 3/10, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý III, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tây Ninh, Điện Biên, Lai Châu.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026

Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 02 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó: Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu.

"Không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Bật đèn vàng" với một số địa phương

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra; trên cơ sở đó có các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh…) phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay (thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân…) phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện - Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra (đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm), cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

"Quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ", Thủ tướng nêu rõ.

Trình ngay Nghị định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Với các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư công. Rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công giữa các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại tệ; chủ động dự báo, cập nhật, xây dựng kịch bản để điều hành phù hợp, kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện - Ảnh 3.

Thủ tướng yêu cầu trình ngay Nghị định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành kịp thời, không để phát sinh vi phạm; chủ động đề xuất giải pháp tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án lớn, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên.

Yêu cầu Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện; sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; cơ cấu lại EVN; khẩn trương hoàn thiện, trình Nghị định về kinh doanh xăng dầu; tăng khai thác than, dầu khí.

Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; phối hợp với Bộ Công Thương quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chuẩn bị kỹ dự án Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Theo Thùy An

VTV Online

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